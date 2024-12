İett Akademi Mezuniyet Töreninde Konuşan İmamoğlu: "Bu Ülkenin Cumhurbaşkanı da İett Çalışanıydı"

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Akademi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Her gün İETT'yi aşağılayan ve Ekrem İmamoğlu'nu dövmek için yerle bir edenlerin aslında kendi özlerine hakaret ettiğini vurgulayan İmamoğlu, 'Bu ülkenin Cumhurbaşkanı da bir gün İETT'nin çalışanıydı örneğin? Yani kendi durumunu aşağılıyor. Yazıktır, günahtır. İETT, bizim dönemimizde, geçmiş dönemden arıza bakımından da kaza bakımından da birçok bakımdan da daha başarılıdır, onu söyleyeyim. Bir algı yaratılıyor mu; yaratılıyor. Yani her gün gazetelere, her gün televizyonlara haberler veriliyor mu; veriliyor. Ama esas yazık ettikleri, kurumunun adı, İETT'nin adı, ayıptır yapmayın. İETT benim değil ki; sizin, hepimizin, milletin. Yazıktır. Bir insan, kendine ait olan bir kurumu aşağılamaz" dedi.

İBB bağlı kuruluşu İETT kurum içi sürekli eğitim projesi "İETT Akademi"yi başarıyla tamamlayan 2 bin 400 şoför mezun oldu. İETT Akademi Mezuniyet Töreni, İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ulaşım sektöründe hizmet veren özel halk otobüsleri derneklerinin temsilcilerinin de katıldığı törende, İmamoğlu ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet birer konuşma yaptı. İETT'nin, İstanbul'un geçmiş hafızasında tarih yazan bir kurum olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Bugün de baktığımızda çok önemli bir yeri var. Şoförlerimizin de bir nevi İBB'mizin yüzü konumunda olduğunu biliyorum ve görüyorum" dedi.

Son iki yılda İETT Akademi'de eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan şoför sayısının 2 bin 400 olduğunu aktaran İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"2018 yılında 9 saat olan kişi başı eğitim saatimiz 47 saate çıktı"

"Bu, kıymetli bir sayı. Bu yol arkadaşlarımızın, bu eğitimi aldıktan sonra yaşamlarında elbette sağlıkla, kazasız, belasız ve aileleriyle mutlu bir şekilde meslek yaşamlarını sürdürmelerini diliyorum. 2024 yılında, özellikle arkadaşlarımın özel çabalarıyla, eğitim salonlarının daha çağa uygun hale getirilmesi sağlandı. 2018 yılında 9 saat olan kişi başı eğitim saatimizi, beş kat artırdılar arkadaşlarımız ve 47 saate çıktı. Amacımız, İETT ile güvenli ve konforlu ve de aynı zamanda huzurlu yolculuk yapabilmeleri hemşehrilerimizin. 2022-24 yılında yine İSFALT ve İETT'ye katılan eğitim programını başarıyla tamamlamış ve sonrasında İETT hattında 350 gün ve üzeri çalışmış 24 şoförümüze bugün plaketlerini takdim edeceğiz. İETT Akademi bünyesinde görevli olan 2 bin 400 yeni şoförümüzden sorumlu 14 eğitmenimize de teşekkürlerimizi ileteceğiz buradan.

"Sizden en büyük dileğimiz…"

O bakımdan siz de aslında bu tarihi değerlerimizin birer aktörüsünüz. Bu yönüyle sorumluluk taşıdığınızı bilmenizi isterim. Sizden en büyük dileğimiz, burada aldığınız eğitimi en güçlü şekliyle meslek yaşamınıza yansıtmanız. İETT'de şoför koltuğunda oturan bir hanımefendiyi ve bir beyefendiyi gördüğümde, inanın sanki orada ben varım ve benim duygularımı hissettiren bir dostum, bir yol arkadaşım var. Aynı şey, metro durağında gördüğüm güvenlikte çalışan bir kardeşim için geçerli. Genel Sekreterimizden Genel Müdürümüze, bütün yöneticilerimizde aynı şeyi hissediyorum. Çünkü bu öyle bir şey ki, neredeyse 90 binin üzerinde çalışanımızın, işini yaptığı esnada bir vatandaşa hitabı, bir vatandaşla diyaloğu ya da ona verdiği hizmetin kalitesi… Ben bir insana nasıl davranıyorsam, öyle davranılmasını isterim. ya da bana nasıl davranılmasını istiyorsam, ben de bütün vatandaşlarımıza bu kurum bünyesinde herkesin aynı şekilde davranmasını isterim.

"Ben emanetçiyim, sizler kalıcısınız"

İnsanı, insan olduğu için seveceğiz. İnsanı; vatandaşımız, yurttaşımız, hemşehrimiz olduğu için seveceğiz ve saygı duyacağız. Çocuklarını, gençlerini, kadınlarını, herkesi, yaşlımızı en üst seviyede karşılamanın, ona dirayetli, disiplinli ama aynı zamanda severek, gülümseyerek çalışmak ve hizmet vermenin mutlaka yöntemlerini bulacağız. Bu aynı zamanda, inanınız, mutlu ve huzurlu bir şehir yaratır. ve böyle bir şehirde, inanınız, her birinizin ailesi, yuvası da güçlüdür ve teminat altında olur. Yani aslında yaptığınız işin, yuvanıza yansıyan tarafı vardır. Bu bakımdan ben, kendi görevimi de bu kadar kutsal bir yere koyuyorum. Sonuçta ben de emanetçiyim. Sizin gibi değil. Belki sizler daha uzun zamanlarda, daha kalıcı bir şekilde hizmet edeceksiniz. Bizim siyasi görevimizin zamanı bellidir, emanetçiyiz. Günü geldiğinde gideceğiz. Bir başkası göreve gelecek.

"Hayatın güzel tarafı da odur…"

Ve gerçekten hayatın güzel tarafı da odur; görev değişimi, yenilenme, demokrasinin, cumhuriyetin bize vermiş olduğu bu güzel nimetin belki de en güzel tarafı bu. Yoksa koltuğa saplanıp kalmak sanki mülk sahibiymiş gibi davranmak, bir süre sonra şımarıklığı, bir süre sonra kibri, ukalalığı getirir. Allah korusun. Dolayısıyla bizim bu felsefemizin, kurumumuzun her hattına, her sathına yansımasını çok istiyorum. Şehrimizin, bu koca şehrin sizler sayesinde güvende olduğunu hissettiği, huzurlu olduğunu hissettiği, bir kişinin kendini yalnız hissettiğinde, yalnız kaldığını düşündüğünde ona sahip çıkan bir çalışanın olduğunu bildiği bir ortamda, inanın ülkenin de güzel ülkemizin de güvenine, huzuruna katkı sunmuş olursunuz. Bu, bu kadar mühim yani. ya bu kadar mı? Evet bu kadar mühim. İstanbulluya hizmet, bu kadar kutsal ve değerli. Bu bakımdan bugün burada özellikle olmak istedim.

"Taşımacılık, günün koşullarında çok zorlaştı"

Taşımacılık, günün koşullarında çok zorlaştı. Ülkemizde iki ayrı uç var. Bir tanesi, çok pahalı ve çok yüksek bir maliyet dönemini yaşıyoruz. Bu, hiçbir döneminde Türkiye'nin, bu kadar uçta değildi. Bunu evlerinizden de yaşamınızdan da biliyorsunuz. Yani ekonomik olarak hiç bu kadar maliyetleri yüksek bir dönemi yaşamadık. Ama ülkemizin bir o kadar da geliri düşmüş durumda. Bu ne yazık ki böyle. Üzülerek söylüyoruz. Yoksulluk birini mutlu eder mi? Ne demek? Benim milletimin zenginliği beni mutlu eder, yoksulluğu eder mi? Şimdi bu bize ne yaratıyor, özellikle taşımacılıkta. Burada özel sektörün de kıymet yöneticileri var. Bakın; 2019 yılından önce, ulaşıma 100 lira harcıyorsak, biletlerden bunun 65-70 lirası geliyordu, 30-35 lirasını kurum tamamlıyoruz. Şu anda biz, ulaşımda biletlerden 30 lirasını alıyoruz, 70 lirasını karşılıyoruz. Açık devasa oldu, büyüdü. Niye? Çünkü artan maliyetler kadar biletlere zam yapamadık. İnsanımız fukara. Bugüne gelene kadar geçen her dönemde fukaralaşarak geldi. Biletlere o kadar zam yapamadık. Ama maliyetler, uçtu gitti. ve biz, harcamanın, maliyetin 100 liranın 70 yetmiş lirasını, kasamıza gelen gelirlerden oraya aktarmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla, çok zor bir dönemde süreç yönetiyoruz.

"Ekrem İmamoğlu dönemi büyük bir risk almıştır"

Bazen arkadaşlarım üzülüyorlar, tekerleklerini çevirmekte zorlanıyorlar. Onun farkındayım. Ama burada bütçemizin kaynaklarında ne var ise… Sonuçta ben, bilançoda ne dönüyor, kasada ne var ne veriliyor, ne verilmiyor; hepsini görüyorum. Dolayısıyla, hiçbir özel sektör kurumu burada ihmal edilmiyor. Tabii zorluklarımız var, aksamalarımız oluyor, gecikmelerimiz oluyor. Ki ben görevi devraldığımda, birkaç ay gecikmeyle geriden geldikleri bir dönemi devraldığımı da biliyorum, bugünkü kadar yük olmamasına rağmen. Bugün yükümüz çok ağır. Bizim de gelirlerimizde azalma söz konusu ve giderlerimiz artmış durumda. Tabii bir yandan özel halk otobüslerinin özellikle gelirlerindeki dengeyi kurmak, haksızlığı ortadan kaldırmak adına da Ekrem İmamoğlu dönemi büyük bir risk almıştır. Kilometre bazlı, hakkını teslim eden bir sistemi ortaya koymuştur. Yani bir tarafta az kazanan hat, bir tarafta çok kazanan hat; 'az kazananın canı çıksın, çok kazananın parası bol olsun'u ortadan kaldırdık.

"Bizi gece-gündüz dövdükleri renkleri birleştirdik"

Artı; bizi gece-gündüz dövdükleri renkleri de birleştirdik. Dedik ki; 'İETT çatısı altında saygın bir hizmeti hep birlikte verelim.' Önceden öyle değildi. Kolayca deniyordu; 'O halk otobüsü!' Kardeşim, denetimini biz yapıyoruz, bilmem nesini biz yapıyoruz.' Bir de ben esnafıma güveniyorum. Esnafımla bu işi çözeriz' dedik. Ha bazı ufak, tefek ihanetler yaşamadık değil ya da kötülükler görmedik değil. Otobüs yanarken video çekilmelerine tespit etmedik değil. Ama bunları da aşacağız, bu kötülükleri de aşacağız. Her gün, her gün, İETT'yi aşağılayan, İETT'yi yerle bir etmeye çalışan, yani İstanbul'u kaybettim diye Ekrem İmamoğlu'nu dövmek için yerle bir eden, aslında kendi özüne hakaret ediyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı da bir gün İETT'nin çalışanıydı örneğin? Yani kendi durumunu aşağılıyor. Dolayısıyla yazıktır, günahtır. İETT, bizim dönemimizde, geçmiş dönemden arıza bakımından da kaza bakımından da birçok bakımdan da daha başarılıdır, onu söyleyeyim.

"Bir insan, kendine ait olan bir kurumu aşağılamaz"

Bir algı yaratılıyor mu; yaratılıyor. Yani her gün gazetelere, her gün televizyonlara haberler veriliyor mu; veriliyor. Ama esas yazık ettikleri, kurumunun adı, İETT'nin adı, ayıptır, yapmayın yani. İETT benim değil ki; sizin, hepimizin, milletin yani, yazıktır. Bir insan, kendine ait olan bir kurumu aşağılamaz. Hatamızı yüzümüze vurun. Bunda bir sorun yok. Ama oturalım, istatistiklere bakalım. Eksiğimiz var mı? Var. Daha iyisini yapmak zorunda mıyız? Zorundayız. Bunları yakalamalı mıyız? Yakalamalıyız. Ama siyaset her şey değil, koltuk her şey değil. Birileri, koltuk kendini ait zannediyor. Bir kere hepimiz faniyiz. Yani öbür gelip geçiyor. Bir gün ömür bitiyor. Çok sevdiğim bir doktor, sağlığımıza emanet ettiğimiz bir doktor dostumuz, yani zımba gibi olduğunu düşünen bir doktor dostumuz, evvelsi gün yürüyüşe çıktı, kalp krizinden öldü. Dün defnettik. Dolayısıyla hayat fani. Bunu da unutuyoruz bazen. Yani birine saldırarak, ederek… ve bunu yaparak, ülkemizin huzurunu kaçırıyoruz. Dünyaya da kötülük yapıyoruz. Bizim ülkemiz, önemli bir yerde. Bizim ülkemizin huzuru, bizim ülkemizin iyiliği, gücü, kuvveti, dayanışması, insanı birbirinden ayırt etmemesi, dünyaya bile iyi gelir.

"Bize kötülük yapana bile kötülük yapmayacağız"

O bakımdan önemli bir şehirdesiniz. Önemli bir yurtta, vatandasınız, ülkedesiniz. Güzel bir bayrağın altındayız hep beraber. Değerli bir Cumhuriyet'in, değerli bir devletin evlatlarıyız. Kim, ne kötülük yaparsa yapsın, biz iyilik yapmaya devam edeceğiz kardeşim. Bize kötülük yapana bile kötülük yapmayacağız. Günü geldiğinde, hukukun ve adaletin önünde hesap vermesini sağlayacağız, o kadar. Kimseye kötülük yapmayacağız. Kimsenin ayağına çelme takmayacağız. İyi yapılan işleri alkışlayacağız. O bakımdan bugün çok iyi bir iş yapılmıştır. İETT, kendi çalışanlarını güçlü hale getirmiştir, mukavemetli hale getirmiştir, bilgili hale getirmiştir, dayanıklı hale getirmiştir. Dolayısıyla sizler de bu inançlı ruhunuzla, o güçlü deneyiminizle ve eğitiminizle vatandaşınıza hizmet vereceksiniz. Ne mutlu bize. İyi ki varsınız. İyi ki hanımefendi şoförlerimiz var. Onlara teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sayıları artsın.

'Efendim, 'kadınlar o mesleği yapamazmış' vallahi yapar"

Efendim 'kadınlar o mesleği yapamazmış, bu mesleği yapamazmış' Vallahi yapar. Yapar, her şeyi yapar. Ben şahidim. Doğduğum andan 17 yaşına kadar, gecemi gündüzümü birlikte geçirdiğim anacığımdan şahidim. Köyde yapmadığı iş yoktu. Şoförlük yapamayacak! Niye? Her mesleği yapar. Bu ülkeyi de yönetir, İstanbul'u da yönetir, ilçeleri de yönetir, kaptanlık da yapar, bilim de apar, sanat da yapar; her şeyi yapabilir. O bakımdan, bu eşitliğe dair de İETT'de atılan bu güçlü adımı devam ettireceğiz. Bu mesleğe gönül vermiş, bu işi seven hanımefendilerin de bu kurumun başının üstünde yeri vardır. Sayısının artmasını diliyoruz."

İETT Genel Müdürü Demet de konuşmasında, özetle şu bilgileri paylaştı:

"Toplam 795 yeni araç kazandırdık"

"İETT, bir günde; 6.786 aracı ve 11 bin kişilik şoför kadrosuyla, 832 farklı hatta, 64 bin sefer gerçekleştirmekte. 1 milyon 400 bin kilometre mesafe kat ederek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirmektedir. İETT'nin, sadece 1 günde yaptığı mesafe, Edirne – Kars arası mesafenin tam 835 katı, dünyanın en geniş çevresi Ekvatorun ise 35 katıdır. 1 günde gerçekleştirilen yolculuk sayısı ise, dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan fazladır. Böylesine önemli bir kentte, hayatın akışı için böylesine kıymetli bir görev yürüten İETT'nin hizmet kalitesinin her geçen gün daha da iyi noktaya gelmesi için, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Filomuzu güçlendirmek ve şehrimize çok daha güçlü, konforlu, çevreci ve yeni nesil teknolojilerle donatılmış araçlarla hizmet verebilmek için, 252 adet yüksek yolcu kapasiteli metrobüs ve 150 otobüsümüz başta olmak üzere, toplam 795 yeni aracımızı kazandırdık.

"İETT şoförlüğünde taşeron uygulamasına son verdik"

İETT şoförlüğünde taşeron uygulamasına son verdik ve daha önce taşeronda çalışan 2.654 şoförümüzün, İETT ve İBB ailesine katılmasını ve eşit imkanlarla çalışmasını sağladık. Şoförlerimizin eğitimlerini tam 5 kat artırdık ve 47'şer saat ek eğitim almalarını temin ettik. Bu eğitimler kapsamında şoförlerimizin, yolcularıyla ve çevresiyle etkili iletişim kurabilen; güvenli ve ileri sürüş donanımlarına sahip; stresle başa çıkabilen; yeni nesil araç donanımlarına ve teknolojisine hakim; İstanbul gibi büyük bir metropolde her türlü acil ve sıra dışı olaya karşı hazır, bilinçli ve ne yapması gerektiğini bilen; alanının en profesyonel şoförleri olmaları için, akademi çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve meyvelerini de alıyoruz.

"2019 Yılından önce hiç kadın şoförümüz yokken, bugün 163 kadın kaptanımız var"

2019 yılından önce İETT'de hiç kadın şoförümüz yokken, İETT'de ulaşıma adeta kadın eli değdi. Bugün 163 kadın kaptanımız, İstanbul'da, İETT araçları ile hizmet iyor. İstanbullulardan çok güzel geri dönüşler alıyorlar. Ayrıca; 2019 yılından bugüne kurumumuzda kadın çalışan oranımızı yüzde 213, kadın yönetici sayımızı da tam yüzde 236 oranında artırmış durumdayız. ve gelinen noktada, artık erkek kaptanlarımıza eğitim veren 3 kadın eğitmenimiz de bulunuyor. İETT'de ilklere imza atmaya bu dönemde de devam ediyoruz. İETT Akademi'deki uygulamalı tüm bu eğitimlerimizi, sadece İETT kadrosunda bulunan kaptanlarımız için değil, İETT denetiminde hizmet veren tüm özel halk otobüsleri şoförleri için de vermeye başladık."

Konuşmaların ardından, son 1 yıl içerisinde şikayet almamış ve kaza yapmamış şoförlere plaketleri, İmamoğlu ve Demet tarafından verildi.