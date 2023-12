Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu\'nu Ziyaret Etti: "Biz İstanbul\'u Ona Emanet Ettik, O Çok İyi İşler Yaptı.

Haber: OKTAY YILDIRIM/ Kamera: ADEM KARABAYIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun, İstanbul'u seven herkesi, İstanbul'u seven bu başkana, bu ekibe sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz İstanbul'u ona emanet ettik, o çok iyi işler yaptı. Şimdi Ekrem Başkanı İstanbullulara emanet ediyorum" dedi. İmamoğlu ise "Halkımızdan beş yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz. Şimdiden yolumuz açık olsun. Hepimize başarılar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Parti Meclisi kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Özel; İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte açıklama yapmadan önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anı defterini imzaladı. Özel, deftere şu ifadeleri yazdı:

"EMANETE ÇOK İYİ BAKTI"

"Bugün CHP Genel Başkanı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ilk ziyaretim. Aynı zamanda değerli Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterişimizin ardından yaptığım ilk ziyaret. Biz beş yıl önce İstanbul'u ona emanet ettik. Emanete çok iyi baktı. Yeşil, temiz ve dürüst bir kent yönetimi ile hepimizi gururlandırdı. Şimdi İstanbul'u seven herkese bir kez daha Ekrem Başkanı emanet ediyoruz. Yolu açık olsun."

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Sayın Genel Başkanımızı, Saraçhane binamızda, İstanbulluların evinde ağırlamaktan elbette çok mutluyum. Ben öncelikle hem Sayın Genel Başkan'ımıza, hem partimizin MYK'sına, hem de dün şahsıma görev tevdi eden Parti Meclisi'mize teşekkür ediyorum. 13 Mart 2024 tarihi itibarıyla İstanbul halkı ile birlikte, 2019'da hep birlikte temelini attığımız 'İstanbul ittifakının' daha güçlü bir biçimde bir sonraki beş yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbullu ile buluşturmaya devam etme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız. ve inşallah, halkımızdan beş yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz. Bugün bu duygularla Genel Başkanımızı misafir ediyoruz. Umut ederim, önümüzdeki üç aylık dönemde; başta İstanbul'daki çok kıymetli yol arkadaşlarım CHP örgütümüz, bütün İstanbullular ile, İstanbul gönüllüleri ile muazzam, görülmemiş bir kampanyayı, halkçı, bir arada, pozitif, iyi niyetli, İstanbul'u konuşan, İstanbul'u düşünen bir kampanya ile farklı bir dönemi burada yaşatacağımıza inanıyorum. Şimdiden yolumuz açık olsun. Hepimize başarılar."

"BEN BURANIN BALKONUNDA EKREM BAŞKANIN O KALABALIĞIN İÇİNDEN BU BİNAYA YAKLAŞMASINI İZLERKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMAMIŞTIM"

Özel ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dün Parti Meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Ekrem Başkanın sırası gelip, harf sırasında İstanbul'a gelindiğinde; üzerindeki müzakereler kesilmeyen alkışlar ile tamamlandı. Biraz önce anı defterine kaydettiğim duygu sadece benim değil bütün Cumhuriyet Halk Partililerin duygusudur. Beş yıl önce bu binaya devir teslim töreni için gelmiştik. Uzun süren bir demokrasi nöbetinden sonra, güçlükle alınan bir mazbatadan sonra, daha o zaman yaşanacağını bilmediğimiz bir hazımsızlıktan hemen önceydi. Ben buranın balkonunda Ekrem Başkanın o kalabalığın içinden bu binaya yaklaşmasını izlerken gözyaşlarımı tutamamıştım.

"BİZ ONA İSTANBUL'U EMANET ETTİK, O İSTANBUL'A ÇOK İYİ BAKTI VE İSTANBUL'A ÇOK İYİ GELDİ"

O günden bugüne kendisine verilen her bir oyu ve desteği, duyulan güvenin her zerresini hak eden bir çalışkanlık ve başarı öyküsüyle karşımızda. Biz ona İstanbul'u emanet ettik, o İstanbul'a çok iyi baktı ve İstanbul'a çok iyi geldi. İstanbul'un üzerinde artık yabancılara kupon arsa pazarlamak için helikopter uçmuyor. İstanbul'un her noktası, İstanbullunun hizmetine sunulmak için çalışılan, o gözle bakılan bir belediyecilik anlayışı ile yönetiliyor. Buradan hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm İstanbulluları, İstanbul'da yaşayan herkesin bu kez şöyle bir oy kullanacaklarına inanıyoruz:

Geçen sefer 31 Mart'ta, İstanbul'da israf bitsin diye, İstanbul'a bir başka el değsin diye ve Beylikdüzü'ndeki bir büyük başarı hikayesi bütün İstanbul'a yansısın diye bir oy kullandılar. Haziran ayındaki, Fatih'teki bir esnafın deyimiyle; 'Yıllarca Tayyip Bey'in dediklerine oy verdim, bu sefer de Binali Bey'e verdim. Ama bu kez Ekrem oğluma oy vereceğim. Çünkü hak geçti. Ben hak geçmesin diye 40 yıl boyunca pirinç tartarken müşterinin tarafına attığım pirinç belki dört kamyondur. Ben dört kamyon pirinç attım, hak geçmesin diye. Ama bu sefer hak geçti' demişti. ve 806 binlik fark, o İstanbullunun, vicdanlı İstanbulluların adalet terazisini dengeye getirdikleri için, hakkı teslim ettikleri için kullanılmıştı. Ben şimdi o İstanbul'u, ülkeyi seven o dürüst yüreklerin bir kez daha bir hakkı teslim edeceklerine yürekten inanıyorum.

Dürüst çalıştılar, namuslu çalıştılar, şeffaf işler yaptılar hem kentin yeşili artırdılar hem değerini artırdılar. Ellerinden geldiği kadar bu kente hizmet ettiler, değer kattılar. Her yerde söylemeden bırakmadığım bir örneği, bir kez daha hatırlatıyorum:

Pandemide İstanbul'un dört bir yanında İSKİ çalışıyordu. Bize bir sunum yaptılar ve dediler ki, 'Çok canımızın yandığı günlerdeyiz. Ama sokaklar boş ve bunu İstanbul için bir fırsata çevirmeliyiz. Yıllardır yapılmayan ve bu trafikle çok zorlanacağımız işleri hızla bitiriyoruz. Göreceksiniz… İstanbul'da yağmur yağdığında artık bu viyadüklerin su dolması... Üsküdar Meydanı'nın göle dönmesi bitecek' demişti. Şimdi yağmur yağıyor ve dediğini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu ve ekibi İstanbul'a iyi gelmiştir. Her alanında, her noktasında… Vicdanlılar, o vicdan terazisinde tartıp, iki seçim arası 806 bin farkı çıkaranlar, yine vicdanlarında bu gördükleri hizmet karşılığında yeniden ödüllendirecekler. Bir beş yıl daha Ekrem İmamoğlu'nun, dünyanın bu en güzel kentine hizmet etmesini isteyecekler.

Bu tercihleri İstanbul'a iyi gelecek, Türkiye'ye iyi gelecek. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun, İstanbul'u seven herkesi, İstanbul'u seven bu başkana, bu ekibe sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz İstanbul'u ona emanet ettik, o çok iyi işler yaptı. Şimdi Ekrem Başkanı İstanbullulara emanet ediyorum."

"EN BÜYÜK GÜVENCEM İSTANBUL İTTİFAKI'DIR"

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, İstanbul için ittifak olasılıklarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Biz öyle olmaması için çok gayret sarf ettik, üzerimize ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz. Ama İstanbul'un ihtiyacı olan ittifak; adını ittifak koyalım, iş birliği koyalım, parti adları analım, her şeyi söyleyelim, en iyisini bulalım. Şu ismin önüne geçemeyiz. İstanbul'u İstanbul İttifakı kazandı. İstanbul İttifakını İstanbullular kurdular. Gönülleri, yürekleri ve akılları ile kurdular. O ittifakın İstanbul'a ne yaptığını görüyoruz. Burada bir tek şey var. İstanbullulardan elbette Ekrem Başkana sahip çıkacaklarını biliyorum, umuyorum, bekliyorum. Ama Ekrem Başkanın ve ekibinin elini, kolunu bağlayanlar var. Yapılacak hizmetlere engel olanlar var. İstanbul'un tahsil etmedikleri eski borçları ödettirip, hak ettiği paralarına el koyanlar var. Borçlanma yetkisi vermeyip, hizmete engel olmak isteyenler var.

Bunun karşılığında İstanbullulardan büyükşehir belediye meclis çoğunluğunu istiyoruz. Bunun yolu İstanbul'un 39 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına, Belediye Meclis listelerine oy vermektir. Hiçbir oy boşa gitmeyecektir. 'Burada Cumhuriyet Halk Partisi kazanamaz' diye kimse düşünmesin. O oyların hepsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de gelecektir, belediye meclislerinde kullanılan oylar çok önemlidir. Biz bunun başarılacağına inanıyoruz. En büyük güvencem İstanbul İttifakı'dır."

"MEMNUNİYET ANKETLERİMİZİ YAPTIRIYORUZ"

İzmir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri başkan adayları ile ilgili soru üzerine de Özel, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Aydın'ı açıkladığımız gün, Aydın ile aynı ölçek ve statüdeki illeri de açıklamamız gerekir. Anketler sürüyor sekiz şehirde. Anketlerin sonuçları gelecek ve sonuçlar geldikten sonra açıklamalar olacak. Dün Aydın'ı açıkladığımızda, açıklamadığımız aynı ölçekteki diğer şehirlerle ilgili benzer sorular gelebilirdi. Sayın Başkanı dün öğlen saatlerinde bizzat aradım, 'Başkanım herhangi bir sorun görünmüyor. Ama uygun görürseniz, İstanbul ve Ankara'yı ayrı açıklamak istiyoruz. Çünkü bambaşka bir statüleri var. Ayrıca Bursa ve Balıkesir'i, çoktandır beklenen iki adaylıktı, ayrı açıklamak istiyoruz. Sizi de denk statüdeki illerle birlikte açıklamak istiyoruz' dedim.

Başkan da 'Hiç lafı mı olur? Aramanıza da gerek yoktu. Ben aksi bir şeyi düşünmem, çok da doğru düşünmüşsünüz' dedi. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun da onayı ile telefon görüşmemizin sonunda bu şekilde açıklama yapmayı doğru bulduk. İzmir için de diğer büyükşehirler için de memnuniyet anketlerimizi yaptırıyoruz. Ortaya koyduğumuz objektif kriterlere göre adaylaşma süreçleri nasıl olması gerekiyorsa tamamlanacak."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MUHARREM İNCE İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özel, soru üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile olası görüşmesi hakkında ise şunları söyledi:

"Herhangi bir randevu kararlaştırmadık ama bir görüşme ile ilgili Sayın Muharrem İnce, Selanik'e gitmeden önce bana telefon mesajı üzerinden yazışmıştık. Ben de bir kez daha söylüyorum. Memleket Partisi gibi bir partinin ve partimize hizmet etmiş, geçmişte partimizin grup başkanvekilliğimizi yapmış, genel başkan adayı olmuş, Cumhurbaşkanı adayımız olmuş bir kişinin randevu talebini geri çevirmemiz mümkün değil, diye zaten söylemiştim. Döndükten sonra randevulaşacaktık. Bir takım, yaşadığımız Meclis'teki acı kayıp, cenazeler... Bu haftaki takvim içinde yer almadı. Önümüzdeki günlerde Sayın Muharrem İnce ile bir araya geleceğiz ve görüşeceğiz."