ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de mobil iletişim 32 yaşında, 5G kapıda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Ülkede 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 32 yıl geçti. Bu görüşmeyle başlayan dijital mobil iletişim, Türkiye'de yaşamı köklü şekilde değiştirdi"

"Türkiye'nin, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak olan 5G teknolojisini kullanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye, mobil iletişim teknolojisinde 1 Nisan'da büyük bir dönüşüme hazırlanıyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- İnşaat üretimi aralıkta tarihi zirvesine yükseldi

İnşaat üretim endeksi, Aralık 2025'te 150,4 puana yükselerek rekor kırarken tüm alt kırılımlarda da zirve görüldü

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen:

"2024'te yavaşlayan üretim 2025'te telafi edildi. Firmalar, bekleyen işleri tamamladı. Özellikle maliyet belirsizliğinin görece azalması, yarım kalan projelerin hızlanmasını sağladı"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz:

"2026 yılında da üretim tarafında hareketliliğin devam edeceğini düşünüyoruz ancak büyümenin daha dengeli ilerlemesi beklenmeli"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Küçükbaş hayvancılığa destek projesi yetiştiricilere "can suyu" olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında başvuruların nisanda başlaması, hayvan dağıtımlarına yılın ikinci yarısında geçilmesi planlanıyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer:

"Koyunculuğun yeniden şahlanması noktasında verilen bu destek can suyu oldu. Üreticimizin hem kredi hem de hayvansal noktada önü açılmış olacak"

"Desteklerin genişleyeceğine yönelik sinyaller de aldık. Bunun ilerleyen dönemler devam edeceğine inanıyorum"

(Hülya Ömür Uylaş-Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 1 trilyon liraya yaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 6 Şubat itibarıyla 995,1 milyar lira kredi kullandırılmasının önü açıldı, sağlanan kefalet tutarı da 834,2 milyar lira oldu

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Hanelerde maliyetleri düşüren çatı GES'ler iklim krizine bireysel kalkan oluyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başkanı Üyesi Prof. Dr. Ozan Erdinç:

"İklim değişikliğiyle mücadele yalnızca büyük ölçekli yenilenebilir santrallerle değil, bireysel katkılarla da mümkündür ve çatı üstü güneş sistemleri bu noktada somut ve etkili bir araçtır"

Sunera Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Raşit Akyol:

"Ortalama büyüklükte bir konut için 5 kilovatlık güneş enerjisi sistemi yeterli. Bu büyüklükte bir sistem için yaklaşık 10 panel gerekiyor. Şebeke bağlantılı sistemlerde yatırım yaklaşık 3 yıl içinde kendini karşılıyor."

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

6- Diyanetten "sanal bahis, kumar ve şans oyunları" uyarısı

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu:

"Her türlü haksız kazanç dinimizde yasaklanmıştır. Eğer bir yerde meşru kazanç, emek yoksa, bu yönde bir gayret söz konusu değilse elde edilen kazanç da helal değildir"

"Sanal bahis ortamlarındaki bu tür kazançlar her gün birilerinin mağduriyetiyle sonuçlanıyor. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda mağduriyet üretiyor. Bireyin hem akıl sağlığını hem ruh sağlığını hem de sosyal sağlığını büyük ölçüde etkiliyor"

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Sağlık sektörünün yapay zeka sınavı

Yapay zeka uzmanı ve teknoloji danışmanı Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu:

"e-Nabız verileri Türkiye için çok büyük bir stratejik avantajdır, ancak ham veri tek başına değer üretmez. Veri standartları, kalite kontrolü, etik ve hukuki çerçeve oluşturulmadan kullanıldığında, ölçek büyüdükçe hata da büyüyebilir"

"Bugün için yapay zekanın hekimlerin yerini alması değil, hekimleri daha güçlü ve etkili hale getirmesi söz konusudur. Nihai klinik karar, sorumluluk ve hasta ile güven ilişkisi insan hekimde kalmalıdır. Geleceğin modeli 'yapay zeka destekli hekim'dir"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

8- Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kişiye özel üretilen probiyotiklerle bağırsak florası yeniden düzenleniyor

Tıbbi Mikrobiyoloji Biyoteknoloji Uzmanı Prof. Dr. Avcı:

"Moleküler çalışmalar yapıyoruz, canlı flora çalışıyoruz. Sonrasında kişilerin şikayetleri, talepleri doğrultusunda bir profil oluşturuyoruz. Bilimsel olarak hangi bireyde, hangi mikroorganizma, hangi oranda olmalı ona karar verip probiyotik ürün tercihini ona göre yapıyoruz"

"Sağlıklı ve kaliteli yaş almak istiyorsak mutlaka probiyotik desteğine ihtiyacımız var. Son zamanlarda bağırsaklar, ikinci beyin olarak adlandırılıyor. İkinci beyin diye görüyoruz ama beynin tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmek için beslenmeye ihtiyacı var"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İleri derecede kalp yetmezliği olan hasta yapay kalple hayata döndü

İleri derecede kalp yetmezliği nedeniyle nakil listesine alınan 35 yaşındaki Gökhan Sarıca'ya, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygun donör bulunana kadar, kalbin görevini destekleyecek yapay kalp cihazı takıldı

Hasta Gökhan Sarıca:

"Operasyondan yeni çıkmama rağmen kendimi çok iyi hissediyorum. Benle ilgilenen doktorlara, hemşirelere, herkese çok teşekkür ediyorum"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Boğaza nazır Mimar Sinan eseri: Mihrimah Sultan Camisi

Üsküdar'da, iskeleye hakim konumuyla İstanbul silüetinin önemli unsurlarından olan, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına inşa ettirdiği cami, Mimar Sinan'ın erken dönem klasik üslubunu yansıtan önemli eserleri arasında yer alıyor

MÜ İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami Kanbaş:

"Boğaz'a bakan tarafında bir yarım kubbe koyulmayarak adeta Boğaz'a nazır, daha açık bir cami planı uygulamaya çalışmış. Biraz daha küçük ama Boğaz'dan geçenlerin baktığında hemen dikkatini çeken ve aynı zamanda Üsküdar'ın silüetini ortaya koyan bir cami olarak inşa edilmiş"

(Ali Osman Kaya-Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Adana analı kızlı

(Eren Bozkurt-Tunahan Akgün) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yalvaç güllacı

(Yalçın Çelen/Isparta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- ABD'nin Akdeniz-Umman hattındaki savaş gemisi sayısı 23'e ulaştı

ABD'nin Akdeniz'de 10, Aden Körfezi'nde 1, Umman Denizi'nde 10, Basra Körfezi'nde 2 savaş gemisi bulunuyor

(Sercan İrkin/İstanbul)

13- TCG 1. İnönü denizaltısı, NATO tatbikatında hünerlerini göstermeye hazır

NATO Dynamic Manta 2026 tatbikatına katılacak denizaltının komutanı Deniz Albay İsmail Koç:

"Biz de bu tatbikatta aktif olarak rol alacağız"

(Barış Seçkin/Katanya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Hollandalı mühtedi Florian Rudolf Gijs Denth, anlam arayışını ve İslam'la tanışmasını anlattı:

"Batı'daki hayat, bazı açılardan oldukça boş olabiliyor. İnsanlar, çoğu zaman sadece arzularının peşinden gidiyor ya da geçici zevkler için yaşıyor"

"Fakat gerçek bir amaç ve anlam çoğu zaman eksik kalıyor. İslam da buna çok güzel bir alternatif sunuyor"

(Abdullah Aşıran/Utrecht) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- İstanbul'da ölümle sonuçlanan "Çekirdek yiyip etrafı kirletmeyin" kavgasında 6 sanığa dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenler'de çekirdek yiyerek etrafı kirlettikleri gerekçesiyle uyarılan gençlerle apartman sakinleri arasında çıkan ve 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı'nın göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin 3'ü çocuk 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı

İddianamede 18 yaşından büyük 3 sanığın, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulün ikametinin bulunduğu sokakta toplanıp "Sizi öldüreceğiz, mahallede barındırmayacağız." gibi tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği, bunun ardından yaşanan kavgada Balcı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kaydedildi

(Elif Somuncu/İstanbul) (Görüntülü)

16- Galatasaray'da hedef "Devler Ligi"nde 11. kez son 16 takım arasına kalmak

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla oynandığı dönemde 1962-1963, 1963-1964, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında son 16 takım arasına adını yazdırdı

Galatasaray, ayrıca "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014'te son 16 takım arasına girdi

Sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nde bugüne kadar 1 kez yarı finale çıkarken, 5 kez de son 8 takım arasına kalmayı başardı

(Can Öcal/Torino)

17- Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak hafta sonu piste çıkacak

2021, 2024 ve 2025 Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP kariyerine 27 Şubat'ta Tayland Motosiklet Grand Prix'siyle başlayacak

Toprak, Superbike kariyerinde 258 yarış yaptı ve 173 kez ilk 3'te Türkiye'yi podyumda temsil etti

Toprak Razgatlıoğlu:

"MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olmak, tabii ki heyecanlandırıyor. Motora alışma sürecimiz olacak, inşallah daha hızlı bir şekilde adapte olursak güzel yarışlar elde edeceğiz"

(Fatih Çakmak-Metin Arslancan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

