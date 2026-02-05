Özgür Özel: Olması Gereken Oldu. 212 Gün Zeydan Başkan'ı Adana'dan Mahrum Edenlere Yazıklar Olsun

(ADIYAMAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararını olması gereken olarak değerlendirerek "Haksız bir tutukluluk hali sona ermiş oldu. Bu iddialarla 212 dakika bile meşgul edilmesi, 212 dakika Adana'ya hizmet etmek yerine başka bir şeyle meşgul edilmesi yanlışken 212 gün, yedi ay boyunca gözü gibi baktığı, evladı gibi sevdiği Adana'dan mahrum bırakıldı. 212 gün Adana'yı Zeydan Başkan'dan, Zeydan Başkan'ı Adana'dan mahrum edenlere yazıklar olsun. Hakimin bugünkü kararı doğru. Ama öncesinde yapılan büyük bir haksızlık" dedi.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'nin canlı yayın konuğu oldu. CHP Lideri Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararını şöyle değerlendirdi:

"Haksız bir tutukluluk hali sona ermiş oldu. 212 gündür Zeydan Karalar tutuklu. Bu iddialarla 212 dakika bile meşgul edilmesi, 212 dakika Adana'ya hizmet etmek yerine başka bir şeyle meşgul edilmesi yanlışken 212 gün, yedi ay boyunca gözü gibi baktığı, evladı gibi sevdiği Adana'dan mahrum bırakıldı. Adana ondan mahrum kaldı. Bugün verilen karar, sonuçta doğru karar ama bundan önce 212 gündür yapılan yanlış. Bundan 11 yıl önce Zeydan Karalar, kendisinden önceki belediyenin verdiği bir ihalenin ödemelerini yapıyor. Diyorlar ki 'Ödemeleri düzenli alamıyordu. Sen ondan bir şey istedin. Biriyle ilişkilendirdin. Ondan sonra aldı.' Zeydan Karalar ilk günden ortaya çıkardı ki belediye başkanı olduğu günden iddia edilen güne kadar da aynı düzende almış, sonrasında da aynı düzende almış. İşin enteresanı, ihale bitince bir daha oraya ihale de vermemiş. O işleri kendi yapmaya başlamış. Ama yani amaç Adana'da Zeydan Karalar efsanesine çelme çakmak olunca, amaç Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına yürüyüşüne, CHP'nin iktidar yürüyüşüne çelme çakmak olunca, şu deprem şehrinde iki kişiden birinin fazlasının oyunu alarak bir ilin tam mutabakatıyla neredeyse seçilen belediye başkanını bile aldılar, götürdüler, sonra ev hapsine koydular. Yani Adıyaman'da 24 saatin 20 saatini Adıyaman için koşan Abdurrahman Tutdere'ye 'Evde otur, Adıyaman'a hizmet etme' bile dediler bir süre."

"212 gün Adana'yı Zeydan Başkan'dan, Zeydan Başkan'ı Adana'dan mahrum edenlere yazıklar olsun"

Burada bir iyi niyet yok, hukuk yok. Olsa bugünkü değerlendirme zaten teknik bir değerlendirme. Zeydan Karalar'a istenen cezayı verseler bile yatarı kalmadı çünkü. Suçun iddia edildiği tarih, yatarı yok zaten. Esas 20 Şubat'ta hukuki bir değerlendirme yapacak hakim. Tutuksuz sanıkların da tamamını yaptıktan sonra. Oradan sonra biz tüm tutuklu arkadaşlarımızın artık tutuksuz yargılanmasını bekliyoruz. İddialar var, kanıt yok. Buna karşı arkadaşlarımızın yaptığı savunmalar ortada. Ortaya koydukları lehlerine deliller ortada ki savcı dediğin kişi esas aleyhe olduğu gibi lehe de delil toplar. Belediye başkanımızla ilgili bir şüphesi var. MASAK'tan rapor soruyor. Rapor aleyhimize olsa dosyanın bir numaralı delili olacak. Lehimize, dosyaya eklemiyor. Koysana. Devletin kurumunu meşgul etmişsin o kadar. Koy, 'Bir şey çıkmadı' de, hakim de görsün. Bilirkişiden rapor alıyorlar. Arkadaşlarımızın aleyhine yazarsa bilirkişi önce A Haber'e, TGRT'ye, sonra dosyaya; lehine dünya kadar görüş var, hiçbiri dosyada yok. Olacak iş değil. O yüzden bugün yaşanan olması gereken oldu. 212 gün Adana'yı Zeydan Başkan'dan, Zeydan Başkan'ı Adana'dan mahrum edenlere yazıklar olsun. Hakimin bugünkü kararı doğru. Ama öncesinde yapılan büyük bir haksızlık."

"20 Şubat'a kadar ara karar beklemiyorum"

Özel, "Başka isimlerin tahliye edilmesine ilişkin beklentiniz var mı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bu ara karar zaten arkadaşlarımızın hakları olan aylık tutukluluk incelemesine denk gelen, 6 Şubat günü, yani yarın kurması gereken ara karar bu, onu yaptı. Esas 20 Şubat günü bu yargılamanın ilk safhasından sonra bir hukuki değerlendirmeyle bir karar çıkacak. Bunun dışında 20 Şubat'a kadar ben bir ara karar beklemiyorum. Yine de hukukçu arkadaşlar daha iyisini bilir ama 20 Şubat günü itibarıyla veya bir gün öncesi, bir gün sonrası bu yargılama birinci kısım yargılamayla ilgili bir karar verecek. Ben orası için, yani Ceyhan, Seyhan için hem Utku Caner Çaykara için hem dün savunmasını gördünüz Rıza Akpolat için… Rıza Akpolat'ı buldukları herkesi, ailesiyle tehdit edip Rıza'ya iftira attırtıyorlar. Ama bir tane bir kanıt yok ortada, bir kör kuruş yok. 700 yıla yakın istendiği için söylüyorum; Rıza arkadaşımız, kardeşimiz orada, şunu söyledi gözlerinin içine baka baka 'Bana avukat yolladılar. Dediler ki 'CHP'nin kurultayıyla ilgili bir iftira at, hemen çık.' Atmadığım için buradayım.' Rıza Akpolat partililiğinden dolayı orada duruyor. ve çok net bir şey var: CHP'nin kurultayını çok denediler olmadı, Rıza Akpolat'a 700 yıl koyuyor. Sonra bir avukat yolluyor ki o avukatın ismi ortaya çıktığında… Savcı bir harekete geçsene 'Hangi avukat bu' diye. Herkes görecek. Geçtiğimiz günlerde de danışıklı dönüş mü yapıyorlar, yoksa o onu mu kandırıyor?"

Sabah Gazetesi'nde, Ekrem İmamoğlu'na güya arada 25 metre olan ve bütün herkesin tanık olduğu bir yerde, ters bir hareket yaptığı iddia edilen gazeteci arkadaşla ilgili -oysaki 'Sağ ol Başkanım' demiş sadece- iftira eden avukat. ya da ben o gazeteci arkadaşı ziyaret ettim. Başta, sonda kucaklaştık. Tepemizde kamera. '19 Mart'tan sonra mucize yarattınız başkanım' diyene. Güya bana demiş ki 'Yer değiştirebiliriz hapse düşebilirsin.' O iftiraları atan avukat, Rıza Akpolat'a da gidip 'Kurultay davasında yalan at ve serbest kal' diyen avukat. Bunların hepsinin yargılandığı gün ancak 'oh' diyeceğim. Hepsini biliyorum, hepsini takip ediyorum. O Sabah Gazetesi'ndeki karış karış iftira atanı da biliyorum. Onun dayanak gösterdiği avukatın da neler karıştırdığını, ne olduğunu biliyorum. Hepsinden hesabı sorulacak ama sabırla, dirençle, adım adım hem adaleti hem sandığı koruyacağız. Bu işleri eninde sonunda sandık paklayacak."

"İftira düzeninin bir bütün olduğunu görmeleri gerekir"

Özel, eski AK Partili Şamil Tayyar'ın Zeydan Karalar'ın tahliyesine ilişkin kullandığı, "Karar doğru ve yerinde bir karardır. Karalar, siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı" ifadelerini şöyle değerlendirdi:

"Zeydan Karalar gayet siyasi bir savunma yaptı. Zeydan Karalar'ın ifadesinde biz oradaydık. Zeydan Karalar kendisine karşı girişilmiş olan kumpası yerle bir etti. Partisine sahip çıkan, CHP'ye sahip çıkan, şehrine sahip çıkan, kendine ve ekibine sahip çıkan aslanlar gibi bir savunma yaptı. Ama 'Hukuki karar, doğru karar' diyorsa Şamil Tayyar doğru söylemiştir. Zaman zaman böyle önemli bulduğum değerlendirmeleri oluyor. AK Parti tarafından tek tük de olsa bunların geliyor olması önemlidir, kıymetlidir. Ama bunu bütün arkadaşlarımız adına görmeleri ve bu iftira düzeninin bir bütün olduğunu görmeleri gerekir. Yani Zeydan Karalar'a atılan iftira çöktü de öbür taraftan Seyhan'a, Ceyhan'a, Rıza Başkan'a, Utku Caner Çaykara'ya atılanlar çökmedi mi? veya sırf Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökmek için ya da Büyükçekmece Belediyemize çökmek için başkanlarımızı aldılar, içeri koydular, Bayrampaşa'ya çökmek için ve oralarda belediye yönetimini ele geçirdiler, Gaziosmanpaşa'da ele geçirdiler, Bayrampaşa'da geçirdiler. İddianame yok daha. ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız hiçbir suçu olmadan, hiçbir şeyle suçlanamadan, hakkında iddianame yazılamadan yedi aydır içeride tutuluyor."

Olacak iş değil. Nasıl Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, FETÖ'nün bir bütün kumpas davasıydıysa İBB davası da, bu dava da Adana'ya atılan iftiralar da Antalya'ya atılan iftiralar da bir bütün olarak CHP belediyeciliğini milletin gönlünde yer edip CHP'yi iktidara, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığına taşıdığı sürece karşı kurulmuş bütünleşik bir kumpastır. Bu tip kumpaslar hep birlikte çöker. Böyle parça parça çökmez."

"Konteyner kent değil, konteyner kamp"

Özel, deprem bölgesinde depremzedelere boş senede imza attırılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Ben de buraya bir konteyner kentten geldim. İlk gün Osmaniye'de de bir konteyner kentteydik. Hatta 'konteyner kamp' diyoruz biz bunlara. 'Kent' deyince dört beş mamur bir kent anlaşılıyor. Buraları 'konteyner kamp'lar. Gaziantep'te de gittim, Nurdağı'nda. Kahramanmaraş'ta da gittim. Her yerde sorunlar ortak. En mağdur olanlar deprem gecesi 04.17'de kiracı olanlar. Kiracı olanlara konut verilmediği gibi depremde evi yıkılmış, eşya yok. Konteynerdeki eşyayı biliyorsunuz. 'Hadi artık sen kiraya çık' diyorlar. Murat Kurum tutmuş, Meclis'te söylemiş: 'Deprem bölgesinde 5 bin liraya konut var' diyor. Osmaniye'de sordum; ortalama 20, en kötüsü 15. Son konteyner kentte diyorlar ki 'Eve çıkacağız. 15 bin liraya çıkılacak ev, oturulacak ev değil. 20 binden aşağı doğru düzgün ev yok. Deprem görmüş, az hasar görmüş evler 15 bin lira.' Murat Kurum'a öfke büyük. Osmaniye'de sordum, 15. Burada en ucuzu 15. Dün sorduk Kahramanmaraş'ta 20. Gaziantep'te 20. Aplikasyonlara biz bakıyoruz, 20 bütün evler gözüküyor. Tutmuşlar, bütün bir şehirde yıllar öncesinden kalma iki-üç tane eski ilan ucuz ev bulmaya çalışan yandaş kanal çabalarına rağmen binlerce kişiye soruyoruz 'Kaç para ev?' En mağduru kiracılar. Kiracılara ev verilmesi lazım. Kiracıların ev sahibi yapılması lazım. Hiç değilse belli bir süre, hiç ödemeksizin düşük kirayla sosyal konutlara yerleştirilmeleri lazım ve eve geçmeleri için desteğe ihtiyaçları var."

"Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ödediğimiz ilave vergiyle konutların iki katı parasını vermişiz zaten"

Boş senet hususu şu: 'Sana ev çıktı' diyorlar, anahtarını almaya gidiyorsun. Anahtarı gösteriyorlar, önüne bir senet koyuyorlar, bir sözleşme… Ödeyeceğin para kısmı boş, ödenecek faiz kısmının yüzdesi boş. Bir genç avukat komşusuna, annesine demiş ki o deprem konutlarından faiz alınmayacak ya, kanun öyle ya 'Oraya çarpı at üstüne imzalamadan' demiş. Çarpı atana, 'Olmaz öyle, boşunu imzalayacaksın.' Ayrıca ödenecek para da boş. Ben bir haftadır inatla şunu söylüyorum: Bir kere Afet Kanunu'na göre deprem evinden faiz alamazsın. Ama rezerv alana yapan da arkadan dolanarak veya deprem için yıkılmış dükkanı yapınca dükkanda yazmıyor diye, 'konut' diyor ya, faiz alma niyetleri var. 'Bunu almayacağınızı açıklayın' diyorum. Birincisi bu. İkincisi daha başka bir şey söylüyorum burada. Tayyip Erdoğan, depremden iki gün sonra biz seçim bilmezken 'Aman ha seçim geliyor, sakın başkasına oy vermeyin. Bunlar alışana kadar bir yıl geçer. Ben bir yılda size evlerinizi vereceğim' dedi. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu bu evler noktasında 'Ücretsiz yapılmalı' dedi. Tayyip Bey, 'Hayır, parasıyla olacak ama ben bir yılda yapacağım' dedi. İktidara geldi, bir yılda konutların yüzde 97 buçuğunu yapamadı, yüzde 2 buçuğunu yaptı. İki yılda yüzde 30'unu, üç yılda kendi verdikleri rakamlarla 70 ama gerçekleşme açısından, yani eve geçme açısından yüzde 50'nin altında. Daha inşaatı süren var, 'Konut çıktı ama su bastı' diyen var. Ama şimdi boşluğa imza attırarak anahtar verme dönemi…

Ben de diyorum ki depremden hemen sonra sen ne yaptın? Bu depremden sonra 71 buçuk milyar dolar para topladın. Nedir bu para? Hepimiz maaşlarımızı bağışladık, kampanyalar yapıldı, o kampanyada toplanan paralar, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iki kez alındı, ÖTV artırıldı, KDV iki katına çıkarıldı, yurt dışına çıkış harçları artırıldı. Deprem içinse herkes katlandı buna, ödedi. Bunların toplamı: Yurtdışından gelen 6 milyar dolar, bağışla toplananlar ve bu vergilerle gelen 16 milyar doları koyduğunuzda 71 buçuk milyar dolar para toplanmış. Bu konutlara 40 milyar dolar para gitmiş. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz ödediğimiz ilave vergiyle bu konutların iki katı parasını vermişiz zaten. Bağışla ya da vergiyle. Bu insanlardan daha niye para istiyorsunuz?

"Yarın Erdoğan'dan milletin içini rahatlatacak bir açıklama bekliyoruz"

Yarın Osmaniye'de konuşacak. Diyorlar ki 'Deprem konutundan faiz almayacağız.' Kanun öyle, faiz almayacaksın. Ama dükkanı da söyle, rezerv alanı da söyle. Birinci şartım bu. İkincisi 71 buçuk milyar para toplamışsın. 'Helal-i hoş olsun' diyoruz. Hep birlikte helalleşelim deprem bölgesiyle ve deprem bölgesindeki bu konutlardan iki yıl değil, hiç para alınmamasını ilan etsin Erdoğan yarın. Yok, yarın ne yapacakmış? Yarın gelecek, kuvvetli ihtimalle 'Altyapıdan para almıyorum.' Alsaydın bir de. Dağın başına TOKİ'yi yapıyoruz, onun altyapısını götürmek görev. Ama belediyemiz çalışıyor, ama kamu çalışıyor. Bir de depremzededen onun parası… 'Üstyapıda yüzde 50'ye varan indirim.' Bak bak bak. Kamer Bey bunlara diyordu ki 'Sanki düğünde takılan altınlarınızı mı bozdurup yaptırdınız? Milletin parasıyla yaptırdınız.' Sen vatandaşa şunu söyle: 1999 depreminden bugüne kadar, o gün iki yıllığına çıkan deprem iletişim vergisini kalıcı hale getirdin. Zaten depremdeki bu konutların parasının üç katını orada fazlasıyla topladın. Depremden beri iki katını da bizden topladın. Bu vakitten sonra depremzedenin dairesinden niye para alıyorsun? Sen hem o dairelerden para alma, hem de artan parayla sokakta kalan kiracılara da bir çare bulmaya çalışın. Bu son derece önemli ve son derece kıymetlidir. Bunun için de Erdoğan'dan yarın öyle fasa fiso değil, gerçekten bir açıklama, doğru, gerçek ve milletin içini rahatlatacak bir açıklama bekliyoruz."

"Bu bir nefret söylemi"

Özel, gazeteci Negahan Alçı'nın "Depremzedelerde bir rehavet var, fatura ödememek için eve girmek istemiyorlar" sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Konteyner kentte birkaç gerçek üst üste binmiş durumda. Bir kere deprem gerçeği var, yoksulluk gerçeği var, işsizlik gerçeği var ve sonunda ortaya çıkan bir çaresizlik var. Kimse kışın ortasında, o konteynerin içinde keyfinden üç çocuğu, eşi, kiminin anası, beş-altı kişi kalmaz. Ama deprem olduğu gün işi varmış, bir düzeni varmış. İşinden olmuş. Para gitmiş. Eşyası yok. Ev yok. Nasıl çıksın? Hatta bazısına ev çıkmış ama işi bozulmuş. Eve çıkacak, başta kiminde 2 bin 500 lira, kiminde 4 bin 500 lira aidat; doğal gaz, elektrik, su 10-12 bin lira. Adamda yoksa bu para nasıl çıkacak eve? Kimi diyor 'Çatısı akıyor', kimi diyor 'Üst katın banyosu bana akıyor', 'Camlardan yağmur giriyor', 'Parke kabarmış', kimi dedi '100 bin lira masraf var', kimi dedi '300 bin lira masraf var.' Bu parası olmayan nasıl geçecek eve? O yüzden böyle 'Rehavet mi var?'"

Ben tabii bir gazeteci arkadaşa kötü bir şey de söylemek istemem ama kim buralardaki halden anlamıyorsa öyle bu kadar bir süre değil ama bir hafta onları o şartlarda bir yaşamaya davet edelim. Allah'ın gücüne gider böyle işler. Ben özellikle bu yandaş kanallarda haber montajlayan, onlara montajlattıran, yayınlatan arkadaşlara söylüyorum. Bu kadar kötülüğü yapmayın. Allah'ın gücüne gider, bir gün kendi ananı-babanı, evladını o konteynerde bulursun. Kimse için istemem, dilemem. Allah böyle acıyı bir daha kimseye yaşatmasın. Ama o konteyner kentin ne demek olduğunu bilmeden öyle A Haber stüdyolarından kimse haber yapmasın. Ayrıca bu bir nefret söylemi. Konteynerde kalan vatandaşı, evinde oturan vatandaşa yanlış gösterip bir nefret söylemi üretmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir şey değil. O konteyner kentte ne CHP'liler oturuyor ne solcular oturuyor ne sadece işte kendilerinden görmedikleri kim varsa onlar oturmuyor. Orada AK Partilisi de var MHP'lisi de var Alevisi de var Sünnisi de var. Bir insanlık meselesinden bahsediyoruz. Delirmiş adamlar.

"Bir gazeteci niye AK Parti'nin deprem bölgesinde çuvallıyor olmasını kendisi açısından montajla örtülmesi gereken bir mesele olarak görür ki"

İkincisi, geçen sene Elbistan'da müftülükten hoca geldi, dua yaptı. Hocayı sürmüşler Kahramanmaraş'a. Hoca diyor ki 'İki saat git, iki saat gel. Yazıklar olsun.' Dün birlikte gittiğimiz evde bütün televizyonlar vardı. Ailenin özelliği altı cenazeleri var, kefen bulamıyorlar. Ceset torbası istemişler, bir tane vermişler. Aile de o gün gübre torbasına sararak cenazesini defnetmiş. Geçen sene de bunu söylemiş. Çocuklarının biri uzman çavuşmuş, birisi de korucuymuş. Bunun üzerine işleriyle tehdit etmişler. Bu haber olunca daha dün uzman çavuşu Kocaeli'ndeki birlik komutanı aramış, 'Sizinkiler ne yapmaya çalışıyor' diye uzman çavuşu tehdit ediyorlar. Öbür taraftan yanına gidiyoruz, kadın diyor ki 'Elektriğimi kesti.' Kadını bulup, araştırıp kocası bir ay önce sigortalı işe mi ne girmiş, kadın trollmüş de yapılan iş tiyatroymuş. O kadının kucağında bebeği, soğuk mamasıyla çektiği ızdıraba 'tiyatro' diyen adama, 'gazeteci' denmez. Lanet olsun yani.

'Gazeteciyim' diye çıkıp haber yapacaksan gel, gerçek bir haber yap. Gel sokağa çık, konteyner kente gel, gerçek bir haber yap. A Haber, dünyada ben böyle bir şey görmedim. Bütün gün Hatay'da birlikte gezdik, yanımda Anadolu Ajansı (AA) var ya. Bütün Hatay'daki programı yaptık, en son Cilvegözü Sınır Kapısı'na gittik, açıklamayı yaptık. Açıklamamız bitti, bindik, gittik. Reyhanlı'dan geçerken Reyhanlı AK Parti ilçe başkanının benzin istasyonunun önüne bir pankart açmışlar. 10-15 tane de AK Parti'nin mümessilini koymuşlar. O arkadaşlar orada kendilerince alkış yapıp, işte güya protesto yapmışlar bana. Biz Cilvegözü'nden dönerken de onlar bizim bulunduğumuz yerden kilometrelerce ötede bir yerde. Geçerken bir ses duyduk. Bunu çekmiş. A Haber diyor ki 'Özgür Özel'in basın açıklamasına tepki gösteren Reyhanlılılar, basın açıklamasına geldiler. Orayı bastılar.' Bugün bana geçmiş olsun telefonu açan siyasi parti lideri var, onu bile yanıltmışlar. 'Yok. AA yanımda. Böyle bir protesto olacak olsa AA bu haberi sakınır mı?' Yanımızda bütün ANKA'sı var, Halk TV'si var, televizyonlar var. Bir gazeteci niye AK Parti'nin deprem bölgesinde çuvallıyor olmasını kendisi açısından fevkalade yalanla, yanlışla, montajla örtülmesi gereken bir mesele olarak görür ki? Doğruya doğrusunu anlat, yanlışa yanlışını anlat. Siz tenezzül ediyor musunuz? Mesela burada 20 CHP'li getirip çekip, sonra 'Erdoğan'ı protesto ettiler' demeye? Var olan haber yapılır yani, olmayan haber yapılmaz. Ama bu organize kötülükle büyük bir cesaretle, büyük bir inatla, büyük bir kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Geri püskürttük bu kötülüğü.

"Somut eleştirilere soyut cevaplar veriyor Murat Kurum"

Hatay'da önce Erdoğan miting yaptı, Hatay'da öfke patlaması oldu, mitingimizi üç ay öne aldık. Miting yaptık, doğruları anlattık, şehir ayağa kalktı. Benim dediklerime karşı Hatay'dan bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bir tweet atmıştı. Sokağa çıkamadı. Kendi il yönetimi, il başkanı demiş 'Ya ne yapıyorsun? Sorunları görmezden gelince Hataylıları zorluyorsun.' Şimdi telafi tweetleri atıyor. Bize diyordu ki 'Deprem günü enkaz başında yoktunuz.' Şimdi yazmış ki 'İktidarıyla, muhalefetiyle tek yürektik. Deprem bölgesinde hatalar var, evet kiracıların sorunları var. Teslim ettiğimiz evlerin sorunları var. Bunları çözmeliyiz.' Ama daha 20 gün önce hepsini inkar edip bize hakaret ediyordu. Ama geri tepti, geri tepti. Şimdi Murat Kurum, bütün somut eleştirilerimize karşı soyut şeyler yazıyor. Ben ona diyorum 'boş senet', o bana şey yazıyor 'CHP içinde problemlerim varmış.' Ne problemim olacak? Benim problemim, senin mağdur ettiğin vatandaşın sorununu dile getirmek ya da bu ülkeyi sizden kurtarıp bu vatandaşın sorunlarını çözmek. Ne problemi olacak CHP'nin? Ben başka bir şey anlatıyorum, o başka bir şey anlatıyor. Somut eleştirilere soyut cevaplar veriyor Murat Kurum. Bu hafta anlaşılan çok dayak yemiş. Şimdi abisi geliyor artık. Herkes sevdiğinin yanındaydı. Ben sevdiğim Osmaniye'nin, Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in, Adıyaman'ın bağrındaydım. Tayyip Bey de Suudi Arabistan'da, geçmişte 'katil' dediği prensle kol kolaydı, el eleydi. Ondan sonra 'darbeci' dediği Sisi'ye yüz sürmekteydi. Yarın gelecekmiş şimdi yazmış bana. 'Yarın Sayın Genel Başkanları geliyormuş, bana cevap verecekmiş.' Bekliyoruz, bir haftadır cevap bekliyoruz."

"Darbe vehmiyle orduyu üç gün içeride tuttu. Ordunun kurtardığı kişi sayısı 367"

Özel, "Depremin bu çapta bir felakete dönüşmesinde siyasetin rolü nedir" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"6 Şubat depremi özelinde yüzde 100'dür. Bunu anlatıyorum, bir tane karşı çıkan depremzede olmadı. Bu iktidar iki aylık iktidar olsaydı ya da 21 aylık iktidar olsaydı deprem günü saat 04.17'de, mazereti vardı. 21 yıllık iktidardı. Zaman sorunu yoktu, kamuoyunu ikna sorunu yoktu. 1999 depreminin üstüne geldi ve o depremde yapılmayanları eleştirerek geldi. 'Üç gün geçmiş halen daha vatandaş bekliyor' diye Ecevit'i eleştiriyordu. 33'üncü gün çadır kuyruklarını gördük biz. Ecevit'e, 'Üç gün çadır dağıtamadın' diyordu, 33'üncü gün. Toplumsal olarak depreme karşı hazırlık için toplumsal rıza en tavan noktadaydı 1999 depremi olduğunda. Kanuni düzenleme hepsi yapılmıştı. Hala demiyor muyuz, '1999'da yapılan evler yıkılmıyor.' Neden? Deprem yönetmeliği, kanununu düzgün yapılmıştı. Ne lazım? Toplumsal rıza var, kanuni düzenlemeyi hazır bulmuşsun, 21 yıl vaktin var. Para da o günden itibaren toplanan bütün paralar, çıkarılan bütün deprem afları, hatta şöyle bir istatistik vereyim size, Cumhuriyet tarihi boyunca toplanan vergiden iki katı, bunların iktidarı döneminde toplandı; 4 trilyon dolar. Depreme karşı en ufak bir hazırlık yapmamışsın. 04.17'de Adıyaman çökmüş, altı il felaketi yaşamış, 10 il depremde kayıplara uğramış, 'Erdoğan yarın Osmaniye'ye gidecekmiş, verdiği sözleri tutmanın iç huzuruyla.' Ben şunun iç huzurunu merak ediyorum: 1999 depreminde elbette o günün şartlarında eksikler vardı, yanlışlar vardı. 1999 depreminde ilk gün ordu sahadaydı. 1999 depreminde ordu, tamı tamına 10 bin 600 kişiyi kurtardı. Bu depremde orduyu üç gün çıkarmadılar darbe yapar korkusuyla. 'Orduyu kışladan çıkarmak kolay, geri sokmak zordur' demişler Erdoğan'a. Darbe vehmiyle orduyu üç gün içeride tuttu. Ordunun kurtardığı kişi sayısı 367. Ordu enkazdan birini alıp götürüyorsa adı, soyadı TC'si, teslim ettiği sağlık birimi, sonunda da yaşayıp yaşamadığı… 'Ben 1999'da 10 bin 600 kişi kurtardım' diyen Türk Silahlı Kuvvetleri, bu depremde 367. Neden? En çok ölüm ilk 24 saatte. En kıymetli süre iki 72 saat. Sen 72 saatten sonra mucize arıyorsun."

"15 kişinin öldüğü depremde 10 bin kişiyi kurtaran ordu olsaydı 30-35 bin kişiyi kurtaracaktı"

15 bin kişinin öldüğü depremde, 10 bin 600 kişiyi kurtaran ordu; 56 bin kişinin öldüğü depremde, üç gün içeride tutuldu. Dışarıda olsa, oran orantıya baktığında, 30-35 bin kişi kurtaracak, dolayısıyla kayıp sayısı 20 binlere düşecekti. Bu 40 bin fazladan ölen kişinin vebali burada. Ben bugün kameralarla birlikte, güneş de battı program da sarktı. Adıyaman'da gelirken şehre girişte sabah bu taraftaki kabristandaydım, akşam da bu taraftan, Yaylakonak tarafından gelirken kabristana uğradım. Bu geceyi orada geçirmek için yakınlarının yanına gitmiş insanlar var. Kadın bana hesabını soruyor, diyor ki 'Özgür Bey, neredeydiler üç gün boyunca?' Adını söylüyor kız kardeşinin, 'Üç gün bağıra bağıra, donarak öldü. Neredeydi ordu' diyor. Gitsinler, onların o sorularına cevap versinler. O yüzden yani biz depremde siyaset yapmamaya çok özen gösterdik. Ama Erdoğan depremden siyaset çıkarmaya, 'CHP hiç gelmedi. Deprem turisti.' Kendisi 34 kez gelmiş deprem bölgesine, Özgür Özel 55 kere. Yarın 35'inci kez gelecek, şereflendirecek Osmaniyemizi. O yüzden altında 14 tane uçak, devletin, jandarmanın, polisin, ormanın bütün helikopterleri, istediği yere anında ulaşıyor. 34 kere gitmiş depreme, bize diyor ki 'Siz gelmediniz, göremedik' diyor 55 kere gitmişiz. İspatlı, kanıtlı, şahitli, ajanslarda her adımımız kayıt altında."

"Haftanın en doğru yaklaşımı gelecekte yaşanmaması için herkesin sorumluluk almasıdır"

Özel, son olarak Adalet Peşinde Aileler Platformu'na ilişkin şunları söyledi:

"Hemen arkanızda, 'Adalet Peşinde Aileleri Platformu' var. Ben de onları her gittiğimizde dinliyorum. Son cümle onu söyleyeyim: Geçen gün Kahramanmaraş'ta bir hanımefendi, bu platform adına şöyle söyledi: 'Biz yandık, adalet arıyoruz, haksızlıklarla mücadele ediyoruz, yargılamalar adil olsun istiyoruz, devlet sorumluluğu alsın istiyoruz. Hepsi tamam ama biz geçmişin yasını içimize gömdük, gelecekte bu yaşanmasın istiyoruz. Bunun için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.' Bence bu haftanın en temel ve en doğru yaklaşımıdır. Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun sesini biz CHP olarak duyduk ve üzerimize düşeni yapmayı da taahhüt ediyoruz."