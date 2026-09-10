MSB\'den Avrupa Parlamentosu\'na "anıt" tepkisi: “Tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşım"

(İSTANBUL) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'daki binasına 1974'te hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlara yönelik anıt yapılması kararına tepki göstererek, Kıbrıs Barış Harekatı'na ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz iddiaları reddetti. Bakanlık, "Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, şunları söyledi:

"Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımız, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimizin koordinatörlüğünde, 7-10 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimcinin katıldığı NATO İletişimciler Konferansı'na ev sahipliği yapmıştır. NATO'nun stratejik iletişim kapasitesinin geliştirilmesi, dezenformasyona karşı dayanıklılığın artırılması ve müttefikler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulan söz konusu konferansta, güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları, stratejik iletişimin geleceğine yönelik eğilimler, değişen bilgi ve iletişim ortamının beraberinde getirdiği fırsat ve sınamalar, bilişsel alandaki gelişmeler ile yapay zeka araçlarından etkin şekilde yararlanılmasına ilişkin hususlar ele alınmıştır."

TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİ

Terörle mücadele konusuna değinen Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde; 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur" dedi. Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin, "Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 790 şahıs yakalanmış, 887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 445, engellenen kişi sayısı da 49 bin 394 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Iğdır ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 7 kilogram (6 bin 784 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

LİBYA'DA "TEK LİBYA, TEK ORDU" HEDEFİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve NATO başta uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, Libya'nın doğu ve batı bölgelerinden 362 misafir askeri personelin katılımıyla 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Komando Temel Eğitimi"nin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Aktürk, Türkiye'nin Libya'nın birlik ve bütünlüğü ile kalıcı istikrarına büyük önem verdiğini, "Tek Libya, Tek Ordu" hedefi doğrultusunda ülkenin doğusu ve batısıyla ilişkilerini geliştirmeye, askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 4 Eylül'de İzlanda ve Katar büyükelçilerini kabul ettiğini, Pakistan'ın Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldığını, 8 Eylül'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nı, 9 Eylül'de ise İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiğini aktaran Aktürk, Güler'in bugün Mozambik Büyükelçisi'ni kabul edeceğini ve Japonya Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katılacağını kaydetti. Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da 8 Eylül'de Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul ettiğini, 9 Eylül'de NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Aktürk, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sistematik şekilde sürdürdüğünü ve bölge halkını göçe zorladığını savunarak, Lübnan'da 2 Mart 2026'dan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 300'ü, yaralananların sayısının ise 12 bin 300'ü aştığını belirtti. Filistin'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısının yaklaşık 75 bine ulaştığını aktaran Aktürk, Dünya Gıda Programı'nın Gazze nüfusunun üçte ikisinin kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdiğini belirterek, "İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu" ifade etti.

TSK'NIN EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesini korumak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirterek, Kırklareli'de devam eden Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik ile Macaristan'da gerçekleştirilen Air Wolf Hunting Arama Kurtarma tatbikatlarının yarın sona ereceğini bildirdi. 31 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında Portekiz'de Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi ve NATO Bold Machina Deniz Özel Harekatı, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği ve Bulgaristan'da Triton Mayın Harekatı tatbikatlarına katılım sağlandığını aktaran Aktürk, 11 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Özbekistan'da Sonsuz Kardeşlik-V Özel Kuvvet, Romanya'da ise Burebista Fiili Hava ile Eastern Shield Hava/Dron Savunma tatbikatlarına iştirak edilmesinin planlandığını kaydetti.

Aktürk, İtalya Deniz Kuvvetleri Okul Gemisi Corsaro II'nin Çeşme'ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin ileri deniz eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi'nin Gazimağusa ve Aksaz/Marmaris'e, TCG Karşıyaka'nın Foça'ya, Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru Mircea'nın İstanbul'a, TCG Göksu'nun ise Tanzanya'ya liman ziyaretlerinde bulunacağını söyledi. Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti ve Romanya'da düzenlenecek deniz kuvvetleri toplantı ve konferanslarına da katılım sağlayacağını belirten Aktürk, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 14 Eylül'de Romanya NATO hava sahasında gerçekleştirilecek eğitim uçuşuna iki F-16 ve bir tanker uçağıyla iştirak edileceğini bildirdi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri bando ve mehteran birliklerince Kütahya, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta konserler düzenleneceğini, 16 Eylül'de Beşiktaş'taki Barbaros Anıtı'nda Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma töreni gerçekleştirileceğini, Türk Yıldızları'nın Mısır'da düzenlenen 2'nci El-Alameyn Hava Fuarı'nda gösteri uçuşları yaptığını ve SOLOTÜRK'ün Fransa'daki Saint-Dizier Hava Gösterileri'ne katılmasının planlandığını kaydetti. 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda başarılı sonuçlara imza atan milli sporcuları da tebrik eden Aktürk, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile teknik heyetini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİ ENVANTERE GİRDİ

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, son bir haftada MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına çeşitli adet ve çaplarda silah ve mühimmat, savunma sanayii paydaşlarına ise orta menzilli füze yakıt çubuğu ve Altay tankı ana silah sistemi teslim edildiğini bildirdi. ASELSAN tarafından da Hava Kuvvetleri Komutanlığına Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) ve Lazer Güdüm Kiti (LGK-82) teslimatlarının gerçekleştirildiğini aktaran Aktürk, MKE'nin Mısır'da düzenlenen 2'nci El-Alameyn Hava Fuarı ile Polonya'daki MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katıldığını, MSPO kapsamında MKE ile Polonya'nın savunma sanayii kuruluşlarından PGZ arasında hava savunma sistemleri alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığını kaydetti.

PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, 7 Eylül'de başlayan "Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının 7 Ekim'e kadar süreceğini bildirdi. Aktürk, 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan vatandaşlar ile 2 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin kayıp mürettebatına yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin Deniz Kuvvetleri unsurlarınca 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirterek, kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

TARİHİ YIL DÖNÜMLERİ ANILDI

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü ve Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü kutlayan Aktürk, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele kahramanları ile şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı. Aktürk ayrıca, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü kutlayarak Nuri Killigil Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nun şehit ve gazilerini, Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve 16 Eylül 1890'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin şehitlerini rahmet ve minnetle yad etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Aktürk, TSK'nın ülkenin caydırıcı gücü olarak bağımsızlığın, vatanın bölünmez bütünlüğünün ve milli birlik ve beraberliğin güvencesi olmaya devam edeceğini ifade etti.

AP'NİN ANIT KARARINA TEPKİ

Toplantının ardından gazetecilerin soruları MSB tarafından yanıtlandı. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransa'nın Strazburg kentindeki binasına "1974'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum kurbanlar anıtı" yapma kararına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine şu yanıt verildi:

"Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, Ada'ya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir.

Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY'nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs Meselesi'nin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihi gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir Ada'daki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır."

"SDG'NİN FESİH VE ENTEGRASYON SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) fesih sürecinin sorulmasına üzerine şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve 'tek ordu' ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye Ordusu'na teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."