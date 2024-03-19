İmamoğlu Pendik\'ten İliç\'i Anımsattı: İçimiz Yanıyor... Sorumluların Ağzında Tek Cümle Yok... İmza Atan Bakan ve Diğerlerinden Tek Bir Açıklama Yok

Güncel

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İBB Başkanı İmamoğlu, Pendik'in AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Cin'in, hakkını arayan yurttaşı azarladığı Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nden vatandaşlara seslendi. "Bunlar seçimi kaybedeceğini anladı ya hemen yalana, dolana, kumpasa başladılar" diyen İmamoğlu, "Yolun kenarında, caddede, parkta, orada, burada, yanan otobüs filmleri çekmek, kumpaslar kurmak, 4,5 sene önceki videodan kendine iş aramak… Savcı gibi her gün açıklama yapıyor Adalet Bakanı. Üzülüyorum onun haline. Bakın; 17 tane bakan. İstanbul'da siyaset yapıyor. Şimdi 17 bakan artı aday; etti 17+1. Ama bir kişi daha var, o da geliyor. Yakındır, gelecek. Bekliyoruz vallahi; gel, bekliyoruz. Buyursun gelsin" dedi. Meydandaki bir dövizi okuyup İliç'te liç yığını altında kalanları anımsatan İmamoğlu, "İçimiz yanıyor. Canımız toprak altında. Doğamız tehdit altında ve bu konudaki sorumluların ağzından tek bir cümle yok. Sanki o dağ kendiliğinden aşağı gelmiş, can almış. ve o doğayı perişan etmiş ama ne devleti yönetenler ne altına imza atan sayın bakan veya diğerleri tek bir açıklama yok. Sanki izinler gökten indi, yanlışlar gökten indi" diye konuştu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yıllardır imar sorunu çözülemeyen Ertuğrulgazi ve Sülüntepe mahalle sakinleriyle, geçtiğimiz 16 Mart'ta, bir camiye ait dernek binasında bir araya gelmişti. O buluşmada söz alan bir vatandaş, kendi mahallelerinde emsallerin diğer yerlere göre düşük olduğunu, buna karşın belediye kesintilerinin fazla olduğunu söylemiş, Cin, bunun sebebini soran vatandaşa sinirlenerek, azarlamıştı. Cin, vatandaşın, "Beni azarlayamazsınız" çıkışına, "Senin o sahip çıktığın CHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne emsalle ilgili verdiği yazı var" yanıtını vermişti.

BALYALI'DAN CİN'E YANIT: NE PENDİK BELEDİYE MECLİSİ'NDEN NE İBB MECLİSİ'NDEN NE DE İBB BAŞKANI MAKAMINDAN BU ALANA İLİŞKİN TEK BİR SATIR YAZI BİLE GEÇMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı, olayın yaşandığı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde halk buluşması gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada ilk sözü alan Balyalı, "Ertuğrulgazi Mahallesi, Veli Baba, Yayalar kısmen Sülüntepe kısmen; daha çok gecekondu alanlarının olduğu bölgeler, 30 seneden beri çile çekiyorlar. ve insanların sabrı taşmış durumda. Ama ne yazık ki, geçen gün gördüm, Belediye Başkanımızın… Ben de gittim daha önce o camiye. Çok da güzel karşılandık. Muhtarımıza ve vatandaşlarımıza tavrını gördüm ve bundan büyük üzüntü duyuyorum" dedi. Balyalı, Cin'in, İBB'nin emsalle ilgili yazı yazdığı iddiasına ise, "Elbette ki buranın rezerv içerisinde olduğunu ve yetkinin bakanlıkta bulunduğunu biliyorum. Ama bütün bu planların hepsini, Pendik Belediyesi yaptı. Pendik Belediyesi'nin yaptığı planları, bakanlık onayladı. Bazen duyuyorum, 'Büyükşehir öyle söyledi. Büyükşehir şöyle bir yazı yazdı' falan diye. Bunların hiçbir tanesine inanmayın. Ne Pendik Belediye Meclisi'nden ne Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ne Büyükşehir Belediye Başkanı makamından bu alana ilişkin, buranın planlarına ilişkin tek bir satır yazı bile geçmedi. Bu planlarının tamamını yapan Pendik Belediyesi, onaylayan da Çevre Şehircilik Bakanlığı" dedi.

Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı'nın konuşmasının ardından İmamoğlu konuştu. "Bugüne Pendik'ten başlamak benim için elbette çok değerli" diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, vatandaşların açmış olduğu Erzincan İliç faciası ile ilgili açılan pankart için şunları söyledi:

"İLİÇ HALKI HAKKINI HELAL ETMEYECEK"

"İliç madendeki acını bizde paylaşıyoruz. İçimiz yanıyor. canımız toprak altında. Doğamız tehdit altında ve bu konudaki sorumluların ağzından tek bir cümle yok. Sanki o dağ kendiliğinden aşağı gelmiş, can almış. ve o doğayı perişan etmiş ama ne devleti yönetenler ne altına imza atan sayın bakan veya diğerleri tek bir açıklama yok. Sanki izinler gökten indi, yanlışlar gökten indi. Böyle bir durumdayız. Her işleri böyle. O İliç halkı hakkını helal etmeyecek. O kötü imzaları atıp o milletin canına mal olan bu süreci yaratanlara hakkını helal etmeyecek. Hatırlattığın için. Teşekkür ederim"

Ertuğrulgazi Mahallesi'ne geliş nedenini açıklayan İmamoğlu şunları özetle şunları söyledi:

"30 YIDIR HAYATINIZDA NE DEĞİŞTİ DİYE DÜŞÜNECEKSİNİZ"

"Bugün buraya gelişimiz daha özellikle Tarık başkanımız ve ilçe başkanımızla dolaşırken beni buradan geçirip meselemiz burası dediği ve ne kadar önemsediklerini bildiğim için.. Pendik'e yine geleceğiz, programımız var ama bu bölgeye gelemeyecektik. Dedi ki başkanım bugün sabaha ben oradaki insanlarla hasbihal etme sözü verdim ama sizinle el ele, kol kola bu sözümüzü yerine getirip insanlara teminat vermemiz lazım. Ben bu sabah buraya onun için geldim. Tarık başkanımın size olan bütün vaatlerine ben şahitlik ediyorum. Onunla beraber bu sürecin çözümünde Ertuğrulgazi'deki insanlarımızın yıllardır beklediği sorunların çözümünde tüm gücümüzle yanında olacağımızı, elbette buradan sizlere beyan ediyorum. Tek şartımız var. Bakın 30 yıldır hayatınızda ne değişti diye bir düşüneceksiniz. Biz onların 25 yılda yapamadıklarını İstanbul'da beş yılda yaptık. Onların 30 yılda Pendik'te yapamadıklarını Tarık başkanla birlikte önümüzdeki beş yılda yapacağız, sizleri mutlu edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz.

Bu bölgede Pendik'te özellikle hem Tarık başkanımız olsun, diğer meclis üyesi arkadaşlarımız olsun ilçe başkanlarımız olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni burada çok etkin bir şekilde sorunların çözümü noktasında çalıştık. Onlar beğenmiyordu da şimdi şimdi ismini çokça anıyorlar ya mesela biz 32 bine yakın annemizin cebine anne kartı Pendik'te koydu. Sadece Pendik'te 10 bin 200 üzerinde çocuğumuza bir milyon litre süt dağıttık. Tarık başkanım söyledi, 30 yılda bir tane kreş bile yapmadılar dedi biz dört kreş yaptık. Yedi tane kreşimizi planladık. Tarık başkanım beş yılda o da Pendik'in her mahallesine kreş sözü verdi. Bunun anlamı şu. Bakın bu hizmet nedir biliyor musunuz? Düşünsenize bizim yaptıklarımız onun yapabilecekleriyle beraber. Halkçı bir belediyecilik, evinizdeki bebeği düşünen, çocuğu düşünen, kadını düşünen, aileyi, yuvayı düşünen bir belediyecilik, evinizi düşünen, kentsel dönüşümü düşünen bu dönüşümü düşünürken cebini değil bir avuç insanı değil, sizi düşünen bir belediyecilik Pendik'i beş yılda ihya edecek.

"ONLAR OY VERMEYENLERE HASIMLIK YAPAR BİZ OY VERMEYENLERE HİZMET YAPARIZ"

Bu şehrin camilerine hizmet ettik, dokunduk, yaptık, cemevine dokunduk, tesislerine destek olduk. Ders atölyeleri yaptık, kent lokantası açtık, enstitü, kütüphane açtık, yaşam vadisinin birinci etabını bitirdik, daha fazlası geliyor. Pendik'teki İSKİ yatırımlarımız tam 4,5 milyar lira bu dönemde. Ömerli Havzası ve Çevre Projesi'ni bitirdik. İçme suyumuza giden bütün atık suları arındırdık. Yine otopark açtık burada Pendik Meydan'da 945 araç. 15 Temmuz Şehitler Camii önünde 350 araç. Pendik Marina önüne açık otoparkıyla beraber otoparkları açtık. Kavakpınar alt geçidini açarak oradaki büyük trafik yoğunluğunu giderdik. Aynı şekilde köylerine dokunduk. Çiftçinin yanında olduk. Çiftçi, ekemez, biçemez hale geldiğinde pandemide, biz onların yanlarına koştuk. Onların destekçisi olduk, Göçbeyli'de dediler ki burada bizim partimize yüzde 10 bile oy çıkmaz. Dedim önemli değil biz oy değil ki, biz gönülleri kazanmaya gidiyoruz. Hizmet yapmaya gidiyoruz. Oy hesabı yapmadık, yapmayacağız. Gönülleri kazanacağız, duasını isteyeceğiz. Elbette oyunu da isteyeceğiz ama onlar oy vermeyenlere hasımlıkk yapar, biz oy vermeyenlere hizmet yaparız, aramızdaki fark bu.

Önümüzdeki beş yıl Pendik'te yapacağımız çok şey var. Onlar 2016'da ihale yaptılar kazma bile vurmadılar. Hani bunlar temel attık diyorlar ya. Ama biz geldik Pendik-Kaynarca-Tuzla, metrosunu başlattık. Pendik-Kaynarca bölümünü önümüzdeki sene açıyoruz. Bakın. Yine Sabiha Gökçen hattını bakanlık bitirdi. Bizi açılışına bile davet etmedi, açılışını yaptı. Bize teslim etti, işletmesini biz yapıyoruz. Ama beş buçuk milyara yakın parayı bizden 10 ayda tahsil ettiler. Daha önce, 20 senede parasını alırlardı. Bu da milletin parası, bu da milletin parası. Dertleri ne biliyor musunuz? Güya Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracaklar. Güya Ekrem İmamoğlu'na diz çöktürecekler. Güya Ekrem İmamoğlu'nu yıldıracaklar. Hadi oradan işine bak ya. Bu millet bu millet hizmet edeni görür. Bu millet var ya bu millet, öyle parti kurdu işi değil. Bu millet millet hakkını verir. Nasıl verdi hakkını biliyor musunuz? 2019'da bunlar, seçimi kazandıktan sonra çaldılar dediler mi? Dediler değil mi? Hırsız dediler mi? Sandık başındakilere terörist dediler mi? Bir bakanı çıktı televizyona sandık başlarında 700 tane terörist tespit ettik dedi. Dediler mi? Peki seçimi iptal ettiler mi? Bu millet ne yapar onlara öyle bir demokrasi tokadı attı ki. Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Milletimizin vicdanı, milletimiz adaleti büyüktür. Yukarıda Allah var"

"SEÇİMİ KAYBEDECEKLERİNİ ANLADILAR YALANA DOLANA KUMPASA BAŞLADILAR"

Mübarek Ramazan ayındayız. Bunlar o gün yaptıkları kul hakkı yemek değil midir? Kul hakkı yediler. Hesabını verdiler mi? Vermediler. Ama millet hesabını kesti. Seçimden sonra utanmadan ne dediler hatırlayın. Biz o hırsız mırsız laflarını siyaseten söyledik. Allah'tan kork. Allah korusun ben birine siyaseten hırsız diyeceğim, ağzından çıkamaz. Siyaseten birine terörist diyeceğim. Birine terörist denir mi durduk yere? Hırsız denir mi? Allah bunların gazabından milletimizi korusun. Bakın bunlar, iş yapmıyorlar. Bunlar seçimi kaybedeceğini anladı ya hemen yalana, dolana, kumpasa. Yolun kenarında, caddede, parkta, orada burada yanan otobüs filmleri çekmek, kumpaslar kurmak, dört buçuk sene önceki videodan, kendine iş aramak savcı gibi her gün açıklama yapıyor Adalet Bakanı. Üzülüyorum onun haline. 17 tane bakan İstanbul'da siyaset yapıyor. 17 bakan artı aday etti 17+1 ama bir kişi daha var oda geliyor. Yakındır gelecek. Bekliyoruz vallahi gel bekliyoruz. Buyursun gelsin İstanbul'a bekliyoruz. Misafir bu, İstanbullu misafir ağırlamayı sever mi? 23 Haziran'da 806 bin kere nasıl misafir ettiyse şimdi daha büyük rakamla misafir edecek.

Hiçbir yalanın, hiçbir iftiranın gizleyemeyeceği gerçek şu. Belki rakamlar çok büyük, kafanız karışacak, benim de karışıyor. Ama bizim beş yılda elde ettiğimiz gelir bizden önceki beş yıldan çok daha düşük. Biz bu beş yılda 4.2 milyar dolar, TL'sini söyleyemiyorum, utanıyorum döviz öyle arttı ki çarpınca makine bile göstermiyor. Bunların gazabından bu milleti Allah korusun. 4.2 milyar dolar daha az harcadık. Ama onların 25 yılda yapamadığını biz beş yılda yaptık. Onlar, 25 yılda 122 kilometre metro yaptı. Bu kardeşiniz, ekip arkadaşlarıyla birlikte beş yılda 65 kilometre metro yaptık. 63 kilometresi de yerin altında yapılmaya devam ediyor. Biz 10 yılda 50 yıllık iş yaparız. Bunların o kibirini, bunların kumpaslarını, bunların yalanlarını, bunların rantçılığını, bunların kanal aşkını tarihe gömeceğiz. Onlar şöyle birini arıyorlar İstanbul'a. Ankara'dan birisi işaret etsin, yatsın. İşaret etsin, kalksın. İşaret etsin, imzalasın. İşaret etsin, yapmasın. Bakın Tarık başkanla Ekrem İmamoğlu'nun ilişkisi nasıl biliyor musunuz? Ben onun bilgisine saygı gösteririm, hürmet gösteririm. O benim yöneticiliğime saygı gösterir, hürmet gösterir. Birbirimizin bilgi ve birikiminden faydalanırız. Sizlerle beraber düşünürüz. Ortak akıl masası kurarız. Milletimizle beraber yasaya uygun, hukuka uygun bir kişiyi değil milleti memnun eden kararları alır, gözünün yaşına bakmadan yaparız, gideriz. Bu kadar net.

"BUNLARA AKLI EVVEL DİYORUM. AKLI KIT DİYORUM BUNLARA"

İstanbul'u yönetenler Pendik'i yönetenler sizleri uzun yıllar ihmal etti. Bu şehre rant kapısı olarak baktılar doğru mu? Bakın Kurna Mahallesi'nde planlama yetkisinin belediyemize verildiği sosyal konut yapmak için imar planlarını da yaptığımız -sosyal konut yapacağız sabit taksitle- onlar milletin neyi var neyi yok alıyor. Biz sabit taksitle oraya sosyal konut yapacağız. Onayı için herşeyi hazırladık. Bakanlığa yolladık. Fırsatçılığa bak, fırsatçılığa bak. Sekiz milyon metrekarelik alanı bizim yetkimizde olan alanı, hani bu adilim diyen veya şehre belediye başkan adayı olan acemi aday var ya, onun imzasıyla o sekiz milyon onun bakanlığının imzasıyla bizden alıyorlar Pendik Belediyesi'ne veriyorlar. Pendik Belediyesi, daha Ertuğrulgazi'nin sorununu çözememiş, gidecek sekiz milyon metrekare de sabit taksitle ev yapacak. Bu kadar yalan, bu kadar iftira, bu kadar kumpasın karşılığında bir de bu kadar partizanlık olmaz. Bunlar sırf partizanlık için bunu yapıyor. Biz bunu da düzelteceğiz. Şimdi orada zaman kaybedildi, orada imar planı sorunu yaşanmaya başlandı. Biz çoktan start verirdik, başlardık, işimize bakardık. Ama bunların derdi, millet fayda görsün değil, bunların derdi benim partilim faydalansın, benim partilim karar versin, benim partilim bir iki müteahhit oraya gitsin. Başka hiçbir dertleri yok bunların. Onun için bunlara bu yetkiyi vermeyeceksiniz, ben eminim. Az önce başkanımız da söyledi Ertuğrulgazi'de, Veli Baba'da, Sülüntepe'de Yaylalar, mahallelerinde imar problemlerini, mülkiyet problemlerini yıllardır görmezden geldiler. İş yapmıyorlar bir de engel oluyorlar. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bakın sizin mahallenizde kreş yapalım dedik işimize başladık. Mülkiyetini sırf kreş yapmayalım diye bu Pendik Belediyesi, bunlara aklı evvel diyorum ben aklı kıt diyorum bunlara. Aldılar elimizden hazineye verdiler. Niye? İBB kreş yapmasın. Allah size akıl versin.

"ERTUĞRULGAZİ'NİN SORUNLARINI ÇÖZMEYE HAZIR BİR EKİBİZ"

"Biz, her şeyden önce 'vatandaş' dedik, 'şehrin ihtiyaçları' dedik. Pendik için, Tarık başkanımızla el birliği yaptık, iş birliği yaptık. Hep beraber, Ertuğrulgazi'nin sorunlarını çözmeye hazır bir ekibiz. Biz sizden, Pendik'te 'Tarık Balyalı' demenizi istiyoruz. Ertuğrulgazi Mahallesi hazır mı? Ertuğrulgazi Mahallesi sahipsiz olmayacak. Birlikte bu işi başaracağız. Ertuğrulgazi Mahallesi'nden, sadece Tarık başkanıma değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi meclis listesine de oy istiyoruz; tamam mı? E bir de bana da oy verirsiniz herhalde. Benim güzel hemşehrilerim; Allah'ın izniyle, size söz veriyoruz. İstanbul'un bütün sorunlarına koştuğumuz gibi, Ertuğrulgazi Mahallesi başta olmak üzere, Pendik'in diğer bütün mahallelerindeki mülkiyet, kentsel dönüşüm, sosyal konut süreçlerine de biz koşacağız ve bu sorunları biz çözeceğiz. Bu anlamda hazırız. 40 yıllık çilenize de biz son vereceğiz. Kentsel dönüşümü de biz yapacağız. Barınma, anayasal hakkınızı da biz sağlayacağız. Evinizi mutlaka koruyacağız. Aydos'taki rant arayışını asla müsaade etmeyeceğiz. Hak sahibi olduğunuzu biliyoruz, onu biz koruyacağız. ve adaletli dönüşümü biz yapacağız, biz. Buna hazırız."