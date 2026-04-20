Özgür Özel Ataşehir'de Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Onursal Adıgüzel'e yönelik suçlamalara tepki gösterdi.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ataşehir'de düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Ataşehir'de düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

'BU İFTİRANIN HESABI, ENİNDE SONUNDA SORULACAKTIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biraz önce Emniyet Müdürlüğü'nde sorulan sorular, verilen cevaplar, avukatları tarafından alındı. Buradan ilan ediyorum, buradan söylüyorum. Onursal Adıgüzel'e ne bir baz kaydı, ki olsa ne yazar? İstanbul'da herkesin her yerde baz verdiğini ispatladı avukatlar. Ama ne bir baz kaydı ne teknik takip ne dinleme ne 'Onursal Adıgüzel şunu yaptı, şunu aldı, şunu sattı' diye bir söz... Hiçbir şey yok. Yani soru soramayacak durumdalar Onursal'a, soru soramayacak. Diyorlar ki 'Bir suç örgütü var. Başında Onursal Adıgüzel var. O yüzden onunla bir bağlantı, bir ilinti, bir isnat, bir şüphe bulamayacağım, onun için bu işi örgütlü diye tanımlayacağım ve Onursalı ne varsa ne yoksa her şeyden sorumlu tutacağım.' İşte bu durum, 'suçüstü hali'dir. Bu durum kendisinde hiçbir suç olmayan, işi gücü çalışmak olan, kendisine savcının iddia edecek bile, kibrit çöpü kadar bir şey bulamadığı birisine sırf '19 Mart darbesi devam etsin' diye, sırf 'Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yolculuğu dursun' diye, sırf 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar yolunda çelme çakılsın' diye yapılan bir kumpasın Ataşehir kısmı ile karşı karşıyayız. Buradan büyük bir özgüvenle, partinin Genel Başkanı, Onursal'ın ağabeyi ve yol arkadaşı olarak söylüyorum ki Onursal Adıgüzel masumdur, bu iftiranın hesabı, eninde sonunda sorulacaktır" dedi.

'ONURSAL HANGİ ÖRGÜTÜ KURDUYSA O ÖRGÜTE BENİ DE YAZIN'

Özel, "Kurtuluş yok tek başına' şarkısını birlikte söylediğimiz Duygu Adıgüzel, sizin evladınız. Onun evladı Algı. 9 yıl önce bir pazartesi akşamı doğdu. Salı günü TBMM Grup Toplantısı vardı. Ben grup toplantısını açarken aramızdaki örgütleri saydım saydım saydım. 'Bir de' dedim, 'Dün gece aramıza Algı Adıgüzel katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi daha da güçlendi, güzelleşti.' O Algı'yı, babasından ayırmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kusuru, hatası, yanlışı, olanların partisi değildir. Öyle olduğunda hızla yolları ayırırız. Hayrü'l beşer, insan şaşar ama bunu taşımayız. Fakat bunu böyle bilip de Cumhuriyet Halk Partililere iftirayla, hakaretle, onları geride bırakmaya, onları yalnız bıraktırmaya, onları bir suçu işlemediği halde işlemiş gibi göstermeye çalışanlara karşı da bir tek Cumhuriyet Halk Partiliyi geride bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bir kez daha söylüyorum. Onursal Adıgüzel'i örgüt kurmakla suçluyorlar. Başka hiçbir şey bulup da sormuyorlar. Onursal Adıgüzel, çocuk yaştan beri partiyi örgütleyen, sevgiyi örgütleyen, hizmet örgütleyen, mücadeleyi örgütleyen bir arkadaşımızdır. Buradan Erdoğan'a söylüyorum. Onursal hangi örgütü kurduysa o örgüte beni de yazın, bizi de yazın. Göreve geldiği gün 'Şafak operasyonları bitti, olmayacak' diyenlere sesleniyorum; İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Onursal Adıgüzel'in evine gece 01.00'de gidildi. Onursal Adıgüzel'in evi gece 01.00'de arandı. CMK 118 diyor ki 'Konutta veya işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.' Bugün Onursal Adıgüzel'in evine gidildi, hiçbir şey bulunmadı. Ama o gün yapılan işlem tamamen hukuka aykırıdır. Tamamen hukukun ayaklar altına alınmasıdır" dedi.

'ADALET BAKANLIĞI, BİR PARTİNİN YARGI KOLLARI BAŞKANLIĞI DEĞİLDİR'

Özel, "İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Diyorsunuz ki '591 AK Partili'ye ve 321 Cumhuriyet Halk Partili belediyeye soruşturma izni verdik. Taraf tutmuyoruz.' Buradan soruyorum. Peki 591 AK Partili'den hangisinin evine gece 01.00'de, sabah 06.00'da gittiniz? Hangi AK Partili'yi polisle, jandarmayla evden aldınız? Hangi AK Partili'yi nezarete, Vatan'a koydunuz? Hangisini savcıya çıkarıp hakkında tutuklama kararı verdiniz? Burada şu ortada; iddia Cumhuriyeti Halk Partililerin iki katı kadar, iddiaların ciddiyeti CHP'ye söylenenlerin iki katı kadar ama yapılan işlem yüzde 1'i bile değil. Bizim arkadaşlarımıza işlemediği suçtan, gizli tanıkla ya da iftiracıyla bir şey söyleyip tek bir kanıt bulamayanlar, 'İBB'nin AK Parti döneminden 52 iddiayı verin biz inceleyeceğiz' deyip delillerin üstüne oturanlardır. Ankara Büyükşehir'deki 90'dan fazla Melih Gökçek dosyasını alıp karartanlardır. Bu memlekette Ankara'yı parsel parsel sattığını partisini kuranlar söylerken, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyeleri söylerken, AK Parti'nin Ak Saçlılar Divanı'nda oturanlar söylerken, Melih Gökçek; belediyenin makam arabasını zimmetine geçiren, belediyenin konutunu vermemek için yıllarca direnen, hiçbir kuruşun hesabını vermeyenler orada dururken tertemiz bir soru, bir şüphe bile söyleyemedikleri gencecik arkadaşlarımıza bunları yapanlara bir kez daha hatırlatıyoruz. Adalet Bakanlığı, bir partinin yargı kolları başkanlığı değildir" diye konuştu.

'YEDİ CİHAN BİR ARAYA GELDİ, BU MİLLETİ YENEMEDİ'

Özel, "Efendim, bu hadsiz geçen de dedi ki 'Trump çok akıllı. Erdoğan'da olmayanı veriyor, ondan ne istediyse alacak.' Erdoğan'da olmayan meşruiyetmiş, doğru. 'Seçimleri kaybetti, adil yönetmedi. Trump ona meşruiyet veriyor, karşılığında her şeyi alacak' dedi. Türkiye'deki nadir toprak elementlerini ve diğer tavizleri kastetti. Buna bir kelime söylemedikleri için o bir büyüğünü söylüyor. Her dediğine sustukları için bir tane daha söylüyor. Güya bunların verdiği meşruiyetle iktidarda kalacak, Amerika'nın desteğiyle bizi yenecek, arkadaşları hapiste tutacak, iktidarını sürdürecek. Buradan açıkça Erdoğan'a da Tom Barrack'a da Trump'a da Amerika'nın bugünkü yönetimine de meydan okuyoruz. Hepinizi birlikte yeneceğiz. Yedi cihan bir araya geldi, bu milleti yenemedi. Bir kez daha Trump'sa Trump, Barrack'sa Barrack, kim gelirse gelsin hepsini birden tarihe gömeceğiz. Erdoğan, sana soruyorum. Senin arkanda kim var? Trump mı var, Tom Barrack mı var? Bak, benim arkamda kim var? Benim arkamda bu kahraman millet var. Bu vakitten sonra deli Trump'ın küstah elçisi, Türkiye'de istenmeyen kişidir. Gitsin memleketine. Defolsun, gitsin memleketine. Efendim bize diyorlar ki 'Aman ha Amerika Büyükelçisi'ne çok laf etmeyin. Trump'a çok laf etmeyin. Onlar karşımızda olursa kazanamazsınız.' Vallahi onlar karşıdayken, seccadeyi serip altıncı filoya namaz kılanları da gördük. Kusura bakmayın biz onları denize dökenleriz. Bundan sonra Amerika'ya güvenen, Trump'a güvenen ve dünyanın diğer diktatörlerine özenenler bir şeyi bilsinler ki alayınızı birden yenmek için sadece bir tek şeye ihtiyaç vardır. Seçimin gelmesine, bu milletin elinden sizi hiçbiri kurtaramaz" dedi.

Kaynak: DHA

Onursal Adıgüzel, Yerel Haberler, Özgür Özel, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Ankara’da 9 mekana operasyon Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
Saldırı yapılan okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu Saldırı yapılan okulun tabelası asıldı, ilk törende gözyaşları sel oldu
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon 25 kişi gözaltına alındı Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 25 kişi gözaltına alındı
ABD sorgusuz sualsiz vurdu Çok sayıda ölü var ABD sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var
Okullara yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı Okullara yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme 2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
Onur Air resmen iflas etti Onur Air resmen iflas etti
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı

23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
22:14
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:55
Ahmed Şara’dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
Ahmed Şara'dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
18:20
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl hapis cezası istendi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında 24 yıl hapis cezası istendi
17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 23:26:14. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel Ataşehir'de Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.