Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yarın Grup Toplantımızda Ona Ahtapotu Göstereceğim

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, " İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" sözlerine karşılık olarak, "Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim. Savcının yöneltmediği suçlamayı ispatlanmış gibi söylüyor. Ben Erdoğan'ın bir tek gördüğü ahtapotu, yarın grup toplantımızı izleyen herkese göstereceğim inşallah. Ahtapot dediğin nasıl bir şey oluyormuş, görelim bakalım" dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak ise, "Olacak şey değil. Menemen yapamam senle, değil Anayasa yapmak" ifadesini kullandı.

CHP Lideri Özel, Halk TV'de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Sosyalist Enternasyonel toplantısında Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talep eden dövizlere DEM Parti temsilcilerinin ilgi göstermediği iddiaları hakkındaki soruya, "Gelenlere dosya dağıtıyoruz. Delegelere verilen dosyalar içinde o kağıtlar var. Oturdukları yerde üç delege bulunduğu için üç dosya var. İki eş genel başkan önlerinde dosya olmaksızın oturuyor. Hatta Tülay Hanım şöyle bir bakmış sonradan görüyorum. Dosya yok. Sonradan çok üzülmüşler buna. Tülay Hanım bana, 'Ben kaldım gitmedim, Mardin'e gidecektim. Kapanış fotoğrafını birlikte gösterelim, dayanışmasızlık gibi algılanmasın' dedi. Tülay Hanım'ın bu noktadaki bütün açıklamaları öyle. Orada hiçbir sorun yok. Demek ki birileri şey istiyor, 'Muhalefet bölündü, Ekrem İmamoğlu'na DEM destek vermedi'" yanıtını verdi.

"Benim de onun adaylığı ile ilgilenmek gibi bir derdim yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Adaylık gibi bir derdim yok" açıklaması sorulan Özel, "Benim onun adaylığı ile ilgilenmek gibi bir derdim yok. Eğer Kasım'a kadar seçimleri yaptı, yaptı. Erken seçime destek veririz ve olur. Kasım değil de bu sene kararını almak şartıyla, Kasım'da olmazsa seneye Nisan'da olsun. Kararını bu seneden, şimdiden almak şartıyla olur. Ama ben durayım, seçimlere altı ay kala öne alayım, tekrar aday olayım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmayacağımızı söyledik. Hesabını, kitabını ona göre yapsın. Zaten arkasından kimin aday olacağı konusunda AK Parti'de ortalık toz duman. Anayasa değişikliğini kendi için istediğinde rıza üretemiyor. Önemli olan Erdoğan'ı, yıllardır alıştığı konforlu, oyun kurucu pozisyonunda görmemekte. Erdoğan, oyunu kuracak pozisyonda değil. Milletin kararı var. Oyunu millet kuracak. Millet değişim talebini gördü, heyecanlandı. Onu da Erdoğan gördü. Adayı aldı, hapse attı. Millet de bunu darbe olarak gördü. Bu darbeye direniyor. Mevzu bu zeminde gidiyor. Öyle 'Bunları bırakalım, Anayasa masası kuralım.' Sen önce bir kere bırakacaksan haksız yere içeride tuttuğun arkadaşlarımızı bırak. Bırakacaksan bu inadı bırak. Sen AİHM kararlarına, AYM kararlarına uymayacaksın. Muhaliflerin tamamını gazeteci içeri atacaksın, sürekli yargı eliyle onları disipline etmeye çalışacaksın. Ondan sonra fevkalade yumuşak 'Birlikte Anayasa yapalım' Olacak şey değil. Menemen yapamam senle, değil Anayasa yapmak" yanıtını verdi.

"Demokratik Türkiye istiyorum"

Özel, şunları kaydetti:

"Ben terörsüz Türkiye de istiyorum, demokratik Türkiye istiyorum, tutuksuz yargılanma istiyorum. Ayrıca bunu sadece Ekrem İmamoğlu için değil, Ümit Özdağ için de istiyorum Selahattin Demirtaş için de istiyorum. Yani bütün siyasi tutsakların, tutukluların, hükümlülerin serbest kalmasını…

Öyle geçmişte de onunla karşı karşıyaydık Erdoğan'la, o zaman Genel Başkan değildim ama partim adına Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk bütün süreçleri takip ediyordum. O Zekeriya Öz'e kefildi, ben İlker Başbuğ'a. O Zekeriya Öz'e kefildi, ben Mehmet Haberal'a, Mustafa Balbay'a. Ben Türk Ordusunda görev yapmış şerefli subaylara kefildim. Hayatta olanlar başı dik, alnı açık geziyorlar. Bununki fare gibi kaçtı Zekeriya Öz. Şimdi bir başkasına kefil oluyor. Yine benim kefil olduklarım belli. Tarih tekerrürden ibaret ama tarihten biraz da ders almak lazım. Sen bir kez daha aynı hatayı yapma.

"Anayasa Mahkemesi kararına uy, AİHM kararına uy"

Düne kadar en ağır dille eleştirdiğiniz, terörist dediğiniz, neler neler söylediğiniz DEM Parti ile süreç yürütmenize itirazım yok. Terörist başı, bebek katili dediğinize teşekkür ediyorsunuz, o sizin tasarrufunuz. Ben süreci tıkayan değil, silah bırakılacaksa bırakılsın, analar ağlamayacaksa, şehit gelmeyecekse en büyük savunucusu benim. Teröre giden para, emekliye, asgari ücretliye gidecekse ki bizim iktidarımızda öyle olacak. Bunun neyin karşısında olacağım? Ama bu yapılırken ta bu kadar kişiye sen alan açarken, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını içeride iftiralarla tutamazsın. Oraya da çözüm bulacağız hep beraber. Bunun yanında sadece bunu şart koşuyor da değilim. Selahattin Demirtaş'ı da tutma, Ümit Özdağ'ı da tutma. Siyasi tutuklu olmasın. Anayasa Mahkemesi kararına uy, Can Atalay çıksın. AİHM kararına uy, Kavala çıksın. Gezi'deki arkadaşlarımızın hepsi çıksın.

"Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır"

Ben tut ki oturdum bir Anayasa masasına. Ayakta 17 milyon 499 bin 999 kişi kalacak. Bize oy veren 17 milyon 500 bin kişi Anayasa masasına oturulmasını doğru bulmuyorsa, ben otursam kızımla, eşim, anamla, babam ayakta kalır yani. Onlar bile oturmaz o Anayasa masasına. O yüzden Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır. Sen öyle bir devleti yönet ki 'Bununla Anayasa yapılır' desinler. Onlar oturunca ben onlar adına otururum zaten. Ama bu şartlar altında dediğim gibi mümkün değil Anayasa yapmak. Yani asla oturup da bir şey olmaz, bu şartlar altında Anayasa yapmaya kalkışmak demek, benim kendimi inkar etmem demek olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini inkar etmesi. Çünkü Anayasa yapmanın zemini toplumsal mutabakat metni. En geniş uzlaşıyla olacak. Böyle ülkeyi yönetenle ben, Ekrem Başkan'ı içeri atan, Resul Emrah Şahan'a kayyım atayanla nasıl uzlaşırım?

"O bana balta çekmişken normalleşelim diyecek halim yok"

Toplum tansiyon düşsün istiyor. Ben de istiyorum. Ben çatışma fikrinin sahibi değilim. En sevmediğim şey kavga etmek, çatışmak. Ama kötü yaparım da diyemem yani. Arandıklarında gerekli cevabı veririm. Ama normal şartlarda ben birinci parti çıktığında ne yaptım? İlk bayramda ben aradım, ilk ziyarete ben gittim, ilk eli ben uzattım. Ama balta çekti adam bana. O bana balta çekmişken 'Normalleşelim' diyecek halim yok.

"Bize öyle tehditler, şantajlar, filmler sökmez"

Biz İzmir suikastinden geliyoruz, biz İsmet Paşa'nın aracının durdurulup linç edilmeye çalışılmasından geliyoruz. Ecevit'e sıkılan kurşundan geliyoruz. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'na camide linç girişiminden, Özgür Özel'e Manisa'da camide linç girişiminden geliyoruz. Evlat katili, iki evladını katletmiş adamın yumruklu saldırısından 15 gün önce kurtulmuşuz. Bize öyle tehditler, şantajlar, filmler sökmez. Elinden geleni ardına koymasınlar. Ekrem İmamoğlu sürecinden biz çok zararlı çıktık diye dövünen AK Partililer ortada. veya kayyum diye sabah kalkıp da akşam bin pişman olanlar. veya bu pazar bunlar Ekrem Beyi 1.5 - 2 milyon CHP'linin mutabakatıyla aday gösterip güçlendirirler deyip 15.5 milyon oyuyla aday gösterme sürecini tetikleyenler ortada. Ben kavgayı sevmiyorum, tartışmayı sevmiyorum, gerginliği sevmiyorum ama birisi bana, sevdiklerime böyle bir şey yapmaya kalkarsa da en sert cevabı veriyorum.

Bu zeminde anayasa konuşacak bir demokratik zemin yok. Biz ilkesel bakıyoruz meseleye. Bizimle birlikte anayasa yapmak isteyenin ülkeyi demokratik, hukuka saygılı, hukuka bağlı şekilde yönetmesi gerekiyor. Anayasa çiğneyenle anayasa yapılmaz diyoruz. Öz Türkçesi bu."

"Ara zam için doğru rakamı tespit edeceğiz"

Özel, asgari ücrette meydanlarda dile getirdiği ara zam talebinin sorulması üzerine, "Perşembe günü DİSK'e gidiyoruz. 1,5 saat sonra yanılmıyorsam, TİSK'e gidiyoruz. Cuma günü Hak-İş ve Türk-İş ile görüşeceğiz. Bütün konfederasyonların görüşlerini alacağız. Gelecek hafta başka yapılarla görüşmelerimiz olacak. Doğru rakamı tespit edeceğiz. Doğru bir formülle, işçinin de işverenin de memnun olacağı bir ara zamma mutlaka ihtiyaç var. Üstüme düşeni yapacağım" ifadesini kullandı.

' Mehmet Şimşek, çıkış planı ayarlıyor'

Özel, bir soru üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmeler yaptığını ileri sürerek, "O da kendine göre bir B planı yapmış. Geçmiş seferde gitmiş zaten bir şirket kurmuş, kurdukları ortaya çıktı. İnkar etti. Fena bir durumda yani Mehmet Şimşek. O bir çıkış planı ayarlıyor. Bir gerekçeyle, affını isteyip gitmeye çalışıyor" diye konuştu.

" Almanya'da hangi otoban Alman'a paralı?"

Özel, kamu özel işbirliği ile yapılan projelere ilişkin soru üzerine, "Ben günün birinde elimizde bir balyozla gişeleri kırdığımız günü hayal ediyorum. Yahu böyle şey mi olur? Almanya'da hangi otoban Alman'a paralı? Bunların hepsini bitireceğiz de önce bir iktidara gelip, bir rahata ermek lazım. Büyük ihtimalle Temmuz ayı sonu itibariyle somutlaşmış, Eylül ayının ilk haftasında resmileşmiş bir program çalışmamız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin program çalışmasından iktidar programına ve o programla uyumlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çalışmalarından, Ekrem İmamoğlu'nun taahhütleri, hükümet programı ortaya çıkacak" dedi.

"Meslektaşlarını paspas ettin sen"

Özel, partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin yasaklanmasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"İktidar da değil, iktidarın bir aparatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapıyor. Yahu senin işin mi? Ekrem İmamoğlu bir kere bakın çok net; İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı. Şu anda tutuklandığı için yerine vekil seçildi. Bakın, tutuklandığı için. Vekili var ama kendi belediye başkanı. Bakın iddia var, iddianame bile yok. Olsa ne yazar? Yargılama yok. Yargılama olsa ne yazar? Hüküm yok. Hüküm olsa ne yazar? Kesinleşme yok. Ta kesinleşmeye kadar Ekrem İmamoğlu suçsuzdur. Sen ona suçlu muamelesi yapamazsın. Bir kere bir afiş toplatılacak bile olsa başvuracaksın. Şımarık çocuk gibi. Şımartmış Erdoğan bunu. 'Her şeyi ben yaparım.' Buradaki meslektaşlarını paspas ettin sen yani."

'Ahtapotu yarın göstereceğim'

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ahtapot" benzetmesinin sorulması üzerine, "Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim. Bunu ilk kez söylüyorum. Bir kere bir an için doğru olduğunu düşünelim söylediğinin. Bunda da yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, gizli yürütülmekte olan bir soruşturmadan Erdoğan'a bilgi verdiği sonucu çıkar. Ben Erdoğan'ın bir tek gördüğü ahtapotu, yarın grup toplantımızı izleyen herkese göstereceğim inşallah. O ahtapot nasıl bir ahtapotmuş diye. Ahtapotu bir görsün bakalım. Ahtapot dediğin nasıl bir şey oluyormuş, görelim bakalım" ifadesini kullandı.

"Allah tüm belediye başkanlarına Gaziantep'teki savcı gibi savcılar nasip etsin"

Özel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturmada Yılmaz'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasının ardından savcının takipsizlik kararı vermesinin sorulması üzerine, "Allah tüm belediye başkanlarına Gaziantep'teki savcı gibi savcılar nasip etsin. Akın Gürlek gibisi olunca bütün her şeyden belediye başkanını sorumlu tutuyor. Zaten altına da somut bir kanıt da koyamıyor. Belediye Başkanı, bizden istifa etmeyip CHP'li bir belediye başkanı olarak orada yargılanıyor olsaydı savcı bunu mu yazacaktı? Karar bu mu olacaktı? Fatih Belediye Başkanı hakkında altı tane veya beş tane şey var. Sayıştay'ın yazdığı, 'Yargılayın' bunları dediği, suç duyurusunda bulunduğu, harekete geçilmeyen şeyi söyledim, adamın kimyası bozuldu, çıldırdı. ya bize yapılanı bir de düşün kardeşim" diye konuştu.

(SON)