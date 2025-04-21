Kırklareli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

KIRKLARELİ merkezli kargo ile uyuşturucu satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sosyal medya platformları ve bu platformlarda oluşturulan sohbet odaları ile anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim gruplarında kargo yolu ile uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi. Çalışmanın ardından Ankara, Balıkesir, Nevşehir, Muğla, Aydın, Kocaeli, Kilis, Denizli, Kırıkkale, Ardahan, Samsun, Bayburt, Kayseri, Zonguldak, Manisa, Isparta, Edirne, Konya, Aksaray, Kütahya, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere 22 ilde 28 kargo yakalaması yapıldı ve 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kargo ile uyuşturucu sattıkları belirlenen B.D., B.G., A.D. ve H.İ.T. ise İstanbul, Ankara ve Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Kırklareli'ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., B.G. A.D., tutuklandı, H.İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 526,88 gram skunk, 346,15 gram esrar, 8,40 gram likit esrar, 1,78 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca, 80 mermi, 2 grinder, 13 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu paketlemede kullanılan vakum cihazı, uyuşturucu gönderiminde kullanılan kargo poşetleri ve 1 kutu eldiven ele geçirildi.