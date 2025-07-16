Sakarya ve çevre illerde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan video sunum izlendi.

Vali Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, seneidevriyesinde meydanlarda bir ve beraber olunduğunu söyledi.

Şehitlere rahmet, kahraman gazilere sağlık ve sıhhat dileyen Doğan, "O karanlık gecede sokaklara çıkarak, meydanları doldurarak bir taraftan hüznü yaşarken bir taraftan da milleti şahlanışını görüp gururu yaşamayı gördük." dedi.

Doğan, darbe girişimini iyi anlamanın gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz'u yapan hain teröristler bu milletin evlatlarını devşirdiler. Milli ve manevi değerlerini istismar ederek bu darbeyi gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Programda, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve 15 Temmuz gazisi Aslınur Ayan Topal da konuşma yaptı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Müftüsü Mehmet Aşık, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu"yla gençler tarafından alana getirilen Türk bayrağı Vali Doğan'a teslim edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşma izlendi, İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu'nun dinletisinin ardından "30 Kuş" şiiri okundu.

Program, gazeteci yazar Nedim Şener'in söyleyişi ve TRT ses sanatçısı İlker Gökkaya'nın kahramanlık türküleri dinletisinin ardından camilerde sela okunması ve İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın duasıyla sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolünün katılımıyla İstasyon Caddesi'nde başlayan yürüyüş, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde sona erdi.

Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, kaybedilen canların acısının yüreklerde hissedildiğini, gösterilen eşsiz duruşun haklı gururunu da hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

15 Temmuz'un milletin kararına yönelmiş bir tehdide karşı sergilenen tarihi duruşun adı olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"2016'nın o karanlık gecesinde, yıllar boyunca güveni suistimal eden ve devletin temel kurumlarına sızan bir yapı, vatandaşlarımızın imkanlarını yine onlara yöneltmekten çekinmemiştir. Fetullahçı Terör Örgütü, bir iktidar değişikliğini değil, doğrudan anayasal düzeni ortadan kaldırmayı ve ülkemizi dış müdahalelere açık hale getirmeyi amaçlamıştır. Eğitimden yargıya, silahlı kuvvetlerden medyaya dek pek çok alana nüfuz eden bu örgüt, inançları istismar ederek güç kazanmış, nihayetinde silahını kendi toplumuna çevirmiştir."

Sancak devir teslim töreni ile yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, öğrenciler şiirler okudu.

Video gösteriminin yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, sinevizyondan alandakilere izletildi.

Kahramanlık türküleri seslendiren Grup Derun'un ardından Zonguldak Madenci Korosu konser verdi.

Program, ilahi dinletisinin sonrasında demokrasi nöbetleriyle devam etti.

Düzce

Düzce'de Merkez Büyük Cami önünde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, mehteran eşliğinde Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, mehteran takımının gösterisi izlendi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu" ile gençler tarafından alana getirilen Türk bayrağı Vali Selçuk Aslan'a teslim edildi.

15 Temmuz temalı şiirlerle devam eden programa, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, kurum müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük

Karabük Valiliği tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan video izletildi.

Karabüklü 15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe ile gazi Hüseyin Yılmaz'ın öz geçmişlerinin okunduğu programda Vali Mustafa Yavuz, vatana, istiklal ve demokrasiye uzanan FETÖ hain kalkışmasının bertaraf edildiği o kutlu direnişin 9. yılında, ecdadın kefensiz yatan mirasına sahip çıkan imanla, cesaret ve sarsılmaz kararlılıkla zaferin adının Türkiye olduğunu tüm dünyaya yeniden ilan edildiğini söyledi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da birer konuşma yaptı.

Sancak devir teslim töreni ile yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, öğrenciler şiirler okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının izletildiği programda, türküler ve ilahiler okundu.

Programa, 15 Temmuz şehitleri Metin Arslan'ın ablaları Nurcan Arslan ve Fatma Arslan Ataman, Barış Efe'nin kardeşi Serpil Efe, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Bolu

Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Günün alam ve öneminin belirtildiği konuşmalar gerçekleştirildi. Daha sonra yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Sancak koşusu yapıldı, tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirildi. Kahramanlık konulu türkülerin söylendiği programda, mehteran gösterisi de yapıldı.

Törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Fevziye Camisi önünden Milli İrade Meydanı'na "Zaferin Adı Türkiye" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milli İrade Meydanı'ndaki anma etkinliği, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz Derneği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen şiir, kısa film, resim, afiş, slogan ve koro yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Mehmet Akif Yılmaz ile 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Hüseyin Can takdim etti.

Törende konuşan Nazif Yılmaz, 15 Temmuz'un çocukların hafızasından kaybolmaması ve bir daha benzer durumların yaşanmaması, direniş ruhunu devam ettirmeleri için 15 Temmuz Derneği ile ortak faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Kocaeli Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye genelinde çeşitli alanlarda yarışma düzenlediklerini dile getiren Yılmaz, Aktaş, Büyükakın ve ilgili kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Yılmaz, "Huzurlarınızda bir de bu yarışmaya katılan illerimizden buraya kadar gelen sevgili yavrularımızı, genç kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bahtları açık olsun, bu hafızayı ilelebet muhafaza etmelerini özellikle kendilerine tavsiye ediyorum. Rabbimiz şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize sıhhat ve afiyet versin ve milletimizin bu bilincini, bu direncini daim eylesin." diye konuştu.

Vali Aktaş, 9 yıl önce dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şekilde, terör örgütleri, dış güçlerle mücadele etmesi için yetiştirilen askerin, ordunun imkanları kullanılarak FETÖ ile işbirliği yaptığını, terör örgütü ve dış güçlerin yönlendirmesiyle sadece devlete, hükümete karşı değil millete karşı bir darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek şekilde milletin vergileri, milletin parasıyla alınan uçakların, helikopterlerin mermi yağdırdığını, bomba attığını, milletin ise cevabının bir o kadar kuvvetli olduğunu belirten Aktaş, FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin çok kısa sürede halkın iradesiyle püskürtüldüğünü kaydetti.

Büyükakın ise etkinliğin yapıldığı meydanı milletin var ettiğini, yine milletin sahip çıktığını dile getirdi.

"Bu gece o gecenin yıl dönümü. O gece bir yandan baktığınızda zifiri karanlık bir gece ama diğer yanından baktığınızda ise kardan aydınlık bir sabaha uyanışın gecesi." diyen Büyükakın, 15 Temmuz'un, çelikten bir iradenin zaferinin gecesi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu dua yaptı.

Milli sporcuların sancak teslimi gerçekleştirmesinin ardından da Kocaeli Şehir Tiyatroları'nca hazırlanan "Kardan Aydınlık" oyunu özel gösterimi sunuldu.