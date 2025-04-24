İstanbul'da Deprem... Murat Kurum: "7 Binamız Az Hasarlı. Bunun Dışında Herhangi Bir Orta Hasar, Ağır Hasar Söz Konusu Değil" - Son Dakika
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İstanbul'da Deprem... Murat Kurum: "7 Binamız Az Hasarlı. Bunun Dışında Herhangi Bir Orta Hasar, Ağır Hasar Söz Konusu Değil"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dün meydana gelen depremde 7 binanın az hasarlı olduğunu, bunun dışında orta hasarlı veya ağır hasarlı binanın olmadığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da depremden sonra travma ve kaçış esnasında yaralananlar olduğunu belirterek, ''Bu ikincil yaralanmalarla başvuran 60 hastamız bulunmakta; 55’i İstanbul’da, bir tanesi Sakarya’da, iki tanesi Yalova’da ve iki tanesi Tekirdağ’da olmak üzere bu hastalarımızın tedavilere devam etmekte'' dedi.

24.04.2025 14:21  Güncelleme: 15:09
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(İSTANBUL) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dün meydana gelen depremde 7 binanın az hasarlı olduğunu, bunun dışında orta hasarlı veya ağır hasarlı binanın olmadığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da depremden sonra travma ve kaçış esnasında yaralananlar olduğunu belirterek, "Bu ikincil yaralanmalarla başvuran 60 hastamız bulunmakta; 55'i İstanbul'da, bir tanesi Sakarya'da, iki tanesi Yalova'da ve iki tanesi Tekirdağ'da olmak üzere bu hastalarımızın tedavilere devam etmekte" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD'da İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:

"Dün deprem haberini alır almaz her afette olduğu gibi biz de hemen afet bölgesine ilgili tüm ekiplerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte harekete geçtik. Bakanlarımızla birlikte AFAD koordinasyon merkezimize geçerek Türkiye afet müdahale planı çerçevesinde istişarelerimizi yaptık. Toplantılarımızı yaptık. Ekiplerimizi sahaya sevk ettik. Ardından da şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızın mevcut durumuyla ilgili bilgilendirmeye gayret gösterdik. ve AFAD koordinasyonunda bu bilgilendirme sürekli yapılacak. Bugün yine afet koordinasyon merkezinden sizlere sesleniyoruz."

"Toplam bin 399 yapı ihbarı aldık"

Depremden etkilenen şehirlerden toplam bin 399 adet yapı ihbarı geldiğini, İstanbul'da 7 adet az hasarlı bina kayıtlara geçtiğini ve yine İstanbul'un Fatih İlçesi'nde metruk bir binanın yıkıldığını kaydeden Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an İstanbul'umuzun 39 ilçesinde afet koordinasyon ilçe merkezlerimiz faaliyete geçmiş ve vatandaşlarımıza bu manada hizmet vermektedir. Bu bölgelerden gelen veriler ışığında depremin hemen ardından İstanbul başta olmak üzere talepler aldık. Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplam bin 399 yapı ihbarı aldık.

İhbar edilen binaları ekiplerimiz hızlı bir şekilde tedbirler almak gerekirse tedbiren boşaltmak suretiyle incelemelerini yaptılar. ve şu ana kadar 7 binamız çok şükür az hasarlı. Bunun dışında herhangi bir orta hasar, ağır hasar söz konusu değil. Fatih ilçemizde bir binamız içinde herhangi bir vatandaşımız yaşamıyordu. O binamız yıkıldı. Onunla ilgili de hafriyat, enkaz çalışmaları bugün içerisinde tamamlanmış olacak. Tabi hasar tespit personelimizin de ihbar edilen bu yerlere acilen gitmek. bu ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirmek için. Bu manada İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 963 mahallesinde saha çalışmalarına devam ediyoruz.

"28 bin 500 kamu binasına ilişkin hasar tespit çalışmalarını başlattık"

Ekip sayısına dün itibariyle 3 bine çıkartacağımızı ifade etmiştik. Bugün gün içerisinde İstanbul'da 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da kamu binaları başta olmak üzere gelen tüm ihbarları yerinde görmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri İnşallah gerçekleştiriyor olacağız. Dün itibarıyla İstanbul'daki okullarımızın, yurtlarımızın cami ve hizmet binalarımızın içerisinde olduğu 28 bin 500 kamu binasına ilişkin hasar tespit çalışmalarını başlattık. Tabii bunu tedbir amacıyla yapıyoruz. Hükümetimizin depremle mücadele alanında riskli binaların kaldırılması noktasında gerek okullarda gerek hastanelerde gerek kamu binalarında güçlendirmeyi her bakanlığımız kendi içerisinde yapıyor. Ama biz yine de herhangi bir hasar var mı yok mu? İncelemesine gidip 28 bin 500 kamu binasında öncelikle yapıyor olacağız. Dün İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile  birlikte yurtlarımıza ilişkin inceleme incelemelerimizi yaptık ve dün gece itibariyle tamamladık. Bugün de gün içinde İstanbul'daki tüm hastanelerin tespitlerini hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla birlikte yapacağız ve şeffaf bir şekilde milletimize sonuçları paylaşacağız. Yurtlarla alakalı herhangi bir deprem hasarı arkadaşlarımız tespit etmedi. Kamu binaları ve gelen ihbarların neticesini inşallah dört gün içerisinde tamamlayıp milletimizi bu konuda bilgilendirmiş olacağız."

"İstanbul'da bugünün ihmali, yarının felaketi olur"

Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin muhalefet ve iktidarın milli şuurla ortak hareket etmesi gerektiğini, bunun "bir milli güvenlik sorunu olduğunu" vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin imkan ve kabiliyetiyle İstanbul'u depreme hazırlamak için deyim yerindeyse İstanbul'umuzu, ülkemizi kurtarmak için canla başta tüm birimleriyle, bakanlıklarıyla çalışmaktadır. Ben bu vesileyle buradan deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum: İstanbul için her saniye değerli çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. Bir seferberlik şuuru nasıl 6 Şubat depremlerinde gösterdiysek yine göstermemiz gereken bir konudur. İstanbullu kardeşlerimiz, hepimizden siyaseti politikayı bir kenara bırakıp ve acilen bu işe odaklanmasını hepimizden beklemektedir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz

konusu olduğu bir yerde çok net söylüyorum siyasete ve polemiğe yer yoktur. Burada siyaset olmaz, burada polemik yapılmaz. Tam aksine güçlü, sağlıklı bir şekilde İstanbul'da yaşamaya hak eden milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır. Şunu asla unutmayalım. Allah korusun İstanbul'da bugünün ihmali, yarının felaketi olur. Daha geç kalırsak da kaybımız çok büyük olur."

Memişoğlu: "Direkt depremin etkisiyle birincil yaralanma olmayan bir deprem yaşadık"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Dün ifade etmiştik, direkt depremin etkisiyle birincil yaralanma olmayan bir deprem yaşadık. Hepimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek sözlerine başladı. Memişoğlu, şunları söyledi:

'Birlikte deprem sonrası panik, travma ve kaçış esasında yaşadıkları yaralanmalarla hastalarımız 112 ve direk kendileriyle hastanelerimize başvurdu. Bu ikincil yaralanmalarla başvuran hastalarımıza, halihazırda geç başvurular ve acil gözlemdeki tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta. 55'i İstanbul'da, bir tanesi Sakarya'da, iki tanesi Yalova'da ve iki tanesi Tekirdağ'da olmak üzere bu hastalarımızın tedavilere devam etmekte. Onlarla ilgili genel sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Özellikle buradan deprem sonrası vatandaşlarımıza çağrılarına ivedi yanıt verip hepsinin teyakkuza geçip İstanbul depremi ile ilgili bütün hizmetleri sunan sağlık personelime teşekkür ediyorum.

Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız, böyle panik anlarında soğukkanlı davranmaları, bilinçli hareket etmeleri ve özellikle İstanbul gibi deprem riski olan şehirlerde, deprem öncesinde depremde nasıl davranacakları konusunda bilinçli olmalarını, özellikle hem yapısal hem mentalite anlamında depreme hazırlıklı olması ve depremde nasıl hareket edeceğini ne yapacağını bilmesi, olması gerektiğini söylemek istiyorum.

"Büyük deprem olursa nasıl hareket edeceğimizi istişare ediyoruz"

Aynı şekilde kurumlarımız, bugünden itibaren devletin bütün kurumları, herkes el birliği ve organize bir şekilde bu depremle ilgili bütün önlemleri bütün hizmetleri verebildiğini gördük. Ama yine de büyük deprem olursa nasıl hareket edeceğimizi istişare ediyoruz. Neler yapılması gerektiğini toplumla beraber hareket ederek, İstanbul'da bu riskin en minimize şekilde atlatılması çabası içerisindeyiz. Özellikle şu anda bütün hastanelerimizdeki hizmetlerimiz, polikliniklerimiz ve ameliyat hizmetleri dahil, kesintisi sürmekte. Fiziksel anlamda analizleri yeniden yapılmakta. Biliyorsunuz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da 2002'den itibaren 41 tane büyük hastane yapıldı. Yaklaşık 12 tane izolatörlü hastanemiz var, bunlar depremle ilgili hizmetlerini kesintisiz sürdürebilecek.

"Sağlıkla ilgili hem insan gücümüz hem fiziki yapılarımız, İstanbul'daki depremlere her zaman hazır"

Sağlıkla ilgili hem insan gücümüz hem fiziki yapılarımız, İstanbul'daki depremlere her zaman hazır. Özellikle tatbikatlarla ve yeni afet planlarıyla sağlık sistemimiz her türlü depreme hazır. Ancak toplumun ve yapılarında hazır olması gerekiyor. Bu nedenle sayın bakanlarımın da söylediği gibi hep birlikte İstanbul'daki olabilecek depremlerle ilgili riski azaltmak için birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sağlık bakanlığı olarak tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, halkımızın sağlığı için her adım atıyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Deprem... Murat Kurum: '7 Binamız Az Hasarlı. Bunun Dışında Herhangi Bir Orta Hasar, Ağır Hasar Söz Konusu Değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Deprem... Murat Kurum: "7 Binamız Az Hasarlı. Bunun Dışında Herhangi Bir Orta Hasar, Ağır Hasar Söz Konusu Değil" - Son Dakika
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