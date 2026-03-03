Hileli Boşanma Aylıkları Kesildi

6 Nisan 1920

1- Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

SGK, geçen yıl yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişiyi tespit etti

Eşinden hileli şekilde boşananlar hakkında işlem başlatan Kurum, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için yasal süreç başlattı

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Türk şirketleri Mobil Dünya Kongresi'nde gövde gösterisi yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:

"Burada 19'u İTO'nun koordinesinde 30'dan fazla Türk firmasıyla birlikte adeta Türkiye çıkarma yaptı diyebiliriz"

"Vatandaşlarımız bazen yolculuk yaparken 5G sinyalini görebilir. Bunlar bizim büyük amaçlı testlerimiz ki 5G geldiği anda bir problem çıkmasın"

(Mert Davut/Barselona) (Görüntülü)

3- Ekonomik büyümede 12 çeyrektir 3 sektörün sırtı yere gelmedi

İnşaat, "ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri" ile gayrimenkul faaliyetleri sektörleri, 12 çeyrektir aralıksız büyüyerek ekonomiye katkı sağlıyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta: "Geçen yıl inşaat sektörünün yüzde 10,8 ile öne çıkması ve hizmetler grubunun canlılığı, iç talebin direncini yansıtıyor"

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci: "Türkiye ekonomisi, küresel ve yerel şoklara rağmen dayanıklılığını kanıtlamış, istikrar ve üretim odaklı yaklaşımıyla geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlediğini ortaya koymuştur"

(Serhat Tutak/Ankara)

4- Tech Visa Programı ile 22 teknoloji girişimi yenilikçi projelerini Türkiye'ye taşıdı

Yurt dışındaki girişimlerin ve teknoloji uzmanlarının Türkiye'ye kazandırılmasını teşvik eden program kapsamında 47 ülkeden başvuru geldi

Ayrıca, 2025 yılı sonu itibarıyla 667 girişim "teknogirişim rozeti" almaya hak kazandı

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Türk savunma sanayisi Avrupa'da vites yükseltti

Nurol Makina'nın Macaristan'a teslim ettiği 106 GİDRAN 4x4'e, 800 araç daha eklenecek

Macaristan Kara Kuvvetlerinin temel unsurlarından birini oluşturacak araçların bir kısmı doğrudan AB savunma ekosistemi içinde, büyük kısmı ise Macaristan'da kurulan tesiste üretilecek

Nurol Makina ve Türk savunma sanayisi bu sözleşmeyle Avrupa'daki varlığını "tedarikçiden" "ortak üreticiye" taşıyacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Hürmüz Boğazı'nın kapatılması uluslararası taşımacılıkta yeni maliyet dalgası yarattı

ING Group Kıdemli Ulaşım ve Lojistik Sektör Ekonomisti Rico Luman:

"Çok sayıda tanker şu an boğazın dışında demirlemiş durumda. Bu da tanker kapasitesinin hızla daralacağı, yani taşıma maliyetlerinin fırlayacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde sigorta primleri de artacak"

"Büyük taşıyıcılar da bu bölgeden uzak duracaklarını bildirdiler. Konteyner taşımacılığı açısından daha da önemlisi Kızıldeniz ve Süveyş rotasından artık daha uzun bir süre boyunca tamamen kaçınılacak ve bunun ciddi bir lojistik etkisi var"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

7- Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulması küresel enflasyon ve çatışmaların yayılma riskini artırıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: "Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması yalnızca petrol ve türev ürün piyasalarını değil, küresel enflasyonu, üretim maliyetlerini ve tedarik zincirlerini doğrudan etkileyecektir"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer: "Boğaz sularının statüsü ne olursa olsun, geçişleri açısından, bütün gemiler zararsız geçiş hakkına sahiptir"

(Fahri Aksüt/İstanbul)

8- Katar'ın LNG üretimini durdurma kararı ve Hürmüz'deki riskler gaz fiyatlarını tırmandırıyor

Wood Mackenzie Avrupa Doğal Gaz ve LNG Direktörü Tom Marzec-Manser: "Hürmüz Boğazı'nın ne kadar süre kapalı kalacağı belirsiz, boğaz uzun süre kapalı kalırsa, gaz fiyatlarının daha da yükselmesi kaçınılmaz görünüyor"

Calypso Commodities'de Baş LNG Uzmanı Mehdy Touil: "Henüz erken olmakla birlikte, Avrupa Birliği'nin Rus LNG'sine yönelik yasağı erteleyip ertelememesi gerektiği de tartışılmaya başlandı"

(Murat Temizer/Ankara)

9- Petrol piyasasında arz fazlası fiyatları sınırlarken Hürmüz Boğazı'ndaki risk yukarı yönlü baskı oluşturuyor

Uluslararası veri analitik şirketi Kpler'in Kıdemli Petrol Uzmanı Homayoun Falakshahi:

"Görece arz fazlası bulunan bir piyasada ki 2026 boyunca arz fazlası tahminimiz günlük yaklaşık 1,7 milyon varil, Brent petrol fiyatının hızla varil başına 60 dolar bandına geri dönmesini bekliyoruz"

"Bununla birlikte, çatışma uzar ve Hürmüz Boğazı haftalarca kapalı kalırsa fiyatlar Boğaz yeniden açılana kadar 120 dolar seviyesine doğru yükselebilir"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

10- Kuveyt'te düşürülen ABD uçakları "ittifak" için soru işaretlerine yol açtı

Savunma Havacılık ve Uzay Enstitüsü Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Emekli Albay Murat Kaymakçılar:

"Bugünün savaşında da yetişmiş insan hala kritik bir roldedir. Benzer hataların yüksek gerilimli bir muharebe ortamında yaşanmaması için özellikle farklı kültür/devlet ve benzeri çok taraflı ortamlarda işbirliği yapılan operasyonlarda mutabık kalınan konuların önceden mükemmel şekilde eğitimlenmesi ve provalarının yapılması kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır"

"Amerikalı pilotlar başta olmak üzere ittifakta yer alan güçlerin operasyonel unsurları, Kuveyt hava savunmasının dostu düşmandan güvenli bir şekilde ayırt etmediğine kanaat getirirler veya bu konuda kafalarında bir şüpheye sahip olurlarsa, bölgede operasyon yapmak konusunda isteksiz hareket edebileceklerinden bunun en alt düzeyde operasyonel birtakım sonuçlarının oluşabileceği öngörülebilir"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

11- Siber güvenlik ve yapay zeka İran-İsrail geriliminin "görünmez cephesi"

CybertArs Üst Yöneticisi Erdem Eriş:

"Yapay zeka artık savaşın karar destek motoru, siber savaş artık yalnızca altyapıyı değil, toplumsal algıyı hedef alıyor"

"Görünmeyen cephede, enerji santrallerinden medya portallarına, askeri ağlardan mobil uygulamalara kadar geniş bir saldırı yüzeyi söz konusu"

"Siber dayanıklılık, ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası haline geldi. Fiziksel olarak çatışmanın tarafı olmasanız bile, dijital ekosistemin parçasıysanız etkilenebilirsiniz. Siber alan artık destek unsuru değil, doğrudan savaşın eş zamanlı yürütülen cephesi"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

12- Emtia piyasasında geçen ay yön arayışı öne çıkarken değerli metaller ve tahıllar başroldeydi

Şubat ayını 5 bin 280 dolardan tamamlayan altının onsu, söz konusu dönemde yüzde 8,9 artarak 53 yıl sonra ilk kez yatırımcısına 7 ay üst üste kazandırırken, Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 9,9, mısırda yüzde 4,7, soya fasulyesinde yüzde 10 arttı

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 15,5, şekerde yüzde 2,2 azalırken kakaonun ton başı fiyatı yüzde 30,7 geriledi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- Küresel borç artışında kamu ve özel sektör yatırımları öne çıkıyor

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Gür:

"Kamu borç seviyesindeki artış ve yapay zekaya yapılan yatırımların tetiklemiş olduğu özel sektör borcu, bu dönemde finansal kesimdeki borçluluk seviyesine ve hane halkındaki borçluluk seviyesine kıyasla daha fazla risk unsuru barındırıyor"

"Devletin ekonomideki rolünün arttığını görüyoruz. Bu da tabii ister istemez kamunun üzerindeki yükü artırıyor ve kamu da bunu büyük oranda tahvil piyasası üzerinden borçlanarak sağlıyor"

(Yunus Türk/İstanbul)

14- AA'nın "Üretimle Güçlenen Kadınlar" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kadın girişimcinin tasarladığı yüksek topuklu ayakkabılar dünya sahnesinde ses getiriyor

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Mozaikle işlediği dekoratif ürünleri küresel pazar yeriyle dünyaya ulaştırmaya hazırlanıyor

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Adana içli köftesi

Görünüşü ve pişirme yöntemiyle diğer bölgelerdeki örneklerinden ayrılan coğrafi işaretli Adana içli köftesi, yöre halkı ve turistler tarafından beğeniyle tüketiliyor

(Eren Bozkurt-Tunahan Akgün/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bakla dolması

Özellikle bayramlarda ve özel günlerde daha fazla tüketilen bakla dolmasının yapımında coğrafi işaretli Erbaa narince yaprağı kullanılıyor

(Ekber Türkoğlu/Tokat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Evlatlarını ve sağlığını yitirdiği depremin üçüncü yılında eşinin bağışladığı böbrekle iyileşti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evlerinin yıkılmasıyla 2 çocuğunu kaybeden, enkazda 52 saat susuz kalması nedeniyle böbrekleri zarar gören Ayşe Alkaya, 10 Şubat 'ta yapılan nakille sağlığına kavuştu

Ayşe Alkaya: "Çocuklarımın toprağa verildiği gündü. Onlar, ameliyatta bizimle beraberdi"

Eşine böbreğini veren Hasan Alkaya: "6 Şubat depremi yaşadığımız gün, 10 Şubat çocuklarımı toprağa verdiğim gün. İki günün de anlamı çok farklı. Ben 10 Şubat'ta eşimin hayatını kurtardım"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin seçkin örneği: Büyük Mecidiye Camisi

"Ortaköy Camisi" adıyla da bilinen, giriş kapısının üzerindeki kitabeye göre 1854 yılında Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilen yapı, İstanbul Boğazı'na nazır konumuyla 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş: "Büyük Mecidiye Camisi, İstanbul'un incisi diyebileceğimiz yapılardan bir tanesidir. Tek kubbeli bir harim ile giriş kısmındaki hünkar kasrından meydana gelir. Bu yönüyle aslında birçok o dönem camisiyle benzerlikler içindedir"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Antarktika'da doğal yaşam, plastik atıklar ve iklim baskısı altında

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Antarktika'da hiçbir insanoğlu yaşamıyor ama biz Antarktika bölgesine yaptığımız seferlerde buraya ve kıtaya ulaşan kirliliklerle karşılaşıyoruz"

"En başta, en riskli problemlerden bir tanesi mikro atıklar. Özellikle balıkları ve ekosistemi etkileyen bu atıklar dünyanın diğer alanlarından buraya akıntılarla beraber ulaşıyor"

(Şebnem Coşkun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- Beşiktaş Kulübü 123. yaşını kutluyor

1903'te kurulan siyah-beyazlı kulüp, günümüzde 15 branşta faaliyet gösteriyor

Futbol branşında ligde 16 kez şampiyon olan Beşiktaş, 11 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım ünvanının sahibi

Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 18 kez mutlu sona uzandı

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

20- PORTRE - Türkiye'ye atletizmde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu: Ruhi Sarıalp

Elde ettiği başarılar dolayısıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 'özel şeref madalyası'na layık görülen milli atlet Ruhi Sarıalp, 25 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu

ABD'deki Coast Guard Academy'de eğitmenlik yapan ve uzay programlarına katılan Ruhi Sarıalp, Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ Spor Bölümü'nde "Spor Tarihi" ve "Denizcilik" dersleri verdi

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Grafikli)

***

