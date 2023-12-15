Maersk, Yemen\'deki saldırılar nedeniyle seferleri askıya aldı

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Danimarka merkezli deniz nakliye şirketlerinden Maersk, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemileri hedef alması üzerine, buradan yapılan tüm seferleri askıya aldı.

Nakliye firması Maersk'ten BBC'ye yapılan açıklamada, "Bölgede ticari gemilere yönelik son saldırılar endişe vericidir ve bu denizcilerin emniyet ve güvenliğine yönelik önemli bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dün ve bugün konteyner gemilerine yönelik saldırının ardından bölgede bulunan firmaya ait tüm gemilere bir sonraki duyuruya kadar yolculuklarını durdurmaları talimatı verildiği kaydedildi.

ASYA'YA GİTMEK İÇİN AFRİKA'YI DOLAŞACAKLAR

Osmanlı Devleti tarafından 1869 yılında tamamlanan ve o yıllardan bu yana deniz ticaretinde önemli bir geçiş güzergahı olan Süveyş Kanalı'nı kullanmayacak olan Maersk gemileri, Akdeniz'den Asya istikametine seyretmek için alternatif rota olarak Cebelitarık Boğazı'ndan çıkıp Afrika'yı dolaşacak.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unun Süveyş Kanalı vasıtasıyla gerçekleştiği, kanalın ayrıca hem zaman hem de maliyet bakımından büyük avantajı olduğu biliniyor. Akdeniz'den, söz konusu kanal vasıtasıyla Kızıldeniz ve sonrasında ise Babülmendep Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na açılan gemiler, Asya istikametine kısa sürede ulaşabiliyor.

HUSİLER KIZILDENİZ'DE İSRAİL BAĞLANTILI GEMİLERİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından, Babülmendep Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenleyen Husiler, dün de İsrail'e giden bir yük gemisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığını açıklamıştı. İsrail yönetimi ise İsrail bağlantılı gemilerin Kızıldeniz'de Husiler tarafından hedef alınması üzerine limanlarına talimat vererek çalışma programlarını internetten gizlemelerini istemişti. Husiler, bugün de İsrail'e giden iki konteyner gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

BABÜLMENDEP BOĞAZI

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan 32 km uzunluğundaki boğazdır. Boğaz aynı zamanda Afrika ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayırır. Kuzeydoğu kıyısında Yemen, güneybatı kıyısında ise Cibuti yer alır.

Boğaz, Hint Okyanusu ile Güneydoğu Asya'yı Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlayan dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biridir. Dünyada tankerle taşınan petrolün yaklaşık %8'i bu boğazdan geçer.