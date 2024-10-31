MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1) - Son Dakika
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MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)

MSB\'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

31.10.2024 12:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 198 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz ve kararlılıkla operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 198, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 419 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik saldırı sonrasında terör hedeflerine bir çok hava harekatı düzenlendiğini söyledi.

Yılbaşından itibaren 86 terörist teslim oldu

Terör örgütlerine yönelik harekatlar hakkında bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Irak ve Suriye'nin kuzeyine son 1 hafta içerisinde düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir."

Aktürk, geçten hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu hatırlatarak, "Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla sürecektir." şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk, 25 Ekim'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'e Allah'tan rahmet diledi.

85 bin 24 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 273 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1149 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 4 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini verdi.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanıyla Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikata katıldığını hatırlattı.

Bakan Güler'in 29 Ekim'de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiğini ifade eden Aktürk, dün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'a giden Güler'in buradaki temaslarına devam edeceğini aktardı.

Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından bir heyetin 5-7 Kasım arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

İsrail'in, Gazze'de toplu katliamlarına ve Batı Şeria'da ilhak girişimlerine devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar uluslararası hukukun açık ihlalinin yeni bir göstergesidir. Lübnan'da sivilleri hedef alan İsrail, İran'a gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgemizi daha büyük bir istikrarsızlık ortamına sürüklemektedir. Bölgemizde yaşanan şiddetin, hukuksuzluğun ve toplu ölümlerin durdurulması için uluslararası toplumu, hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz. Ayrıca, İletişim Başkanlığımızca hazırlanan 'İsrail'in Yalanları' adlı internet sayfasını çok kıymetli buluyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

" Akdeniz'de Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili SAT/ Özel Harekat, Norveç'te Steadfast Duel tatbikatları devam etmektedir. Ayrıca, Bulgaristan'da Poseidon Fiili Mayın Harekatı, Kuzey Makedonya'da Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler, Doğu Akdeniz'de Mavi Balina Denizaltı ve Denizaltı Savunma Harekatı, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front ile Milli Anadolu Kartalı Fiili Uçuşlu Eğitimi ve Torrejon Archer Hava Polisliği tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır."

Aktürk, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu'nun 25 Ekim'de Somali'ye ulaştığını ve gemiler için karşılama töreni düzenlendiğini bildirdi.

Türkiye tarafından 1-15 Kasım arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek Mavi Balina tatbikatı kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları tarafından 1-3 Kasım arasında Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirileceğini belirten Aktürk, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGERO gemisinin ise 2-5 Kasım arasında Mersin'i ziyaret edeceğini aktardı.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın 25-29 Ekim arasında Denizli'de çıkan orman yangını da dahil olmak üzere bugüne kadar 35 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağladığını belirterek, bu süreçte 114 helikopter ile 3 bin 558 sorti yapıldığını söyledi.

Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her alanda geliştirilip üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin daha da arttığına vurgu yaparak, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi'nin (OMTAS) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve personel temin faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, 17 Ekim'de başlayan 2024 yılı tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay, eczacı sınıfı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvurularının 3 Kasım'a kadar devam edeceğini, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvurularının ise 9 Kasım'a kadar yapılabileceğini hatırlattı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1) - Son Dakika

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