Özgür Özel Bayrampaşa Mitinginde AK Parti\'ye Yüklendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bayrampaşa'da düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bayrampaşa Yahya Kemal Parkı önünde düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "Biliyorsunuz 147 gün geçti, tek bir delil bulamadılar. Önce gizli tanıklar Çınar, Ladin, Meşe. Üç tane odun buldular. Onlara iftira attırdılar. İspatlayamadılar. Sonra itirafçılığı, iftiracılığa çevirdiler. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Şimdi bu Aziz İhsan Aktaş meselesi. 380 küsür ihale olmuş, 300'ünü AK Partililerden almış, 80'ini CHP'lilerden. CHP'lilerin hepsini içeri alıyorlar, AK Partililere dokunmuyorlar. Hatta bir de bunun en çok ihale aldığı ikinci belediye Kütahya Belediyesi, MHP'li. Dosyayı ayırmışlar, Kütahya'ya yollamışlar. Hiç buradan karışmıyorlar. Ama Zeydan Karalar'ı, Oya Tekin'i, bizim arkadaşları Adana'dan İstanbul'a getirip, Silivri'de yatırıyorlar. Ama en çok Aziz İhsan Aktaş'tan dosyası olan, en çok ona ihale veren bir belediye vardı. O belediye Cumhuriyet Halk Partiliydi. Tir tir titriyordu. 'Yolsuzluk yapmadıysan korkma' diyorduk. Ama bir korkuyor, bir korkuyor. Topuklu Efe, bugün topukları yağlamış. Bütün arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor. Arkadaşlarımız, 'Alnım açık, başım dik' diyor. 'Çıkar kanıtını' diyor. 'Bende yanlış yok' diyor. Ama bu 'Topuklu Efe' diye haksızca, hiç hak etmediği unvanları kendisine vermişiz bugüne kadar. Meğerse kendinden korkarmış. Buna, 'İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan. ya hapse atıl ya AK Parti'ye katıl. ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın' dediler. Aydın'da bir İYİ Partili Nazilli Belediyesi, AK Parti'ye geçtiğinde bu hanımefendi diyordu ki, 'Bu oylar Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'na verildi. Haram zıkkım olsun. Hakkımı helal etmem' diyordu. Ey topuklu efe, topuklayan efe. Oylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildi. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun AK Parti'ye kaçıyorsun. Bu yeni düzeni AK Parti'nin seçmenlerine şikayet ediyorum. Aydın'da aday gösterdiniz, biz de gösterdik. Ağzına geleni söylediler. Birbirlerine her şeyi söylediler. Millet oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bastı. Şimdi siz bunu hapse atmakla tehdit edip, 'Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın' diye buna tenezzül eden Recep Tayyip Erdoğan'ı da, buna teslim olan topuklayan efeye de, ikisine de yazıklar olsun. İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya ve Aydın. Tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi bir rantcıya şantaj yaparak, şirketleri batıyormuş. Kurtaracaklar. AK Parti'ye geçeceği duyuldu. Borsada şirketin dibe çökmüş değeri artıyor. Neden? AK Parti kurtaracakmış. AK Parti seni bugün kurtarır ama ne AK Parti'yi, ne bu namussuzluğu bizim elimizden kimse kurtaramaz" dedi.

'BU BİLEK GAZİ'NİN PARTİSİNİN BİLEĞİDİR, BÜKEMEZSİN'

Özel, "Bu parti, AK Parti nasıldır? Biz nasılız? Biz düşman donanması gelince kırmızı halı serenlerden, günü gelince arka kapıdan binip İngiliz muhribiyle kaçanlardan değil, işgal ordusu gelince, 'Geldikleri gibi gidecekler' diyenlerdeniz. Biz Selanikli Mustafa Kemal'in partisiyiz. Aydın ayağa kalkmış, Ege ayağa kalkmış. Bu hırsızlığa, bu milli irade hırsızlığına, bu milli irade saygısızlığına, bu haysiyet cellatlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta, Türkiye ayakta. Ant olsun ki o Aydın'ı yine alacağız, bütün Ege'yi alacağız, bütün Türkiye'yi alacağız. Oy hırsızından da bütün hırsızlardan da bu memleketi kurtaracağız. Ant olsun. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Kazanamadığı Aydın'ı hırsızlayan Erdoğan'a, 'Yarın katılım olacak güçleneceğiz, aydınlar nerede?' diye caka satan, kendince alay eden Erdoğan'a söylüyorum. Bak bu bilek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bileğidir. Bükemezsin, bükemedin, bükemeyeceksin. Aydın'ı hırsızlayan Erdoğan'a söylüyorum. Gaziantep'te yolsuzluktan partiden attığımız belediye başkanını önce aklayan, sonra paklayan, şimdi partisine alan, buna tenezzül eden, Gaziantep'te Aydın'da tüm Türkiye'de belediye kazanamayıp hırsızlayan Erdoğan'a söylüyorum. Yanına kalmaz" dedi.

'ŞEYTANLAŞTIRMANA İNAT KARDEŞLEŞECEĞİZ'

Özel, "Bugün İletişim Başkanlığı'nın güya yeni başkanı kibar kibar tweet atıyor. 'Efendim öyle zorlu bir süreçteyiz. Bütün siyasiler sorumlu olmalı, kutuplaşma olmamalı, saygı olmalı' diyor. Kazanamadığın ilde şantajla dosya gösterip, şantajla belediye başkanına 'Ya hapse gireceksin, ya bizim partiye geleceksin' diyenden ve küçücük çocuklarıyla anaları tehdit edip, iftiraya zorlayıp kendi rakibini elemeye çalışandan, kendi diploması yokken 30 yıllık diplomaya saldırandan, bundan sonra siyasi muhatap mı olur? Siyasi kibarlık mı olur? Hak ettiğini duyacak. Erdoğan sana sesleniyorum. Sen demokrasi istemiyorsun, çünkü demokrasi olsa kaybedeceksin. Adalet istemiyorsun, adalet olsa suçlarını gizleyemeyeceksin. Barış istemiyorsun, çünkü bu memlekete barış gelse kutuplaştıramayacaksın. Karşı kutbu şeytanlaştıramayacaksın, kendi arkanı kalabalıklaştıramayacaksın. Ama Bayrampaşa'dan, bu güzel insanların arasından sana sesleniyorum. Kutuplaşmana inat, kucaklaşacağız. Şeytanlaştırmana inat, kardeşleşeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Sana inat biz kazanacağız" dedi.