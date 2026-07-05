Hızlı Tren Ağı Türkiye'yi 48 Saate Bağlayacak

6 Nisan 1920

1- Hızlı trende hedef "48 saatte tüm Türkiye'yi gezmek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Demir yolu hatlarımızı 2028'e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz"

"2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye'nin NATO'ya katılmasına dair kanun tasarısının kabul edildiği birleşim TBMM tutanaklarında

"Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasına Dair Kanun Tasarısı", TBMM Genel Kurulunun 18 Şubat 1952'deki birleşiminde oylamaya katılan 410 milletvekilinin 409'unun "kabul" oyuyla yasalaştı

Başbakan Adnan Menderes:

"Muhterem arkadaşlarım, bu tarihi günün büyük ehemmiyetini ona layık olan bir birlik ve tenasüt (dayanışma) manzarasiyle ve azmü kararla tecelli ettirmiş bulunuyorsunuz"

(Huzeyfe Tarık Yaman/TBMM)

3- NATO Zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de

2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da İttifak'ın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak

(Sümeyye Dilara Dinçer/Ankara)

4- Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim: "Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek"

"ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek"

"Türkiye'de bir günümü Türk savunma sanayisi şirketleriyle geçirdim ve sergiledikleri kabiliyet seviyesinden gerçekten çok etkilendim. Bu alanda da önemli işbirliği fırsatlarının bulunduğunu düşünüyorum"

(Selen Valente/Brüksel) (Görüntülü)

5- Türkiye'de kooperatiflerin varlığı ihracata olumlu katkı sağlıyor

Üreticilerin güçlü pazarlara ulaşmalarına katkı sunan kooperatiflerce, geçen yıl 96,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu yıl mayıs sonu itibarıyla 47 milyon dolarlık dış satım yapıldı

Türkiye'de geçen yıl 55, bu yılın ilk beş ayında ise 73 kooperatif ülke ihracatına katkı verdi

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Arıcılık sektörü, üreticilerin meteorolojik verilere göre desteklenmesini talep ediyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Kazım Doğan:

"İklim değişikliğine uyum sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve üreticilerimizin meteorolojik veriler doğrultusunda desteklenmesi büyük önem taşıyor"

"Doğru planlama ve zamanında alınacak tedbirler, olası üretim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlar"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

7- Altının onsunda 5 hafta sonra gelen yükseliş yatırımcısının yüzünü güldürdü

Altının onsu geçen hafta yüzde 2,5 artarak 4 bin 175 dolara çıkarak haftalar sonra yatırımcısını sevindirdi

KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer:

"Altının yükseliş ivmesini daha da artırabilmesi için doların daha da değer kaybetmesi gerekecektir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Kripto para piyasasının değeri yılın ilk yarısında yaklaşık 1 trilyon dolar eridi

Total Market, bu yılın ilk yarısında 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara geriledi

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya:

"(Kripto piyasasındaki düşüş eğilimi) Ben bu dönemi kripto para piyasasının bittiği bir dönem olarak değil, piyasanın kalite ayrımı yaptığı, daha olgun bir düzeltme süreci olarak görüyorum. Kalıcı toparlanma için yeniden güçlü ETF girişleri, daha yumuşak Fed beklentisi, jeopolitik tansiyonun azalması ve piyasaya yeni bir güven hikayesinin gelmesi gerekiyor"

(Burhan Sansarlıoğlu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

9- ABD'de istihdam verilerinin zayıf gelmesi emtia piyasalarını hareketlendirdi

ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz artırımı ihtimalini ve dolar endeksini azaltarak değerli metallere alım getirdi

Kahve fiyatları, Brezilya'da yeniden etkili olan yağışların hasadı geciktirmesi ve borsada kayıtlı arabica kahve stoklarının Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle haftalık bazda yüzde 10,6 yükseldi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

10- Avrupa borsalarında yılın ilk yarısında en çok kazandıran İtalya borsası oldu

Bu dönemde İtalya'da FTSE MIB yüzde 15, İspanya'da IBEX 35 yüzde 12,5, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 5,7, Fransa'da CAC 40 yüzde 3,6 ve Almanya'da DAX yüzde 2,1 getiri sağladı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

11- İstanbul'da yetiştirilen sülünler, Türkiye'nin birçok yerinde keneyle mücadelede kullanılıyor

Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yumurtadan çıkan binlerce yavru sülün, özellikle insan sağlığını tehdit eden keneler ile tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı doğal mücadele için Türkiye'nin farklı noktalarındaki uygun yaşam alanlarına bırakılıyor

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- 84 yaşındaki emekli memur 57 yıldır ahşap ve metali sanata dönüştürüyor

Ahşap ve metali işleyerek yeni objeler üreten Sedat Özbek:

"Bir işle meşgul olmak benim için adeta terapi. 84 yaşındayım, hala üretmeye devam ediyorum. Yeni projeler peşinde koşmak, boş oturmaktan çok daha iyi"

(Kenan Yeşilyurt/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1063. maçına çıkacak

2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın İsviçre'yi ağırlayacak Türkiye, 90 yıllık tarihinde oynadığı 1062 müsabakada 552 galibiyet, 509 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı

(Emre Doğan/İstanbul)

14- Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nda "dalya" diyecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman, İsviçre karşılaşmasıyla ay-yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıkacak

Milliler, deneyimli başantrenör yönetiminde çıktığı 99 maçta 55 galibiyet ve 44 yenilgi yaşadı

Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibi 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyaya taşıdı

(Emre Doğan/İstanbul)

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