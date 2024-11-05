İsrail'e Silah Ambargosu Talebine Sert Tepki - Son Dakika
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İsrail'e Silah Ambargosu Talebine Sert Tepki

İsrail\'e Silah Ambargosu Talebine Sert Tepki

İsrail'in BM Temsilcisi, Türkiye'nin silah ambargosu talebini kötü niyetli olarak nitelendirdi.

05.11.2024 12:56
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Türkiye'nin girişimi ve 52 ülkenin imzası ile BM'ye sunulan, İsrail'e silah ambargosu talebinin dile getirildiği mektuba İsrail'in BM Daimi Temsilcisi çok sert tepki gösterdi.İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, 52 ülke ile birlikte İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını talep eden Türkiye'yi "kötü niyetlilik" ile suçladı. Danon, Türkiye ile ilgili olarak "Eylemlerinin motivasyonu, şer eksenindeki diğer ülkelerin de desteğini alarak çatışmalar yaratmak olan bir ülkeden başka ne beklenebilir?" ifadelerini kullandı.

1 Kasım'da Türkiye'nin girişimi ile BM'ye sunulan mektubu imzalayan ülkeler arasında Rusya, İran, Suudi Arabistan, Brezilya, Cezayir ve Çin'in yanı sıra, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı da bulunuyor.

BM'ye sunulan mektubu "Şer ekseninin, uluslararası sahnede İsrail'e karşı gülünç bir eylemi" olarak nitelendiren Danon, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün de "adalet ve etik değerleri savunan liberal devletler tarafından değil, kötü niyetli ülkeler tarafından" yönlendirildiğini savundu. Danny Danon ayrıca, İsrail devletinin kendi çıkarları için "her türlü siyasi ve askeri saldırıya karşı" mücadele vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Hakan Fidan'ın önerisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın girişimi ile hazırlanan ve 52 ülke ile iki uluslararası kuruluş tarafından imzalanan mektupta, "İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirmekte olduğu uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk ihlallerinin önüne geçilmesi" talep ediliyor.

Konu hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Fidan, "İsrail'in silah ve mühimmat satın almasına engel olmamız lazım. Bu konudaki duyarlılığımızı her platformda sürekli gündeme getirmek zorundayız" demiş ve "İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu mektubu imzalayan 52 ülke şunlar: Türkiye, Filistin, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Brezilya, Brunei Darusselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Gambiya, Güney Afrika, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kuveyt, Küba, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Rusya, Saint Vincent ve Grenadinler, Sao Tome ve Principe, Senegal, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen ve Zimbabve

AFP/ ET,EC

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel İsrail'e Silah Ambargosu Talebine Sert Tepki - Son Dakika

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