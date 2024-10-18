Özgür Özel: "Bizi Ağır Dille Eleştirenler Şimdi El Sıkmaya, Yol Aramaya, İlişki Kurmaya Başladılar. Vallahi Doğru Yapıyorlar" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel: "Bizi Ağır Dille Eleştirenler Şimdi El Sıkmaya, Yol Aramaya, İlişki Kurmaya Başladılar. Vallahi Doğru Yapıyorlar"

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasette birtakım hareketlenmeler yaşanıyor. Biz CHP olarak milletimizin verdiği yetkiyle ilk seçimlere kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Biz tüm seçilenlere, onu seçenlere hürmeten her zaman elimizi uzattık, nezaketi sürdürmeye ama muhalefetten bir adım geri atmamaya durduk. Geçmişte bizi ağır dille eleştirenler şimdi el sıkmaya, yol aramaya, ilişki kurmaya başladılar. Vallahi doğru yapıyorlar çünkü sokakta iki üyesi küs olmayanın yukarıda birbirine küsmeye, millete zaman kaybettirmeye hakkı yok" dedi.

18.10.2024 19:14  Güncelleme: 01:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANTALYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasette birtakım hareketlenmeler yaşanıyor. Biz CHP olarak milletimizin verdiği yetkiyle ilk seçimlere kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Biz tüm seçilenlere, onu seçenlere hürmeten her zaman elimizi uzattık, nezaketi sürdürmeye ama muhalefetten bir adım geri atmamaya durduk. Geçmişte bizi ağır dille eleştirenler şimdi el sıkmaya, yol aramaya, ilişki kurmaya başladılar. Vallahi doğru yapıyorlar çünkü sokakta iki üyesi küs olmayanın yukarıda birbirine küsmeye, millete zaman kaybettirmeye hakkı yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ne katıldı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun tüm partilerin katılımıyla Çankaya Köşkü'nde yapılmasını istedi.

"Kent, turizm merkezi olmasının da zorluklarıyla karşı karşıya"

Özgür Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"Antalya'nın en batısındaki Kaş'ından en doğusundaki Gazipaşa'sına kadar bu memleket için çok önemli katkılar sağlayan, çok ciddi yüklerin altına giren ilçelerle ve Büyükşehir Belediyemizle karşı karşıyayız. Ben bu düzelene kadar söylemekten yorulmuyorum; bu kente kış nüfusuna göre 2,5 milyon nüfusa göre devletimiz katkı sağlıyor. Bu kent 25 milyon yerli ve yabancı turistin katılımıyla 27 milyona hizmet etmek zorunda olan bir Büyükşehir Belediyesi'ne ve nüfuslarının kimi 6 kimi 8 kimi 10 kat misafir ağırlayan ilçe belediyelerine sahip. Bu kentte yaşayanlar, bu kentin cefasını çekenler, alın teri akıtanlar bu kent bu haline geldiğinde aynı yüksek kiralarla hayat pahalılığıyla ve kentin turizm merkezi olmasının da zorluklarıyla karşı karşıya. Onun için iktidar kim olursa olsun böylesi kentlere buna göre katkı sağlamak lazım. Antalya'ya gelen turistin yüzde 30'u, Türkiye'ye gelen turistin yüzde 15'i geliyorken Gazipaşa hem tarım hem de turizmde önü çok açık bir memleketken maalesef turistlerden alınan konaklama vergilerinin dünyada tek Türkiye'de olan bir örnekle merkezi iktidar tarafından alındığını görüyoruz. Verilen konaklama vergisinin o kente kalmadığı bir örnekle karşı karşıyayız.

"Stratejik bir ürün olarak devlet tarafından da sahiplenilmesi lazım"

Bu bölgeye özgü olarak üreticilerimizin üretim ve pazarlama sorunlarını da özel olarak ele almalıyız. Bu ürünlerin satılıp satılmayacağı belli olmadan tombala çeker gibi ürün tercihi yapılmasının yerine bilinçli yönlendirmelerin yapılması gereklidir. Çekirdeksiz nar sadece burada üretiliyorken üretilen narın teşvik edilmesi, üreticinin sorunlarıyla baş başa bırakılması değil bu ürünün stratejik bir ürün olarak devlet tarafından da sahiplenilmesi son derece önemlidir. Kentimize bir yat limanı açılacakmış ama endişeyle takip ettim ki o yat limanında bugüne kadar oradan ekmeğini kazanmak için bulunan balıkçı teknelerinin gideceği yeni bir liman yapılmadan yatların getirilerek yerlerinden edilmesi kabul edilebilir değildir. Antalya'dan Alanya'ya yapılacağı söylenen  otoyolun Alanya'nın da kullandığı ilçemizin sınırlarında olan havaalanına ve Gazipaşa'mıza kadar uzanmaması kabul edilebilir değildir. D400'ün gecikmesi artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Son yıllarda buraya hiçbir eğitim yatırımının yapılmaması çocuklarımızın kalabalık sınıflarda eğitim görmesine neden olmaktadır.

"Bu vatandaş da günü gelince size faturayı kesecektir"

Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir aile için bir sabit hat, ev interneti için maliyeti geçen ay 745 liraydı aynı tarifeler bu ay 2 bin 350 lira. Gazipaşa'nın köylerinde kah çekmekte kah çekmemekte. Hepimizin faturalarını anlaşarak üç katına çıkardılar. Bu konuda Bakan, 'serbest piyasa var nasıl karışayım' dedi. Ama işin aslı bu değil. Bugün Türk Telekom devlettedir, Turkcell'in en yüksek hissesi elimizdedir. Sadece Vodafone yabancı şirkettir. Bugün bu fatura 2 bin 350 lira geliyorsa devletin bilgisi dahilindedir. Bu vatandaş da günü gelince size faturayı kesecektir. Bu kent muz hariç tropikal meyve ihtiyacının yüzde 60'ını gerçekleştiriyor. Bizler bu kentten daha ne istiyoruz? Cari açığı kapatmanın iki temel yolu var; ihracat yapmak ve turizm. Siyasetçilerin kötü yönetimle yarattığı cari açığı Gazipaşalılar alın teriyle kapatıyor. Bu kentin sorunlarına çözüm bulunmalıdır. En kısa zamanda üretici kooperatifleri kurulmalıdır. Aradaki yamyamlar sizin emeğinizi sömürememelidir. Bu sömürü düzenine son verip halkın düzenini kurmak mümkündür.

"Türkiye, İsrail'le ticarete devam etmekte"

Tarım Bakanlığı'nda özel bir birim kurularak bu ürünler gözetilmeli, üreticisinin ihtiyaç ve beklentilerine özel olarak cevap verilmeli, ürünlerimizin küresel pazarda pazarlanmasıyla ilgili devlet eliyle katkı sağlanmalıdır. Bu Akdeniz'in öbür ucunda Filistin var. Filistin'de dünya tarihinin en büyük zulümlerinden birisi yaşanıyor. Geçen sene Hamas'ın saldırılarını araçsallaştıran İsrail devleti bunu bir fırsata çevirmiş, soykırıma girişmiş, 42 bin can almıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Türkiye'deki tüm siyasi partiler de Filistin'le dayanışmada üzerimize düşeni yapıyoruz. 120 ülkedeki sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanımaları için ve İsrail'i kınamaları için mektuplar yazdım, tüm toplantılarda ifade ettim. Nisan ayına kadar bunlara rağmen İsrail'le ticaret sürüyordu. İtirazları önce duymazdan geldiler, sonra inkar ettiler, sonra kabul ettiler. Ama maalesef ortaya bir gerçek çıktı. İsrail'le ticaret cayır cayır devam ediyor. İsrail'le ticaretin engellenebilmesi için yapılması gereken iş serbest ticaret anlaşmalarının iptaliydi, iptal edilmedi. Son olarak bir malın serbest bölgeden çıkıp, geçici depolama merkezinde etiket değiştirip İsrail'e gitmesi de yasaklanmamış. Gerçek durum ortaya çıktı ki Türkiye'den İsrail'e gidecek mallar üçüncü bir ülkenin deposuna gidiyormuş gibi evraklandırılmakta. Yani İsrail'le ticareti bitirdik diyenler Nisan'dan beri de ortaoyunu oynayarak İsrail'le ticarete devam etmekte. Bunu burada Akdeniz'in kıyısından şikayet ediyorum. İsrail'le ticareti durdurun!"

"29 Ekim resepsiyonunu Çankaya Köşkü'nde yapalım"

Siyasette birtakım hareketlenmeler yaşanıyor. Biz CHP olarak milletimizin verdiği verdiği yetkiyle ilk seçimlere kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Doğruları söylemek, mücadele etmek, emeklinin 12 bin 500 lirayla geçinmeye mecbur bırakanlara emeklinin zorluğunu anlatmak, asgari ücretli için çalışmak, tarımda ekmeğini arayanlar için balıkçılar, arıcılar, esnaf için mücadele etmek bizim görevimiz. Biz tüm seçilenlere, onu seçenlere hürmeten her zaman elimizi uzattık, nezaketi sürdürmeye ama muhalefetten bir adım geri atmamaya durduk. Geçmişte bizi ağır dille eleştirenler şimdi el sıkmaya, yol aramaya, ilişki kurmaya başladılar. Vallahi doğru yapıyorlar çünkü sokakta iki üyesi küs olmayanın yukarıda birbirine küsmeye, millete zaman kaybettirmeye hakkı yok. Ama bir yandan da gerilimi sürdürecek değişik açıklamalar da oluyor. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; 29 Ekim resepsiyonunu milletin evinde Çankaya Köşkünde yapınız. Çok uzun yıllar sonra tüm siyasi partiler bir araya gelelim."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: 'Bizi Ağır Dille Eleştirenler Şimdi El Sıkmaya, Yol Aramaya, İlişki Kurmaya Başladılar. Vallahi Doğru Yapıyorlar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:08:51. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: "Bizi Ağır Dille Eleştirenler Şimdi El Sıkmaya, Yol Aramaya, İlişki Kurmaya Başladılar. Vallahi Doğru Yapıyorlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.