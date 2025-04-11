İmamoğlu Silivri\'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

7 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden men edilmesi isteniyor.

Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu hazır bulundu.

EŞİ DİLEK İMAMOĞLU DA KATILDI

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK SÖZLER

İmamoğlu'nun ilk sözleri, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz adına sağlıklı kararlar verilmesini umuyorum. Açıkçası bugün buradayım ve ben niçin buradayım diye de insani olarak kendime soruyorum ve bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum" oldu.

"BURADA ERGENEKON KUMPAS DAVASINI TAKİP ETMİŞTİM"

İmamoğlu, "Bugün burada bulunurken bende yıllar öncesinde bu kampüs içerisinde Ergenekon kumpas davasını takip etmiştim. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum" diyerek ifadesini sürdürüyor.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" DAVASI DA BUGÜN

Öte yandan 2023'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu İmamoğlu'na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün görülecek. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

BUGÜNKÜ 3. DAVA İSE "PARA SAYMA" GÖRÜNTÜLERİ HAKKINDA

Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği öne sürülen "para sayma" görüntüleri hakkında olacak. 31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu'nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, "kanuna aykırı bağış toplamak" iddiasıyla yargılanıyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler çerçevesinde jandarma köpekleri de hazır bekletilirken, araç girişleri kontrollü olarak sağlandı. Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmediği öğrenildi.