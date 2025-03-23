İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var - Son Dakika
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İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var

İmamoğlu\'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, "terör" soruşturmasında tutuksuz yargılanacak. Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ın da aralarında olduğu 3 şüpheli ise terör suçlamasıyla tutuklandı. İşte 2 soruşturmada tutuklanan ve serbest bırakılan isimler...

23.03.2025 15:25  Güncelleme: 17:34
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İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında "kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu" gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin tutuklanmasına karar verilirken; 41 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

TERÖR SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla gözaltına aldığı ve emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hakimlik ifadesinde, terörle bir herhangi bir irtibatı olmadığını, olmayacağını ve teröre destek vermeyeceğini söylediği öğrenildi. Belediye Başkanı olarak sorumlulukları çerçevesinde görevini yaptığını ve partisinin gündeminde 'Kent Uzlaşısı'nın olmadığını ifade eden Şahan, "Azat Barış ile 2019 yılında DEM'in Genel Başkan Yardımcısı olduğu zamanlarda İBB ile yapmış olduğu kurumsal görüşmeler sırasında tanıştım. DİAYDER Derneği ile herhangi bir bağlantım ya da ilgim yoktur." dedi.

İsimler belli oldu! İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

İMAMOĞLU'NA YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLAMA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında ise "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından 5 şüpheli, "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından ise 84 zanlının tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri sona erdi. Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Başsavcılığın bazı serbest bırakma kararlarına itiraz edeceği öğrenildi.

"Yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan isimler:

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

-İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

-İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe

-Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

-İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz

-İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas

-İş insanı Serdar Haydanlı

-Reklamarea CEO'su Alper Aydın

-Popüler Reklam Yayıncılık ile Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon sahibi Eyüp Subaşı

-Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı Kamil Timur Delibaş

-Mete Sarıaltun

-İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay,

-Nuhoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu

-BVA Reklam AŞ'nin kurucularından Ahmet Köksal,

-Eski İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın

-Reklam İstanbul isimli şirketin ortaklarından olduğu iddia edilen Mustafa Nihat Sütlaş

-Otto Akıllı Şehircilik İstihdam ve Teknoloji Sistemleri şirketinin sahibi Süleyman Atik

-Ahmet Çiçek

-Karsal Örme firması yönetim kurulu başkanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım

-İlbak Holding sahiplerinden Yusuf İlbak

-İlbak Holding sahiplerinden Ali İlbak

-Ertan Yıldız

-Serkan Öztürk

-İpek Elif Atayman/ Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü

"Yolsuzluk" soruşturmasında serbest bırakılan isimler:

-İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya

-İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın

-Canan Münüklü,

-İBB yöneticisi Birsen Şahin

-İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan

-Sanatçı Ercan Saatçi

-Cübbeli Ahmet'in damadı olarak tanınan iş insanı Ahmet Palazoğlu

-Alihan Aydın

-Alperen Aydın

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturmalar başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var - Son Dakika

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