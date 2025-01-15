ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Ocak 2025

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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü mağdur aileler terörün sona ermesini istiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 36 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailesinin yakınları terörün sona ermesi için yürütülen tüm çalışmaları desteklediklerini söyledi

Ailesinden 16 kişiyi teröre kurban veren Halil Aykut:

"Terör örgütü bizim köye baskın yaptı. 13 çocuk, 6 kadın, 10 erkek bir gecede hepsi şehit edildi. Evler, cenazelerle beraber ateşe verildi. Mahalleye gidip baktım. Hepsi yanıyor. İki ağabeyim, bir ben ve bir de ablam sağ kaldı"

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli ne diyorsa biz de onlara katılıyoruz. Kesinlikle terörü istemiyoruz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Esed ailesinin sahip olduğu milyonlarca dolarlık lüks araçlar görüntülendi

Büyük bir filoyu andıran Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın otoparkında Ferrari F50, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Bentley, Cadillac marka çok sayıda araç bulundu

Esed ailesinin garajı klasiklerden spor ve elektrikli otomobillere kadar sınırlı sayıda üretimi olan nadir araçların sergilendiği lüks bir galeriyi andırıyor

???????(Ethem Emre Özcan-Eşref Musa/ Şam) (Fotoğraflı)

3- BM Raportörü Albanese, İsrail'in askerlerine verdiği talimatlarla savaş suçlarını kabullendiğini belirtti:

"İsrail, askerlerine suç işlememelerini tavsiye etmek yerine, 'video paylaşırken yüzünüzü kapatın veya bulanıklaştırın ya da avukat tutmaya çalışın' diyor. Bu, öncelikle İsrailli askerler tarafından suçlar işlenebileceğinin bir itirafı"

"Batılı liderler Filistinlileri insan olarak görmüyor. Özellikle Amerikalı ve Alman siyasetçilerden duyduğum açıklamalar, 21. yüzyıla ait değil gibi görünüyor"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

4- ÖSO'nun Kurucusu Riyad Esad: "Rejim düştü ancak Suriye henüz kurtulmadı çünkü doğuda halen PKK çeteleri var"

"Bugün çok şeye ihtiyacımız var. Türkiye bize hep destek oldu, inşallah Suriye halkına desteği devam eder"

(Ethem Emre Özcan-Eşref Musa/Şam) (Fotoğraflı/Görüntülü)

5- GRAFİKLİ - Türkiye'de elektrikli şarj noktası rekor düzeyde gelişmeyle 27 bine ulaştı

En yüksek araç şarj noktası olan iller 7 bin 641 ile İstanbul, 3 bin 62 ile Ankara, 1527 ile Antalya, 1337 ile Bursa ve 1178 ile İzmir oldu

(Gülşen Çağatay/Ankara)

6- Alman medyası, Gazze'ye saldırı haberlerinde İsrail'den yana tarafgir olmakla eleştiriliyor

Alman İslam bilimi uzmanı ve medya eleştirmeni Fabian Goldmann:

"Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Almanya'daki habercilik tam bir felaket. Alman medyasında Orta Doğu'daki olaylarla ilgili tarafsız, çeşitlilik ve perspektif açısından zengin bilgi edinmek artık neredeyse imkansız"

"İsrail saldırıları söz konusu olduğunda failin gizlenmesi tüm medyada görülen bir şey"

(Cüneyt Karadağ/Berlin) (Görüntülü)

7- GRAFİKLİ - Türkiye'nin enerjide yaptığı yatırımlar meyvelerini veriyor

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener:

"Türkiye son dönemde enerji bağımsızlığına giden yolda önemli adımlar atmayı başardı, önemli bir yol kat etti"

SETA Vakfı araştırmacısı Büşra Zeynep Özdemir:

-"Türkiye, 20 yılı aşkın bir süredir enerji arz güvenliğini artırmak adına enerjide ithal girdi oranını düşürerek dışa bağımlılığı azaltmak, tükettiği enerji kaynaklarını üreten bir ülke olmak, yerli ve milli enerji ile maden kaynaklarından mümkün olan en yüksek düzeyde fayda sağlamak için çalışıyor"

(Fuat Kabakcı/Ankara)

8- AK Parti Kadın Kolları, siyasette yeni yüzler arıyor

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir:

"(5 Şubat'taki AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi) Kongre öncesinde dijital başvuruyu gündemimize aldık, istiyoruz ki bize herkes ulaşabilsin. Bugüne kadar da yaklaşık 6 bin civarında başvuru aldık"

"Mesleki tecrübemle ya da yaşam tecrübemle 'ben de siyaset üretebilirim' diyen tüm kadınları buraya başvurmaya davet ediyorum. Gelsinler hep birlikte siyaset yapalım"

(Betül Bilsel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Kırklareli'nde sağlık ekipleri karlı yolları paletli ambulansla aşıyor

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Yıldız Dağları eteklerindeki köylerde yaşayan hastalara ulaşmak için zor şartlarda görev yapan sağlık ekipleri, paletli ambulanslarla hastaların imdadına koşuyor

Paramedik Leyla Küme:

"Hastaneye gelemeyen hastalar veya yaşlı hastalara ulaştığımızda mutlu oluyorlar, onların yaralarını sarabilmek bizi mutlu ediyor"

(Özgün Tiran/Kırklareli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Ev tozu akarlarına karşı bitkisel içerikli aromatik yağlar faydalı olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pelin Uysal:

"Soya fasulyesi yağı 1959 yılında akarı öldürmede kullanılmış. Neem ağacı yağı, çam ağacı yağı, kimyon yağı gibi aromatik yağların faydalı olabileceğine dair görüş bildirilmiş ancak bu maddelerin akarın hangi protein kısmına etki ettiği konusunda tam bir veri yok. Olumlu sonuçlar olduğuna dair sonuçlar mevcut"

"Net bilinmemekle beraber faydasızdır diyemeyiz, faydalı olduğuna dair yazılar ve hastaların geri dönüşleri var. ??????Bitkisel oldukları için önerilebilirler, sentetik içerikler çevreye ve insanlara gerçekten zarar veriyor"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Mekanik tasarımcısı ve kick boks antrenörü mühendis sporla gençlerin hayatına dokunuyor

Mekanik tasarımcı olarak iş hayatını sürdüren Oğuzhan Emirhan, Ümraniye'de açtığı kick boks salonunda, mahallesindeki gençleri sporla tanıştırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışırken bir yandan da şampiyonluklara hazırlıyor

Oğuzhan Emirhan:

"Buradaki amacımız sokaklardan çocukları toplayabilmek. Bu çocukları spor salonundan uzaklaştırırsak, bu çocuk bana masraf, külfet, dediğimiz zaman geri dönüşü olmayan pişmanlıklara sebebiyet veriyor. Sporla uğraşan gençler, sağlıklı bir şekilde enerjilerini attıktan sonra sosyal hayatlarında daha sakin ve ılımlı davranıyor"

(İlyas Kaçar-Deniz Sarıhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Anadolu'nun 800 yıla kadar uzanan "yazma eser" mirası gün yüzüne çıkacak

Bir kısmı Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yazılan, bazıları Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinde yer alan, bir bölümü de Kanuni Sultan Süleyman döneminde kaleme alınan kitapların ciltleri, TYEK Kitap Şifahanesi'nde hassas ve usta dokunuşlarla restore ediliyor

Aralarında Abbasiler ve Memlük dönemine ait kitapların da bulunduğu 800 yıl öncesine kadar uzanan yazma eserler, özgün yapısı korunarak yapılan cilt onarımının ardından çeşitli sergilerde yer alacak

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 liginde deplasmanda puan kaybetmeyen tek takım

Süper Lig'deki son karşılaşmasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 8 dış saha maçını da kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, ligde konuk olduğu maçlarda 24 kez fileleri havalandırırken, 7 gol yedi

(Can Öcal/ İstanbul)

14 - Trabzonspor'da Banza, Onuachu'nun sezonluk performansına yaklaştı

Geçen sezonu 15 gol ile bordo-mavili takımda tamamlayan Onuachu'nun yerine transfer edilen Demokratik Kongolu oyuncu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 15 maçta 12 kez ağları havalandırdı

Banza, ligin ikinci yarısında 18 maçta 3 gol atması halinde Onuachu'yu yakalayacak

(Selçuk Kılıç/ Trabzon)

15- Ragbi Federasyonunun "9 branşta 16 bin sporcusu" var

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin: "Biz Türkler mücadeleyi seviyoruz. Tamamen kıran kırana bir mücadele"

"Ragbide kadınlarımız, olimpik branşta Avrupa'da en üst ligde yarışan bir takım. Avrupa'da ve dünyada bu branş 200 yıldır var. Biz de 15 yıldır yapılıyor ama Avrupa'nın en üst ligine çıkmış durumdayız"

(Ergün Haktanıyan/ Kayseri) (Fotoğraflı/ Görüntülü)

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