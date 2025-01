İmamoğlu: İstanbul'da Kumpas Kurulmaya Çalışılıyor

Güncel

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin ardından İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi önünde kalabalığa birlikte hitap etti. İmamoğlu, "16 milyon insanın temsilcisi burada böyle bir ifade vermemeliydi, böyle bir ifade günü olmamalıydı. Bugünkü mesele İstanbul'da ne yazık ki kurulmaya çalışılan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur. Hedefin ne olduğu belli. İstanbul'da 4 aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İfadesinin ardından Çağlayan Adliyesi önünde toplanan kalabalığa beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanları ile seslenen İmamoğlu, kendisine destek vermek için adliye önünde toplanan yurttaşlara teşekkür etti.

Adliye önüne getirilen otobüsün üzerinden konuşan İmamoğlu, konuşma öncesinde kendisine destek vermeye gelen parti yöneticileri ve belediye başkanlarına teşekkür ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sarıldı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugünkü mesele İstanbul'da ne yazık ki kurulmaya çalışılan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur"

"Gerçekten çok kapsayıcı bir sürecin içindeyiz. Burada olmayan siyasi parti yok. Bu benim için en büyük gurur vesilesi çünkü burada tek tek ismini sayarsam atlayabilirim ama ifade edelim ki bugün burada iktidar partisi hariç bütün siyasi partiler bugün buraya adaletin savunulması, bu ülkede adaletin tesisi için bize destek olmaya geldiler çünkü gerçekten 16 milyon insanın temsilcisi burada böyle bir ifade vermemeliydi, böyle bir ifade günü olmamalıydı. Bugünkü mesele adalet meselesidir; hak, hukuk arama meselesidir. Bugünkü mesele, geleceğimiz meselesidir. Bugünkü mesele İstanbul'da ne yazık ki kurulmaya çalışılan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur. Hedefin ne olduğu belli. İstanbul'da 4 aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanıp görevinden uzaklaştırılması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir.

"Korkunun neden kaynakladığını biliyoruz"

Bugün büyük bir dayanışma ruhu içerisindeyiz. Siyasi partilerimizin tamamı burada, hatta Genel Başkanlarının bize katkı sunduğunu biliyorum. Her birisine Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu şanlı devletin bekası için, milletimizin birlik ve beraberliği için her birisine teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum. Elbette benim siyasi yol arkadaşlarım bugün burada. Hem İstanbul'umuzun hem ülkemizin farklı noktalarından yönetici dostlarımız burada. Partimiz en üst seviyesinden üyesine kadar herkesin katkı sunduğu bir ortamın içerisindeyiz. Her daim yanımızda olan partimizdeki yol arkadaşlarımıza, bütün yöneticilerimize de teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum.

Bütün örgütümüzün yanı sıra elbette yol yürüdüğümüz, özellikle 31 Mart'tan sonra gösterilen seçim başarısıyla Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'ye, başta Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız olmak üzere her birimize, en fazla da belediye başkanlarına nasıl müdahale edildiğini, nasıl kötü bir muamelenin gösterildiğini hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Elbette bizi farklı konumlandırmaya ve farklı bir biçimde bizleri yorumlamaya çalışanlar var. İnsanlarımızın bir araya toplanmasına bile engel olunma çabasını anlayamıyorum. Korkunun neden kaynakladığını biliyoruz.

Ayağına taş değmesin diye dua ettiğimiz polisimizle halkımızı karşı karşıya getiren aklı da kınıyorum. Bunun o kadar kolay halledilme ortamı var ki, onun için gelemeyen başkanlarımız var. İzmir, Muğla, Tekirdağ Belediye Başkanlarımıza onların nezdinde teşekkür ettim. Nasıl kol kola, omuz omuza olduğumuzu, birlikte 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir arada olduğumuzu gösteren değerli dostum, ağabeyim, Belediye Başkanım Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."

ABB Başkanı Yavaş'a teşekkür eden İmamoğlu, ardından mikrofonu Yavaş'a verdi.

(SÜRECEK)