Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

11.08.2025 11:49
Yalova'dan Bozcaada'ya açılan Halit Yukay'ı bulmak için 7. günde arama çalışmaları sürüyor.

YALOVA'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 7'nci günde devam ediyor. Kurbağa adamlar su altında iş insanına ait bir ize ulaşmak için dalış yaparken, İzmir Emniyeti'nden bölgeye getirilen İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile de deniz tabanında arama başlatıldı.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler adama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görüldü.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

YÜK GEMİSİ KAPTANI İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dün İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilirken, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıkmıştı.

TEKNE PARÇALARI BULUNDU

İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarından dün de sonuç alınamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 13 kurbağa adam, Erdek ilçesinin Narlı Mahallesi'nden dalış başlatarak, rüzgarın yönüne doğru adalar ve koyları aradı. 42 metreye kadar dalış yapabilen kurbağa adamlar, gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulunan ve Yukay'ın teknesi 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen parçalar bilirkişi incelemesine gönderildi.

İZMİR'DEN GELEN ROV İLE DENİZ TABANI ARANIYOR

Halit Yukay'ı arama çalışmaları 7'nci gününde de Balıkesir'in sahil şeridinde devam ediyor. Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor. Bu sabah Kestanelik Limanı'ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi, İzmir Emniyeti'nden bölgeye getirilen ROV ile deniz tabanında arama başlattı. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor.

Kaynak: DHA

