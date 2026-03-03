Hileli Boşanma Aylıkları Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hileli Boşanma Aylıkları Kesildi

03.03.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK, eşinden boşanıp aynı evde yaşayan 2 bin 606 kişiyi tespit etti, aylıklarını geri alacak.

6 Nisan 1920

1- Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

SGK, geçen yıl yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişiyi tespit etti

Eşinden hileli şekilde boşananlar hakkında işlem başlatan Kurum, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için yasal süreç başlattı

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Türk şirketleri Mobil Dünya Kongresi'nde gövde gösterisi yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:

"Burada 19'u İTO'nun koordinesinde 30'dan fazla Türk firmasıyla birlikte adeta Türkiye çıkarma yaptı diyebiliriz"

"Vatandaşlarımız bazen yolculuk yaparken 5G sinyalini görebilir. Bunlar bizim büyük amaçlı testlerimiz ki 5G geldiği anda bir problem çıkmasın"

(Mert Davut/Barselona) (Görüntülü)

3- Ekonomik büyümede 12 çeyrektir 3 sektörün sırtı yere gelmedi

İnşaat, "ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri" ile gayrimenkul faaliyetleri sektörleri, 12 çeyrektir aralıksız büyüyerek ekonomiye katkı sağlıyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta: "Geçen yıl inşaat sektörünün yüzde 10,8 ile öne çıkması ve hizmetler grubunun canlılığı, iç talebin direncini yansıtıyor"

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci: "Türkiye ekonomisi, küresel ve yerel şoklara rağmen dayanıklılığını kanıtlamış, istikrar ve üretim odaklı yaklaşımıyla geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlediğini ortaya koymuştur"

(Serhat Tutak/Ankara)

4- Tech Visa Programı ile 22 teknoloji girişimi yenilikçi projelerini Türkiye'ye taşıdı

Yurt dışındaki girişimlerin ve teknoloji uzmanlarının Türkiye'ye kazandırılmasını teşvik eden program kapsamında 47 ülkeden başvuru geldi

Ayrıca, 2025 yılı sonu itibarıyla 667 girişim "teknogirişim rozeti" almaya hak kazandı

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Türk savunma sanayisi Avrupa'da vites yükseltti

Nurol Makina'nın Macaristan'a teslim ettiği 106 GİDRAN 4x4'e, 800 araç daha eklenecek

Macaristan Kara Kuvvetlerinin temel unsurlarından birini oluşturacak araçların bir kısmı doğrudan AB savunma ekosistemi içinde, büyük kısmı ise Macaristan'da kurulan tesiste üretilecek

Nurol Makina ve Türk savunma sanayisi bu sözleşmeyle Avrupa'daki varlığını "tedarikçiden" "ortak üreticiye" taşıyacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Hürmüz Boğazı'nın kapatılması uluslararası taşımacılıkta yeni maliyet dalgası yarattı

ING Group Kıdemli Ulaşım ve Lojistik Sektör Ekonomisti Rico Luman:

"Çok sayıda tanker şu an boğazın dışında demirlemiş durumda. Bu da tanker kapasitesinin hızla daralacağı, yani taşıma maliyetlerinin fırlayacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde sigorta primleri de artacak"

"Büyük taşıyıcılar da bu bölgeden uzak duracaklarını bildirdiler. Konteyner taşımacılığı açısından daha da önemlisi Kızıldeniz ve Süveyş rotasından artık daha uzun bir süre boyunca tamamen kaçınılacak ve bunun ciddi bir lojistik etkisi var"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

7- Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulması küresel enflasyon ve çatışmaların yayılma riskini artırıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran: "Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması yalnızca petrol ve türev ürün piyasalarını değil, küresel enflasyonu, üretim maliyetlerini ve tedarik zincirlerini doğrudan etkileyecektir"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer: "Boğaz sularının statüsü ne olursa olsun, geçişleri açısından, bütün gemiler zararsız geçiş hakkına sahiptir"

(Fahri Aksüt/İstanbul)

8- Katar'ın LNG üretimini durdurma kararı ve Hürmüz'deki riskler gaz fiyatlarını tırmandırıyor

Wood Mackenzie Avrupa Doğal Gaz ve LNG Direktörü Tom Marzec-Manser: "Hürmüz Boğazı'nın ne kadar süre kapalı kalacağı belirsiz, boğaz uzun süre kapalı kalırsa, gaz fiyatlarının daha da yükselmesi kaçınılmaz görünüyor"

Calypso Commodities'de Baş LNG Uzmanı Mehdy Touil: "Henüz erken olmakla birlikte, Avrupa Birliği'nin Rus LNG'sine yönelik yasağı erteleyip ertelememesi gerektiği de tartışılmaya başlandı"

(Murat Temizer/Ankara)

9- Petrol piyasasında arz fazlası fiyatları sınırlarken Hürmüz Boğazı'ndaki risk yukarı yönlü baskı oluşturuyor

Uluslararası veri analitik şirketi Kpler'in Kıdemli Petrol Uzmanı Homayoun Falakshahi:

"Görece arz fazlası bulunan bir piyasada ki 2026 boyunca arz fazlası tahminimiz günlük yaklaşık 1,7 milyon varil, Brent petrol fiyatının hızla varil başına 60 dolar bandına geri dönmesini bekliyoruz"

"Bununla birlikte, çatışma uzar ve Hürmüz Boğazı haftalarca kapalı kalırsa fiyatlar Boğaz yeniden açılana kadar 120 dolar seviyesine doğru yükselebilir"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

10- Kuveyt'te düşürülen ABD uçakları "ittifak" için soru işaretlerine yol açtı

Savunma Havacılık ve Uzay Enstitüsü Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Emekli Albay Murat Kaymakçılar:

"Bugünün savaşında da yetişmiş insan hala kritik bir roldedir. Benzer hataların yüksek gerilimli bir muharebe ortamında yaşanmaması için özellikle farklı kültür/devlet ve benzeri çok taraflı ortamlarda işbirliği yapılan operasyonlarda mutabık kalınan konuların önceden mükemmel şekilde eğitimlenmesi ve provalarının yapılması kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır"

"Amerikalı pilotlar başta olmak üzere ittifakta yer alan güçlerin operasyonel unsurları, Kuveyt hava savunmasının dostu düşmandan güvenli bir şekilde ayırt etmediğine kanaat getirirler veya bu konuda kafalarında bir şüpheye sahip olurlarsa, bölgede operasyon yapmak konusunda isteksiz hareket edebileceklerinden bunun en alt düzeyde operasyonel birtakım sonuçlarının oluşabileceği öngörülebilir"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

11- Siber güvenlik ve yapay zeka İran-İsrail geriliminin "görünmez cephesi"

CybertArs Üst Yöneticisi Erdem Eriş:

"Yapay zeka artık savaşın karar destek motoru, siber savaş artık yalnızca altyapıyı değil, toplumsal algıyı hedef alıyor"

"Görünmeyen cephede, enerji santrallerinden medya portallarına, askeri ağlardan mobil uygulamalara kadar geniş bir saldırı yüzeyi söz konusu"

"Siber dayanıklılık, ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası haline geldi. Fiziksel olarak çatışmanın tarafı olmasanız bile, dijital ekosistemin parçasıysanız etkilenebilirsiniz. Siber alan artık destek unsuru değil, doğrudan savaşın eş zamanlı yürütülen cephesi"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

12- Emtia piyasasında geçen ay yön arayışı öne çıkarken değerli metaller ve tahıllar başroldeydi

Şubat ayını 5 bin 280 dolardan tamamlayan altının onsu, söz konusu dönemde yüzde 8,9 artarak 53 yıl sonra ilk kez yatırımcısına 7 ay üst üste kazandırırken, Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 9,9, mısırda yüzde 4,7, soya fasulyesinde yüzde 10 arttı

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 15,5, şekerde yüzde 2,2 azalırken kakaonun ton başı fiyatı yüzde 30,7 geriledi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- Küresel borç artışında kamu ve özel sektör yatırımları öne çıkıyor

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Gür:

"Kamu borç seviyesindeki artış ve yapay zekaya yapılan yatırımların tetiklemiş olduğu özel sektör borcu, bu dönemde finansal kesimdeki borçluluk seviyesine ve hane halkındaki borçluluk seviyesine kıyasla daha fazla risk unsuru barındırıyor"

"Devletin ekonomideki rolünün arttığını görüyoruz. Bu da tabii ister istemez kamunun üzerindeki yükü artırıyor ve kamu da bunu büyük oranda tahvil piyasası üzerinden borçlanarak sağlıyor"

(Yunus Türk/İstanbul)

14- AA'nın "Üretimle Güçlenen Kadınlar" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kadın girişimcinin tasarladığı yüksek topuklu ayakkabılar dünya sahnesinde ses getiriyor

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Mozaikle işlediği dekoratif ürünleri küresel pazar yeriyle dünyaya ulaştırmaya hazırlanıyor

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Adana içli köftesi

Görünüşü ve pişirme yöntemiyle diğer bölgelerdeki örneklerinden ayrılan coğrafi işaretli Adana içli köftesi, yöre halkı ve turistler tarafından beğeniyle tüketiliyor

(Eren Bozkurt-Tunahan Akgün/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bakla dolması

Özellikle bayramlarda ve özel günlerde daha fazla tüketilen bakla dolmasının yapımında coğrafi işaretli Erbaa narince yaprağı kullanılıyor

(Ekber Türkoğlu/Tokat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Evlatlarını ve sağlığını yitirdiği depremin üçüncü yılında eşinin bağışladığı böbrekle iyileşti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evlerinin yıkılmasıyla 2 çocuğunu kaybeden, enkazda 52 saat susuz kalması nedeniyle böbrekleri zarar gören Ayşe Alkaya, 10 Şubat 'ta yapılan nakille sağlığına kavuştu

Ayşe Alkaya: "Çocuklarımın toprağa verildiği gündü. Onlar, ameliyatta bizimle beraberdi"

Eşine böbreğini veren Hasan Alkaya: "6 Şubat depremi yaşadığımız gün, 10 Şubat çocuklarımı toprağa verdiğim gün. İki günün de anlamı çok farklı. Ben 10 Şubat'ta eşimin hayatını kurtardım"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin seçkin örneği: Büyük Mecidiye Camisi

"Ortaköy Camisi" adıyla da bilinen, giriş kapısının üzerindeki kitabeye göre 1854 yılında Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilen yapı, İstanbul Boğazı'na nazır konumuyla 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş: "Büyük Mecidiye Camisi, İstanbul'un incisi diyebileceğimiz yapılardan bir tanesidir. Tek kubbeli bir harim ile giriş kısmındaki hünkar kasrından meydana gelir. Bu yönüyle aslında birçok o dönem camisiyle benzerlikler içindedir"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Antarktika'da doğal yaşam, plastik atıklar ve iklim baskısı altında

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Antarktika'da hiçbir insanoğlu yaşamıyor ama biz Antarktika bölgesine yaptığımız seferlerde buraya ve kıtaya ulaşan kirliliklerle karşılaşıyoruz"

"En başta, en riskli problemlerden bir tanesi mikro atıklar. Özellikle balıkları ve ekosistemi etkileyen bu atıklar dünyanın diğer alanlarından buraya akıntılarla beraber ulaşıyor"

(Şebnem Coşkun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- Beşiktaş Kulübü 123. yaşını kutluyor

1903'te kurulan siyah-beyazlı kulüp, günümüzde 15 branşta faaliyet gösteriyor

Futbol branşında ligde 16 kez şampiyon olan Beşiktaş, 11 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım ünvanının sahibi

Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 18 kez mutlu sona uzandı

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

20- PORTRE - Türkiye'ye atletizmde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu: Ruhi Sarıalp

Elde ettiği başarılar dolayısıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 'özel şeref madalyası'na layık görülen milli atlet Ruhi Sarıalp, 25 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu

ABD'deki Coast Guard Academy'de eğitmenlik yapan ve uzay programlarına katılan Ruhi Sarıalp, Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ Spor Bölümü'nde "Spor Tarihi" ve "Denizcilik" dersleri verdi

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Grafikli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Gastronomi, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Kültür, Finans, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hileli Boşanma Aylıkları Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
Savaşta tansiyon yükseliyor İran, Tel Aviv’i böyle vurdu Savaşta tansiyon yükseliyor! İran, Tel Aviv'i böyle vurdu
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
Tahran mahşer yeri İsrail saldırdı, dumanlar gökyüzünü kapladı Tahran mahşer yeri! İsrail saldırdı, dumanlar gökyüzünü kapladı
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:28
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:39
İran’ın yerine hangi ülke katılacak Dünya Kupası’nda savaş için alarmı
İran'ın yerine hangi ülke katılacak? Dünya Kupası'nda savaş için alarmı
10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
10:06
İran Kadın Milli Futbol Takımı 160’tan fazla çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı
İran Kadın Milli Futbol Takımı 160'tan fazla çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı
10:04
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:28
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:50
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
08:42
Galatasaray’a 150 milyon euroluk piyango
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
08:21
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:23
Osimhen ve Ndidi İran’a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
Osimhen ve Ndidi İran'a gideceğini duyan taraftarlar harekete geçti
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşandı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
07:04
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:46:02. #7.12#
SON DAKİKA: Hileli Boşanma Aylıkları Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.