Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20\'ye yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davada mahkeme 10. celsede ara kararını verdi. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada İtfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, müşteki ve sanıkların ardından taraf avukatlarının beyanları dinlendi.

İFTFAİYE ERİ TUTUKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, itfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmederken aşçı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 5 sanık hakkında ise ev hapsi kararı verilirken bir sonraki duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

TUTUKLANAN İTFAİYE ERİ BAYILMIŞTI

Tutuklanan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli sanık İrfan Acar, savunma yaptığı sırada bir anda fenalaşmış ve kürsüde bayılmıştı. Duruşmaya ara verilmesinin ardından salon boşaltılmıştı. Salon dışındaki alana çıkan Acar'ın kardeşi M. Acar da fenalık geçirmişti.

BAKAN ERSOY HAKKINDAKİ TALEP REDDEDİLDİ

Davada Kültür ve Turizm Bakanı ve Etstur sahibi Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunulması, Ersoy'un Turizm ve Kültür Bakanı olarak tanık sıfatıyla dinlenmesi talepleri reddedildi.

SONRAKİ DURUŞMA 22 EYLÜL'DE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan mutfak çalışanı Faysal Yaver'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Geri kalan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, haklarında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbir kararı bulunan sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 22 Eylül'de görülecek.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Bugün görülen celse yine ifadelerle başladı. Davaya geçen günlerde kaçış görüntüsü ortaya çıkan Genel Müdür ve aynı zamanda otelin sahibinin damadı olan Emir Aras'ın sözleri damga vurdu.

O GÜNÜ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Duruşmanın 10'uncu gününde kafede aşçı olarak görev yaparken yangında yaşamını yitiren Eslem Uyanık'ın ablası Emel Uyanık, kendisinin yangınla ilgili telefonla aranarak haber verildiğini anlattı.

"Arayan kişi, 'Televizyonu açarsanız durumun vahametini anlarsınız' dedi. Gördükten sonra bayıldım." diyen Uyanık, "Bolu'ya geldim ve kardeşimin cesedini teşhis ettim. Ben de SGK'da denetçiyim. Bu kadar basit bir iş değil bizim işimiz. Tek bir harfin açıklamasını yapıyoruz raporumuzda. Bu insanları görünce işimizi ne kadar düzgün yaptığımızı anlıyoruz." şeklinde konuştu. Uyanık, konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

"ALARM YOKTU, ÇIKIŞI GÖSTEREN TABELA YOKTU"

Yangından eşi ve çocuğuyla pencereden atlayarak kurtulan Gülnihal Temizkan ise şunları söyledi:

"Ben, eşim ve oğlumla birlikte otelde kalıyorduk. Eşim, 'yangın var' diye bağırdı. O sırada, 'ne var bu kadar panik yapacak' diye pencereden bakarken yangının büyüklüğünü gördük. Koridora çıkınca dumanın içinde kaldık. Zincir yaparak dumanın içinde gitmeye çalıştık. Eşimle tekrar odaya döndük ve 'buradan çıkış yok' dedi. Sonra bir odanın kapısı açıldı ve geçtiğimiz odanın camından orada bulunanlarla birlikte pencereden atladık. Önce oğlumu attım sonrasında biz atladık. Eşim arabanın anahtarını aşağıda bulunan birine atarak, pencerenin altına getirmesini istedi. Araç hemen oradaydı ve aracın üzerine atladık. Pencerelerden çarşaf bağlayarak aşağıya inenler vardı. Alarm yoktu, çıkışı gösteren bir tabela yoktu. Hayatta olduğumuz için şükredemez haldeyiz. Suçlu olan herkesten şikayetçiyiz."

"ALLAH'TAN KORKMAZ, KULDAN UTANMAZ"

Yangında sekiz yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin ise sanıklara sert sözlerle tepki göstererek, "Emir Aras'ın otelden eşi ve çocuğuyla birlikte kaçtığı bu görüntü yayınlandığı andan itibaren Türkiye ayağa kalktı. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gözümüzün içimize baka baka yalan söylemeye utanmaz." diye konuştu.

"Organize cinayet şebekesi." ifadesini kullanan Gültekin, şöyle devam etti:

"Biz takdiri mahkemeye ait olmak üzere burada bu olaya bulaşan aile, belediye personeli, İl Özel İdare personeli, Mudurnu enerji şirketi yetkililerinin hepsinin olası kasttan yargılanmasını talep ediyoruz. Emir Aras'ı kaçış görüntülerini milyonlar izledi, insan müsveddesi. Böyle bir cinayette dışarıda sanık kalırsa, yüreğimizde kan durmaz. Bu insanlar derhal tutuklansın; bunun başka izahı yok. Kat görevlisi şefi ve resepsiyon şefi nasıl dışarıda olur?" dedi. Gültekin'in sözleri salonda alkışlandı.

Otelin sahibi Halit Ergül'ün damacı ve otelin genel müdürü Emir Aras

TAHLİYESİNİ İSTEMEDİ: KENDİMİ SAVUNACAK BİR ŞEY BULAMIYORUM

Mahkeme başkanı, müştekilerin konuşmalarının ardından sanıklara tahliyeye ilişkin taleplerini sordu. Sanıklar, önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirterek tahliyelerini talep etti. Grand Kartal Otel Genel Müdürü ve otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras, çok pişman olduğunu ve tahliye istemediğini söyledi. Aras, "Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum." dedi. Ergül ise kendini savunacak halde olmadığını ifade ederek sonradan savunma yapacağını belirtti.

SANIKLARA 1998'ER YIL İSTENDİ

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez "Olası kastla öldürme" suçu ile "Olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.