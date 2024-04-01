TEKİRDAĞ SON

Adana'da Hırsızlık Yapan Şahıs, Çarşaf İle İnmek İsterken Hayatını Kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde, depremde hasar gören bir binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtarak aşağı inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin daha önce de hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.