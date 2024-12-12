Şişli Belediye Başkanı Şahan: En büyük hedefim Kuştepe\'de kentsel dönüşüm sürecini yeni modelle ortaya koymak

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AVRUPA Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen 'ROMACTED II Kapanış Konferansı', paydaşı olduğu Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. 'Yerel düzeyde iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Roman vatandaşların güçlendirilmesinin desteklenmesi' amacıyla yürütülen programda, 7 ülkeden 15 belediye başkanı yer alırken, programda konuşan Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan, " Sulukule'de yaşanan sürecin, Roman vatandaşlarımızı yaşam alanlarından kopardığına hepimiz tanıklık ettik. O dönemde bu adaletsizliğe karşı büyük mücadele vermiş biri olarak en büyük hedefim görev sürem boyunca Kuştepe'de kentsel dönüşüm sürecini yaşam odaklı yeni modelle ortaya koymaktır. Bunun ilk adımı olarak Kuştepe'de Kentsel Dönüşüm Ofisimizi açtık. Ofisimiz öncelikle mahallede toplumsal yaşam alanlarının daha verimli kullanımını hedefleyen projelere imza atacak" diye konuştu.

Şişli Belediyesi'nin de 2018 yılından bu yana paydaşı olduğu 'ROMACTED' programının kapanış konferansı gerçekleşti. Şişli'de, Roman yurttaşların belediyede karar alma süreçlerine katılım sağlamaları için 2020-2024 yılları arasında Roman Eylem Planı'nı hayata geçiren Şişli Belediyesi, 'Yerel düzeyde iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Roman vatandaşların güçlendirilmesinin desteklenmesi' amacıyla yürütülen ROMACTED II Programına ev sahipliği yaptı. Türkiye'den İBB, Edirne, Gaziantep BB, Şişli, Konak, Canik, Ereğli, Akhisar, Uzunköprü, Gömeç ve Muratlı belediyelerinin paydaşı olduğu ROMACTED II Programına 7 ülkeden 15 belediye başkanı katıldı.

Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Kosova'dan katılımcıların yer aldığı programda, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra; Avrupa Konseyi Eşit Haklar ve İnsan Onuru Genel Müdürlüğü Ayrımcılık Karşıtı Birim Direktörü Hallvard Gorseth, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Laurent Guirkinger, Sırbistan İnsan ve Azınlık Hakları ve Sosyal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, Avrupa Konseyi Program Koordinasyon Direktörü Claus Neukirch, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakareleri Direktörü Holger Schroeder ve birçok katılımcı yer aldı.

ZİGMANOV: ROMAN TOPLUMUNUN STANDARTLARINI İYİLEŞTİRME YÖNÜNDE EN BAŞARILI PROGRAM OLMUŞTUR

Sırbistan İnsan ve Azınlık Hakları ve Sosyal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, "Bu proje vasıtasıyla yerel düzeyde Roman topluluğunu güçlendirmek için pek çok şey yaptık ve sonuç elde ettik. Bu sonuçlar kapsamlı programın bütün aktörlerinin sinerjisi vasıtasıyla elde edilebilirdi. Biz Sırbistan Cumhuriyeti olarak bunu çok kıymetli buluyoruz. Bu programın başarısı bize birlikte neler elde edebileceğimizi, nasıl sorumlu politikalar uygulayacağımızı böylelikle Roman topluluğunun karşılaştığı güçlüklere yanıt verebileceğimizi gösteriyor. İyi yönetişim ve yerel düzeyde Roman toplumunun güçlendirilmesi söz konusu olduğunda bizde bakanlık olarak bu programı destekledik. Her şeyden önce şunun altını çizmek gerekir ki bu programa çok ciddi bir Roman toplumu katılımı oldu. Eğer olmamış olsaydı bu program bu kadar başarılı şekilde uygulanamazdı. Program, Sırbistan topraklarında şu ana kadar uygulanan en başarılı programlardan bir tanesi olmuştur. Özellikle Roman toplumunun standartlarını iyileştirme yönünde en başarılı program olmuştur" dedi.

ŞAHAN: ROMAN TOPLULUKLARININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR, YALNIZCA SOSYAL BİR MESELE DEĞİL, TEMEL İNSAN HAKLARININ İHLALİDİR

Programda konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Roman vatandaşlarımız, tarih boyunca toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olmuş, zengin kültürel mirasları ve katkılarıyla hepimize ilham olmuştur. Ancak ne yazık ki, ayrımcılık, dışlanma ve temel haklarına erişimde karşılaştıkları engeller, toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmiş ve adaletsizliğin süreklilik kazandığı bir döngüye bir çıkmaza sokmuştur. Roman topluluklarının karşılaştığı bu sorunlar, yalnızca sosyal bir mesele değil, temel insan haklarının ihlalidir. Elbette bu sorunların çözümü, öncelikle merkezi yönetimin tüm kademelerinde etkin bir şekilde yürütülecek kapsayıcı ve kapsamlı politikaları gerektirmektedir. Ancak Romanların yaşadığı eşitsizlikler ve derin yoksulluk ne yazık yüzeysel çözümlerle ele alınmış ve ayrımcılıkla mücadele için somut adımlar şimdiye kadar atılmamıştır" dedi.

'ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEYİ VE TOPLUMA TAM VE EŞİT KATILIMLARINI SAĞLAMAYI HEDEFLEDİK'

Şişli Belediyesi'nin bu sorumluluğu yalnızca bir görev değil, aynı zamanda toplumsal adaletin sağlanması adına bir zorunluluk olarak gördüklerini belirten Şahan, "Mevcut politikaların yetersizliği de bu sorumluluğun bir kısmını yerel yönetimlere yüklemiştir. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız, bireyleri yardıma bağımlı hale getiren yaklaşımları reddedip dayanışmayı ve hak temelli çözümleri esas almaktadır. Bu doğrultuda amacımız, Roman vatandaşlarımızın eşit yurttaşlık temelinde toplumsal katılımlarını ve aidiyetlerini güçlendirerek uzun vadeli projelere imza atmaktır. Bizi bir araya getiren bu program çerçevesinde, 'Roman içermesi' kavramından da yola çıkarak eğitimden sağlığa, istihdamdan barınmaya kadar her alanda, Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve topluma tam ve eşit katılımlarını sağlamayı hedefledik. Şişli Belediyesi olarak bu anlayışla, Roman yurttaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak üzere Roman Eylem Planını hayata geçirdik. Bu planla amacımız; ihtiyaçları doğrudan Roman vatandaşlarımızla birlikte belirlemek ve bu doğrultuda somut, etkili adımlar atmaktı. Biz, yerelde sorumluluk üstlenmenin ve somut çözümler üretmenin ne kadar değerli olduğunun farkındayız" diye belirtti.

'ŞİŞLİ'NİN, KUŞTEPE'YE BİR BORCU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Şahan, "Göreve geldiğim günden bugüne dek ilçemizde en fazla bir araya geldiğim toplulukların başında Romanlar gelmektedir. Sık sık ifade ettiğim gibi İstanbul'un, Şişli'nin, Kuştepe'ye bir borcu olduğunu düşünüyorum. Derin yoksulluğun en somut hissedildiği bölgelerden biri olan Kuştepe, aynı zamanda bu eşitsizliklerle mücadelenin simgesi haline gelmiştir. Kuştepe, İstanbul'un merkezinde çok önemli bir mahalledir. Sosyal demokrat bir belediye başkanı ve aynı zamanda bir şehir planlamacı olarak, barınma sorununu yalnızca bir fiziksel ihtiyaç olarak değil, temel bir insan hakkı olarak görüyorum. Barınma, toplumsal eşitlik ve adaletin sağlanması için temel bir araçtır. Bu nedenle yerinde dönüşüm ve katılımcı süreçlerle, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirmeyi son derece hayati buluyorum" ifadelerini kullandı.

'KUŞTEPE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ AÇTIK'

Şahan, "Geçmişte yaşanan hatalardan ders çıkarmanın önemini de burada özellikle vurgulamak istiyorum. Sulukule'de yaşanan sürecin, Roman vatandaşlarımızı yaşam alanlarından kopardığına hepimiz tanıklık ettik. O dönemde bu adaletsizliğe karşı büyük mücadele vermiş biri olarak en büyük hedefim görev sürem boyunca Kuştepe'de kentsel dönüşüm sürecini yaşam odaklı yeni modelle ortaya koymaktır. Bunun ilk adımı olarak Kuştepe'de Kentsel Dönüşüm Ofisimizi açtık. Ofisimiz öncelikle mahallede toplumsal yaşam alanlarının daha verimli kullanımını hedefleyen projelere imza atacak. Çünkü amacımız yalnızca bir fiziksel değişim değil; toplumsal adaletin sağlanması için de atım atmaktır" diye konuştu.

Şahan, "ROMACTED programı kapsamında açtığımız Kuştepe Yaşam Merkezi, bu dönüşüm yaklaşımımızın somut bir örneğini teşkil etmektedir. Bu merkezde ağırlıklı olarak çocuklara yönelik düzenlendiğimiz atölyeler ve etkinliklerle, onların sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, geleceğin toplumu, bugünün çocuklarının aldığı eğitim ve destekle şekillenecektir. Bu merkezde düzenlenen etkinlikler, çocukların sosyal ve akademik gelişimini desteklerken, toplumsal dayanışmayı da güçlendirmektedir. Bu merkez yalnızca bir başlangıçtır. Gelecek dönemde gençlere, kadınlara ve mahalledeki diğer kesimlere yönelik programlarımızı genişleterek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şahan, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattıkları 'Bir Öğün Bizden' projesine değinerek, Roman topluluklarının sesini duyuracak projelere devam edeceklerini söyledi. Şahan konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi;

"Roman çocuklarının eğitime ulaşma sorunları, derin yoksulluğun en çarpıcı yansımasıdır. Bu sorunları çözmek için özellik Kuştepe'deki okullarda başlattığımız '1 Öğün Bizden' projesi, çocukların eğitime devamını teşvik eden, ailelerin ekonomik yükünü hafifleten önemli bir adımdır. Böylece, eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmayı ve Roman çocuklarının eğitim sistemine daha güçlü bir şekilde katılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Roman topluluklarının yanında durmaya, onların sesini daha güçlü duyuracak ve haklarını güvence altına alacak politikalar üretmeye kararlıyız. Hiç kimsenin dışlanmadığı, her bireyin potansiyelini gerçekleştirebildiği bir toplumu birlikte inşa edeceğiz. Toplumsal barışı sağlamak ve güçlü bir toplum yaratmak, yalnızca bir ideal değil, ortak bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu birlikte taşıyacak ve geleceği hep birlikte kuracağız."