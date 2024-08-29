MSB: Son bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlara değinen Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 65'i son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1828 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur." bilgisini verdi.

Aktürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen araç kazası sonucu 22 Ağustos'ta şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet diledi.

"Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı 72 bin 82 olmuştur"

Tuğamiral Aktürk, hudutların, tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 şahıs yakalanmıştır. 1370 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 15'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 67'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 72 bin 82 olmuştur." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 1 Kasım 2019'da başlayan ve 5 Ekim 2023'e kadar devam eden birleşik kara devriyesinin, 22 Ağustos'ta Barış Pınarı Harekat bölgesinde yeniden başlatıldığını anımsatan Aktürk, "24 Ağustos 2016'da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve ikili ilişkiler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin bilgiler de veren Aktürk, "Sayın Bakanımız, bugün, Bakanlığımızda düzenlenecek Rütbe Terfi Törenine, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrikata, Devlet Mezarlığındaki Anma Töreni ile Kara Harp Okulundaki Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet törenine, 31 Ağustos'ta ise Deniz ve Hava Harp Okulları ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulundaki mezuniyet törenlerine katılacaktır." şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, tüm çağrılara rağmen uluslararası hukuku çiğneyerek saldırganlığına devam ettiğini ve bölgedeki gerilimi artırdığını dile getirerek şunları aktardı:

"Krizin en başından beri İsrail'in saldırılarını yayacağına dair endişelerimizi dile getirmekteyiz. İsrail'in saldırganlık ve sorumsuzluğunun bölgemizi getirdiği durum ortadadır. Filistin halkına uyguladığı soykırım ile bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden İsrail'in, son olarak Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyon dahil, uluslararası hukuku tamamen yok sayan eylemlerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması hem Filistin halkının hem de bölgemizin refah ve istikrarı açısından ateşkes görüşmelerinin ciddi bir şekilde ilerlemesi ve neticelenmesi elzemdir. Öte yandan, Gazze'deki zulüm ve katliamları duyurmak için çalışırken İsrail'in saldırısı sonucu yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun diyoruz."

MSB'den 30 Ağustos'a özel hazırlık

Tuğamiral Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Etkinlikler kapsamında, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimizin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri, Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SOLOTÜRK ekiplerimizin gösteri uçuşu ile Eskişehir'de muharip uçak geçişi, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara'da konserler icra edilecektir. Ayrıca, Bando Komutanlıklarımız tarafından 26 Ağustos'ta başlayan ve birçok ilimizde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül'e kadar devam edecek, Askeri Müzelerimiz ise 30 Ağustos'ta halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir. Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününün coşku ve heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

Eğitim ve tatbikatlar

Aktürk, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 30 Ağustos-2 Eylül arasında, ABD Donanmasına ait USS WASP amfibi gemisi tarafından 1-5 Eylül arasında İzmir'e, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait LANGUEDOC fırkateyni tarafından 31 Ağustos-4 Eylül arasında Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini bildirdi.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca artırılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında bugün icra edilen mukabil hava harekatı eğitimlerine 4 adet F-16 ve tanker uçak ile katılım sağlandığının bilgisini veren Aktürk, "3-5 Eylül arasında Mısır'da düzenlenecek Uluslararası Havacılık Fuarı'na 2 adet F-16 uçağımız katılacaktır." dedi.

Doğal afetlerle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek vermeye devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, "Bu çerçevede, bugüne kadar 30 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 98 helikopter ile 2 bin 919 sorti yapılarak destek sağlanmıştır." diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edildiğini belirterek, "Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Yeni Tip Denizaltı Projesinin birinci gemisi Piri Reis, Yakıt 2-3-4 akaryakıt gemileri ve dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk Denizaltı Havuzu hizmete alınmıştır." dedi.

Personel temin faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine değinen Aktürk, şunları ifade etti:

"Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet törenleri yarın, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu ile Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarının mezuniyet törenleri ise 31 Ağustos'ta icra edilecektir. 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarından, 1510 subay ve 2 bin 51 astsubayın yanı sıra 17 dost ve müttefik ülkeden 103 subay ve 62 astsubay mezun olacaktır. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamında başvurular 3 Eylül'de başlayacak olup 3 Ekim'e kadar sürecektir. Sonuç olarak Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

(Sürecek)