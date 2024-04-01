TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.705
|Toplam Seçmen
|:
|872.507
|Açılan Sandık
|:
|2.705
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|678.798
|Geçerli Oy
|:
|653.726
|Katılım Oranı
|:
|% 77,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 50,26
|328.571
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 35,57
|232.542
|DEM PARTİ
|SADİ ÖZDEMİR
|% 3,52
|22.992
|YENİDEN REFAH
|FİLTEKİN ŞEN
|% 3,38
|22.116
|İYİ PARTİ
|MEHMET İLKER ATASEVER
|% 3,11
|20.327
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ALTINTAŞ
|% 2,05
|13.432
|MEMLEKET
|BARIŞ TUNCA
|% 0,37
|2.429
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET AKÇAY
|% 0,37
|2.396
|DSP
|İLHAN GÜZELGÜN
|% 0,23
|1.501
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,18
|1.149
|TKP
|EMİR AHMET ARDA
|% 0,15
|992
|HÜDA PAR
|CEMAL ÇINAR
|% 0,14
|911
|EMEP
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,13
|835
|DP
|ZAFER İNANDILAR
|% 0,12
|811
|BAĞIMSIZ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|% 0,1
|640
|VATAN PARTİSİ
|ERTUĞRUL ORTA
|% 0,09
|561
|MİLLET
|SEYFETTİN ÖZYURT
|% 0,07
|454
|AP
|İSA IŞIK
|% 0,07
|447
|HAK-PAR
|VEYSİ TETİK
|% 0,05
|337
|TKH
|CEM SOLMAZ
|% 0,04
|283
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 43,23
|45.087
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖĞE
|% 33,75
|35.208
|DEM PARTİ
|TELLİ YARDIMCI
|% 8,75
|9.124
|İYİ PARTİ
|YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN
|% 4,11
|4.287
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇAKI
|% 3,08
|3.217
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN DURUŞ
|% 1,72
|1.796
|BAĞIMSIZ
|AKTAŞ GÜLER
|% 1,14
|1.192
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILDIZ
|% 0,97
|1.008
|BÜYÜK BİRLİK
|TURAN DEMİRCAN
|% 0,48
|504
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KARA
|% 0,44
|457
|HÜDA PAR
|KEMAL SAYIN
|% 0,44
|454
|SAADET
|YUSUF AYDIN
|% 0,41
|431
|GELECEK PARTİSİ
|NADİR TÜR
|% 0,35
|366
|BTP
|SERAP ÖZER
|% 0,33
|339
|TKP
|MUHSİN ZAMAN
|% 0,22
|229
|TİP
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|% 0,19
|194
|DP
|BÜLENT ÖZGER
|% 0,15
|158
|DSP
|ORHAN ERGİN
|% 0,1
|106
|BAĞIMSIZ
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,1
|106
|MİLLET
|ALPTEKİN SOFU
|% 0,04
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 48,65
|76.500
|AK PARTİ
|HAKAN SUNAL
|% 32,01
|50.341
|İYİ PARTİ
|AKIN YILMAZ
|% 6,91
|10.871
|DEM PARTİ
|AYCAN DEMİR
|% 4,03
|6.337
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|% 3,39
|5.335
|YENİDEN REFAH
|SABRİ MANDEV
|% 2,76
|4.344
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,52
|812
|DEVA PARTİSİ
|GÖRKEM KARAKAŞ
|% 0,5
|780
|BTP
|İBRAHİM VURAL
|% 0,31
|494
|TKP
|SADIK ÇİÇEK
|% 0,31
|485
|HÜDA PAR
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|% 0,17
|274
|BAĞIMSIZ
|METİN ALGÜL
|% 0,09
|133
|VATAN PARTİSİ
|ZAKİNE KÖROĞLU
|% 0,08
|132
|DİĞER
|% 0,08
|132
|MİLLET
|ALİ SELMAN KOÇAK
|% 0,07
|109
|ABP
|SUAT BAHARLI
|% 0,06
|89
|HKP
|AHMET ZORBA
|% 0,06
|87
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|% 45,59
|18.214
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 40,51
|16.185
|DEM PARTİ
|AYLA EROĞLU
|% 4,35
|1.736
|İYİ PARTİ
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 3,2
|1.280
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|% 3,19
|1.275
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÖKTEKİN
|% 1,36
|543
|DEVA PARTİSİ
|İSA KALAYCI
|% 0,32
|129
|MEMLEKET
|LEVENT FİLİZLİ
|% 0,28
|110
|SAADET
|İSHAK BEYAZAY
|% 0,27
|109
|BTP
|İPEK KESKİN
|% 0,22
|87
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ALTEKİN
|% 0,17
|66
|DSP
|SEZAYİ UÇAR
|% 0,15
|59
|HKP
|HAMDİ EMRE OLKUN
|% 0,12
|48
|HÜDA PAR
|MAHMUT SÖNMEZ
|% 0,09
|37
|DP
|HÜSEYİN ÖZEN
|% 0,09
|37
|VATAN PARTİSİ
|KENAN SERBEST
|% 0,05
|19
|MİLLET
|SALER YILMAZ
|% 0,04
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TUNCER BAŞOĞLU
|% 51,23
|10.662
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 38,49
|8.011
|İYİ PARTİ
|MUHİTTİN İZGİ
|% 7,66
|1.594
|BÜYÜK BİRLİK
|TAYFUN ERTOKOŞ
|% 0,6
|126
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KURTULAN
|% 0,4
|84
|SAADET
|ARİF YALÇIN
|% 0,4
|83
|MEMLEKET
|MEHMET YILMAZ
|% 0,37
|77
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AHTİK
|% 0,32
|66
|BTP
|CEVDET ÖZTÜRK
|% 0,31
|64
|HÜDA PAR
|ABDULSEMED MEMİŞ
|% 0,15
|32
|MİLLET
|ORHAN YAY
|% 0,07
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİN
|% 35,95
|26.651
|CHP
|İRFAN MANDALI
|% 34,54
|25.601
|YENİDEN REFAH
|SALİH BEZGİN
|% 19,76
|14.647
|İYİ PARTİ
|GÜRKAN MANDALI
|% 5,36
|3.970
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|% 1,85
|1.375
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH BUZ
|% 0,82
|607
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH DİLER
|% 0,6
|445
|BTP
|MAHMUT KILIÇCI
|% 0,56
|418
|HÜDA PAR
|VEYSİ GÜNGÖR
|% 0,23
|170
|DP
|BAHRİ ŞABAN KARAKAMA
|% 0,22
|163
|MİLLET
|ELİF KARATAŞ
|% 0,11
|81
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|% 50,1
|17.673
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 46,33
|16.340
|İYİ PARTİ
|MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ
|% 1,11
|392
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN GÜVEN
|% 0,67
|238
|YENİDEN REFAH
|KEREM BEDİRHAN
|% 0,48
|168
|BTP
|NURİ OSMAN YILMAZ
|% 0,24
|83
|SAADET
|ÖZAY DİLBER
|% 0,23
|83
|HKP
|BERNA ŞEKERCİOĞLU
|% 0,2
|72
|DSP
|YILMAZ YILDIZ
|% 0,2
|70
|DP
|EFRAHİM ÇELİK
|% 0,19
|67
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|% 0,12
|43
|HÜDA PAR
|EBUBEKİR MAHMUTOĞLU
|% 0,08
|27
|MİLLET
|ALİ EK
|% 0,05
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|% 32,24
|5.916
|AK PARTİ
|HİKMET ATA
|% 26,52
|4.865
|MEMLEKET
|MİTHAT SOYLU
|% 19,7
|3.614
|DSP
|BETÜL SARIKURT
|% 5,96
|1.094
|DEM PARTİ
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|% 5,88
|1.079
|İYİ PARTİ
|ZEKİ UZUN
|% 4,2
|771
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜRBÜZ
|% 2,48
|454
|ZAFER PARTİSİ
|HAZAL YAKA
|% 1,11
|204
|TİP
|CANKORAY SÖYLEMEZ
|% 0,61
|111
|MİLLET
|MUSTAFA YETİMOVA
|% 0,39
|72
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,38
|70
|BTP
|REFİK TÜTER
|% 0,16
|30
|BAĞIMSIZ
|TUNCAY TIRAŞ
|% 0,15
|27
|DEVA PARTİSİ
|NURGÜL CANBAŞ
|% 0,14
|26
|HÜDA PAR
|HASAN TEKİN
|% 0,08
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAROL TÜREL
|% 54,08
|10.422
|MHP
|İMDAT ALTINTAŞ
|% 29,75
|5.734
|GELECEK PARTİSİ
|KEREM DEMİR
|% 8,41
|1.621
|İYİ PARTİ
|NAMIK GEÇKO
|% 3,41
|656
|YENİDEN REFAH
|YASİN ŞEN
|% 0,91
|176
|BÜYÜK BİRLİK
|METİN IŞIK
|% 0,89
|172
|DSP
|İBRAHİM VERGİLİ
|% 0,79
|152
|ZAFER PARTİSİ
|BERKANT ÇELİK
|% 0,67
|129
|DP
|MUSTAFA ÖZEN
|% 0,29
|56
|HÜDA PAR
|GÜLEMİR KIZILŞAH
|% 0,22
|43
|MİLLET
|MEHMET BİROL KAKI
|% 0,22
|43
|HKP
|NAZİFE ERDEMCİ
|% 0,22
|42
|BTP
|FATİH HAYDAR CİVELEK
|% 0,14
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDÜL TAŞYASAN
|% 62,92
|20.034
|MHP
|MÜMİN BULUŞ
|% 17,19
|5.472
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN GÜNTAY
|% 11,34
|3.612
|YENİDEN REFAH
|YASİN AYDOĞDU
|% 2,54
|809
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|% 1,18
|375
|SAADET
|ŞABAN MISIRLI
|% 0,89
|285
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ALİ CAN
|% 0,79
|251
|DEVA PARTİSİ
|TARIK ATANSOY
|% 0,7
|222
|BAĞIMSIZ
|ALPER AKI
|% 0,67
|213
|BTP
|AHMET MEMİŞ
|% 0,35
|110
|HÜDA PAR
|İSKAN CENGİZ
|% 0,27
|86
|VATAN PARTİSİ
|AYNUR TUTKUN
|% 0,27
|86
|HKP
|AYBARS YALÇINKAYA
|% 0,26
|83
|DP
|SABRİ KUTLUK
|% 0,23
|74
|ABP
|MESUT DEMİRCAN
|% 0,21
|67
|MİLLET
|MEHMET ÖZBAYRAK
|% 0,19
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VOLKAN NALLAR
|% 53,9
|68.243
|AK PARTİ
|GÖKHAN SAYGI
|% 35,46
|44.900
|İYİ PARTİ
|BARIŞ BİLGE
|% 3,83
|4.854
|ZAFER PARTİSİ
|CEREN BİLİR
|% 2,28
|2.883
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA ÖZEN
|% 1,51
|1.908
|DEM PARTİ
|NESİP GÜNEŞ
|% 0,99
|1.250
|DSP
|OSMAN ÇİNAR
|% 0,47
|596
|SAADET
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,37
|463
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT UÇAR
|% 0,22
|283
|MEMLEKET
|HARUN ELİGÜZEL
|% 0,21
|268
|BTP
|KEMAL İŞCAN
|% 0,18
|225
|HÜDA PAR
|EDİP ALEV
|% 0,17
|217
|DP
|METİN KORKMAZ
|% 0,14
|182
|BAĞIMSIZ
|PAKİZE GÜREL
|% 0,08
|101
|VATAN PARTİSİ
|ERKAN KAYA
|% 0,07
|82
|BAĞIMSIZ
|ERTUĞRUL KANBUR
|% 0,05
|68
|MİLLET
|OYA KARACAOĞLU
|% 0,04
|56
|MİLLİ YOL
|BURAK UMUR
|% 0,03
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPAY VAR
|% 39,64
|8.679
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN AKKOÇ
|% 35,27
|7.721
|AK PARTİ
|GÖRKEM GÖKKAYA
|% 23,61
|5.169
|BÜYÜK BİRLİK
|NURİ ULUDAĞ
|% 0,31
|68
|ZAFER PARTİSİ
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|% 0,3
|66
|YENİDEN REFAH
|DAĞISTAN YİLDİRİM
|% 0,23
|51
|BTP
|İLKAY İZKESEN
|% 0,18
|40
|DEVA PARTİSİ
|BERFU VARDAR
|% 0,18
|38
|HÜDA PAR
|CÜNDULLAH EROL
|% 0,13
|28
|DP
|BEKİR PAKOL
|% 0,12
|27
|MİLLET
|SAMET KARATAŞ
|% 0,03
|7
Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
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