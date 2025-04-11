İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı. İmamoğlu'nun ilk sözleri "Yıllar öncesinde bu kampüs içerisinde Ergenekon kumpas davasını takip etmiştim. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum" oldu.

11.04.2025 10:31
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

7 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden men edilmesi isteniyor.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu hazır bulundu.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

EŞİ DİLEK İMAMOĞLU DA KATILDI

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK SÖZLER

İmamoğlu'nun ilk sözleri, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz adına sağlıklı kararlar verilmesini umuyorum. Açıkçası bugün buradayım ve ben niçin buradayım diye de insani olarak kendime soruyorum ve bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum" oldu.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

"BURADA ERGENEKON KUMPAS DAVASINI TAKİP ETMİŞTİM"

İmamoğlu, "Bugün burada bulunurken bende yıllar öncesinde bu kampüs içerisinde Ergenekon kumpas davasını takip etmiştim. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum" diyerek ifadesini sürdürüyor.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" DAVASI DA BUGÜN

Öte yandan 2023'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu İmamoğlu'na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün görülecek. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

BUGÜNKÜ 3. DAVA İSE "PARA SAYMA" GÖRÜNTÜLERİ HAKKINDA

Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği öne sürülen "para sayma" görüntüleri hakkında olacak. 31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu'nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, "kanuna aykırı bağış toplamak" iddiasıyla yargılanıyor.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler çerçevesinde jandarma köpekleri de hazır bekletilirken, araç girişleri kontrollü olarak sağlandı. Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmediği öğrenildi.

İmamoğlu Silivri\'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri
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Son Dakika Güncel İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • kuzeyli baba:
    en az 7 sene yatarı var eko daha çıkamaz 28 75 Yanıtla
  • 149614:
    Savcılarımız hiç bir zaman yanlı olmaması gerekiyor. Adaletli olması lazım ki bizler onlara güvenelim. Kişinin kendi başlarına birşeyler gelmediğinde anlamazlar. Adalet her zaman herkese lazım olur. 77 5 Yanıtla
  • Rıdvan Kılıçaslan:
    sirkeliyorlar 31 48 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Akın Gürlek 'in çocuklarından özür dilersin artık.... 23 56 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yalnız değilsin ekrem imamoğlu 38 27 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    Tayyip kendi sonuna baksın 2 senesi var. intikam acı olacak... Ekrem yanına bırakmayacak bu yaptiklarini 26 19 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Serbest kaldığı gün sosyal medyadan iftira atan herkesi yüklü tazminatlar bekliyor. Bu hükümetin terör örgütleri ile işbirliği suçsuz yere Halide attığı nice insanlar oldu. Müebbet alan adamlar özür dilenip beraat ettirildi. Siz siz olun hükümetin medyası ve yargısına güvenmeyin! Yarın sizin başınız yanar 25 16 Yanıtla
  • Sernazze:
    HESAP VAKTİ 12 22 Yanıtla
  • Szka788304:
    halkımız körü körüne savunmasın halkın parası ile pariste içip eğlenip gelen kişi bana göre her şeyi yapar delileri olmasa tutuklanmazdı devlet herkesin hakını gasbedenlerden hesap soracaktır parti gözetmeksizin sorsunda konserlerde pay edilen paralarda incelensin kim ne kadar aldı çüzzi miktar dediğine göre büyük dilimi o aldı 7 14 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yargı mensupları bağımsız olmalı ve herhangi bir kişi veya makamdan emir almamalı. Herhangi bir kişi veya makam da bulunanlarda bulunduğu makamı kullanarak yargı mensuplarının kararlarına etki etmemelidir. Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden bağımsız olarak görev yapar. Aksine hareket edenler anayasal bir suç işler. TC. Anayasası ve yasalar herkes için eşittir. 16 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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