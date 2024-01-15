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İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, birçok ilde turuncu ve sarı uyarılar verildi. Bakan Yerlikaya, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini ve her türlü afetten korunmaları için gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti.

15.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi.

METEOROLOJİ 25 İLİMİZİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için "turuncu"; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana için "sarı" uyarıda bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

BAKAN YERLİKAYA: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası sosyal medya hesabından yarın ülke genelinde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
Kaynak: AA
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