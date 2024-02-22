Milli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

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MELİS YILDIRIM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Aktürk ayrıca, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 201 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. 3 bin 94 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" bilgisini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk özetle şunları kaydetti:

"1 OCAK 2024'TEN BUGÜNE KADAR 458 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 184'ü Irak'ın, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 458 olmuştur.

"PENÇE-KİLİT HAREKATI'NDA BUGÜNE KADAR 824 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Şubat'ta bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Çatışma sonrası gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; çeşitli miktarlarda piyade tüfeği ve şarjörü, tanksavar silahı ve mühimmatı ile çok sayıda el bombası ve malzeme ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 824 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 896 silah ve 796 bin 153 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 605 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 862 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

"SON BİR HAFTADA HUDUTLARIMIZDAN YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 201 ŞAHIS YAKALANDI"

Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan yoğun, dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 201 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. 3 bin 94 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 347'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 631 olmuştur.

Sayın Bakanımız, 15 Şubat'ta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamıştır. Söz konusu toplantıda Sayın Bakanımız tarafından; İttifak'ın savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi çalışmaları, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkılar, başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan desteğimiz, Montrö Sözleşmesi'ni hassasiyetle ve tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, Karadeniz'deki dengenin 'bölgesel sahiplik' ilkesi çerçevesinde korunmasının önemi ve bu doğrultuda Bulgaristan ve Romanya ile 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırasını' imzaladığımız, Avrupa Birliği üyesi olmayan Müttefiklerin, Avrupa Birliğinin savunma girişimlerine tam katılımının sağlanması gerektiği, Gazze'de derhal ateşkese varılması ve insani yardıma imkan sağlanması, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğumuz ve bu konuda müttefiklerimizden destek beklediğimiz, PKK/YPG'nin Irak'taki varlığının hem bu ülkedeki NATO misyonuna hem de NATO'ya bir bütün olarak tehdit oluşturduğu ve bu hain terör örgütüne sağlanan desteğin sonlandırılması gerektiği hususlarında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Ülkemiz; 75'inci yılına giren NATO'ya, katılışının 72'nci yılında da önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya, NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak İttifak'ın merkezinde yer almaya devam edecektir.

İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar gerçekleştirdiği katliam ve saldırıların artarak devam etmesi ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 29 binden fazla Filistinlinin ölümünden endişe duymaktayız. İsrail'in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun gerekli adımları atması, acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir. Bölgemizde kalıcı barışın sağlanması Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşmasıyla mümkün olacaktır.

NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir. Steadfast Defender 2024 Tatbikatı kapsamında; Polonya'da, 13- 28 Şubat tarihleri arasında icra edilen Brillant Jump 2024 Tatbikatı'na bir keşif bölüğü ile katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede 29 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dragon 2024 Tabikatı'na da katılım sağlanacaktır.

"26 ŞUBAT-10 MART'TA YUNANİSTAN EV SAHİPLİĞİNDEKİ ARIADNE-2024 TATBİKATI'NA TCG ANAMUR İLE İŞTİRAK EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR"

İtalya ev sahipliğinde 26 Şubat-8 Mart tarihleri arasında Orta Akdeniz'de icra edilecek DYNAMIC MANTA-2024 Tatbikatı'na TCG GEDİZ, TCG ANAFARTALAR, Deniz Karakol ve C-72 Genel Maksat Uçağı, Yunanistan ev sahipliğinde 26 Şubat-10 Mart tarihleri arasında icra edilecek ARIADNE-2024 Tatbikatı'na ise NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG ANAMUR ile iştirak edilmesi planlanmaktadır.

Marmara Denizi'nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisini 51 metre derinlikte tespit eden Deniz Kuvvetlerimiz, mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına; Deniz Karakol Uçağı, mayın avlama gemisi, araştırma gemisi ve arama kurtarma gemisi ile destek sağlamış olup halihazırda iki gemi ile çalışmalar devam etmektedir.

"İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİREN YERLİ VE MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ KAAN'IN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Dün ülkemizin savunma ve güvenlik geleceğindeki en önemli kuvvet çarpanı olarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren yerli ve milli muharip uçağımız KAAN'ın ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

MSB YETKİLİSİ: TÜRKİYE ANLAŞMA İLE BULGARİSTAN'DA HAVA POLİSLİĞİ GÖREVLERİ YAPTIĞI ZAMANLARDA SICAK TAKİP İÇİN BULGARİSTAN HAVA SAHASINDA UÇABİLECEK

Öte yandan, üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüşmesinde imzalanan "Türkiye-Bulgaristan Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası"nın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınır Geçişli Hava Polisliği anlaşmaları; hava polisliği görevi yapan uçakların hava tehdidinin önlenmesi amacıyla sıcak takibe diğer bir ülke sınırını geçerek devam etmesini sağlayan anlaşmalardır. Sınır komşusu NATO ülkeleri kendi aralarında ikili veya çok uluslu olarak bu anlaşmaları yapmaktadır ve NATO tarafından da tavsiye edilmektedir. Türkiye yaptığı bu anlaşma ile Bulgaristan hududunda hava polisliği görevleri yaptığı zamanlarda sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecektir."

15 Şubat'ta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda imzalanan Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması'na dair yetkili şunları kaydetti:

" Almanya'nın öncülüğünde 2022'de oluşturulan girişimin üye sayısı Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla 21'e ulaşmıştır. Ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik ederek maliyetleri düşürmek ve operasyonel esnekliği sağlamak için tasarlanan girişim, aynı zamanda NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin güçlendirilmesini de amaçlamaktadır. ESSI'ye üye ülkelerin füze, roket veya uçak saldırılarına karşı kendilerini daha iyi silahlandırma misyonları bulunmaktadır. Söz konusu girişim ile hava savunma sistemlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması, sistemlerin eşgüdümlü kullanımı, aynı zamanda da eğitim ve tatbikatların kolaylaştırılması da hedeflemektedir."

"SOMALİ'NİN İSTEĞİ ÜZERİNE TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA VERDİĞİMİZ DESTEĞİ DENİZ GÜVENLİĞİ ALANINDA DA VERECEĞİZ"

MSB yetkilisi, Türkiye ile Somali arasında imzalanan "Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak; eğitim, danışmanlık ve destek kapsamında icra ettiğimiz faaliyetler devam etmektedir. Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele edebilecek yapıya kavuşabilmesi açısından 10 yılı aşkın süredir destek sağlanmaktadır.

Geçen hafta Somali Savunma Bakanı'nın ziyareti esnasında imzalanan 'Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması' ile ikili askeri ilişkilerimiz kapsamında, şu ana kadar yapılan faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği deniz güvenliği alanında da vereceğiz. Böylece Somali'nin kendi karasularındaki yasa dışı ve düzensiz faaliyetlerle mücadelede kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olacağız. Söz konusu anlaşmanın onay süreci devam etmektedir. Bu anlaşmanın, Türkiye-Somali ilişkilerine ciddi bir ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir."