YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 2.705
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 678.798
Geçerli Oy : 653.726
Katılım Oranı : % 77,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 50,26328.571
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 35,57232.542
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 3,5222.992
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 3,3822.116
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 3,1120.327
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 2,0513.432
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,372.429
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,372.396
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,231.501
BTPİLYAS SABANCI% 0,181.149
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,15992
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,14911
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,13835
DPZAFER İNANDILAR% 0,12811
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,1640
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,09561
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,07454
APİSA IŞIK% 0,07447
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,05337
TKHCEM SOLMAZ% 0,04283
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 43,2345.087
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 33,7535.208
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 8,759.124
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 4,114.287
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 3,083.217
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 1,721.796
BAĞIMSIZAKTAŞ GÜLER% 1,141.192
BAĞIMSIZAHMET YILDIZ% 0,971.008
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,48504
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,44457
HÜDA PARKEMAL SAYIN% 0,44454
SAADETYUSUF AYDIN% 0,41431
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,35366
BTPSERAP ÖZER% 0,33339
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,22229
TİPERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN% 0,19194
DPBÜLENT ÖZGER% 0,15158
DSPORHAN ERGİN% 0,1106
BAĞIMSIZERDAL ÖZTÜRK% 0,1106
MİLLETALPTEKİN SOFU% 0,0445
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 48,6576.500
AK PARTİHAKAN SUNAL% 32,0150.341
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 6,9110.871
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 4,036.337
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 3,395.335
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 2,764.344
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,52812
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,5780
BTPİBRAHİM VURAL% 0,31494
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,31485
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,17274
BAĞIMSIZMETİN ALGÜL% 0,09133
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,08132
DİĞER% 0,08132
MİLLETALİ SELMAN KOÇAK% 0,07109
ABPSUAT BAHARLI% 0,0689
HKPAHMET ZORBA% 0,0687
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 45,5918.214
CHPRASİM YÜKSEL% 40,5116.185
DEM PARTİAYLA EROĞLU% 4,351.736
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 3,21.280
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 3,191.275
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÖKTEKİN% 1,36543
DEVA PARTİSİİSA KALAYCI% 0,32129
MEMLEKETLEVENT FİLİZLİ% 0,28110
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,27109
BTPİPEK KESKİN% 0,2287
BÜYÜK BİRLİKAHMET ALTEKİN% 0,1766
DSPSEZAYİ UÇAR% 0,1559
HKPHAMDİ EMRE OLKUN% 0,1248
HÜDA PARMAHMUT SÖNMEZ% 0,0937
DPHÜSEYİN ÖZEN% 0,0937
VATAN PARTİSİKENAN SERBEST% 0,0519
MİLLETSALER YILMAZ% 0,0416
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 51,2310.662
AK PARTİOSMAN İNAN% 38,498.011
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 7,661.594
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 0,6126
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 0,484
SAADETARİF YALÇIN% 0,483
MEMLEKETMEHMET YILMAZ% 0,3777
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 0,3266
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,3164
HÜDA PARABDULSEMED MEMİŞ% 0,1532
MİLLETORHAN YAY% 0,0714
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 35,9526.651
CHPİRFAN MANDALI% 34,5425.601
YENİDEN REFAHSALİH BEZGİN% 19,7614.647
İYİ PARTİGÜRKAN MANDALI% 5,363.970
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT KAĞAN DEMİREL% 1,851.375
DEVA PARTİSİABDULLAH BUZ% 0,82607
BÜYÜK BİRLİKFATİH DİLER% 0,6445
BTPMAHMUT KILIÇCI% 0,56418
HÜDA PARVEYSİ GÜNGÖR% 0,23170
DPBAHRİ ŞABAN KARAKAMA% 0,22163
MİLLETELİF KARATAŞ% 0,1181
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 50,117.673
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 46,3316.340
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 1,11392
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,67238
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 0,48168
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,2483
SAADETÖZAY DİLBER% 0,2383
HKPBERNA ŞEKERCİOĞLU% 0,272
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,270
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,1967
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,1243
HÜDA PAREBUBEKİR MAHMUTOĞLU% 0,0827
MİLLETALİ EK% 0,0516
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 32,245.916
AK PARTİHİKMET ATA% 26,524.865
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 19,73.614
DSPBETÜL SARIKURT% 5,961.094
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 5,881.079
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 4,2771
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 2,48454
ZAFER PARTİSİHAZAL YAKA% 1,11204
TİPCANKORAY SÖYLEMEZ% 0,61111
MİLLETMUSTAFA YETİMOVA% 0,3972
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ GÖK% 0,3870
BTPREFİK TÜTER% 0,1630
BAĞIMSIZTUNCAY TIRAŞ% 0,1527
DEVA PARTİSİNURGÜL CANBAŞ% 0,1426
HÜDA PARHASAN TEKİN% 0,0815
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 54,0810.422
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 29,755.734
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 8,411.621
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 3,41656
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,91176
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,89172
DSPİBRAHİM VERGİLİ% 0,79152
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,67129
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,2956
HÜDA PARGÜLEMİR KIZILŞAH% 0,2243
MİLLETMEHMET BİROL KAKI% 0,2243
HKPNAZİFE ERDEMCİ% 0,2242
BTPFATİH HAYDAR CİVELEK% 0,1427
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 62,9220.034
MHPMÜMİN BULUŞ% 17,195.472
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 11,343.612
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,54809
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 1,18375
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,89285
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 0,79251
DEVA PARTİSİTARIK ATANSOY% 0,7222
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,67213
BTPAHMET MEMİŞ% 0,35110
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,2786
VATAN PARTİSİAYNUR TUTKUN% 0,2786
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,2683
DPSABRİ KUTLUK% 0,2374
ABPMESUT DEMİRCAN% 0,2167
MİLLETMEHMET ÖZBAYRAK% 0,1961
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 53,968.243
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 35,4644.900
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,834.854
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 2,282.883
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 1,511.908
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,991.250
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,47596
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,37463
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,22283
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,21268
BTPKEMAL İŞCAN% 0,18225
HÜDA PAREDİP ALEV% 0,17217
DPMETİN KORKMAZ% 0,14182
BAĞIMSIZPAKİZE GÜREL% 0,08101
VATAN PARTİSİERKAN KAYA% 0,0782
BAĞIMSIZERTUĞRUL KANBUR% 0,0568
MİLLETOYA KARACAOĞLU% 0,0456
MİLLİ YOLBURAK UMUR% 0,0341
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 39,648.679
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 35,277.721
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 23,615.169
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 0,3168
ZAFER PARTİSİTANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA% 0,366
YENİDEN REFAHDAĞISTAN YİLDİRİM% 0,2351
BTPİLKAY İZKESEN% 0,1840
DEVA PARTİSİBERFU VARDAR% 0,1838
HÜDA PARCÜNDULLAH EROL% 0,1328
DPBEKİR PAKOL% 0,1227
MİLLETSAMET KARATAŞ% 0,037

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana'da Hırsızlık Yapan Şahıs, Çarşaf İle İnmek İsterken Hayatını Kaybetti
    15:08 Adana'da Hırsızlık Yapan Şahıs, Çarşaf İle İnmek İsterken Hayatını Kaybetti

    Adana'nın Çukurova ilçesinde, depremde hasar gören bir binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtarak aşağı inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin daha önce de hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

  • Bursa'da Yaya Geçidinde Kadın Hayatını Kaybetti, İki Kızı Yaralandı
    15:07 Bursa'da Yaya Geçidinde Kadın Hayatını Kaybetti, İki Kızı Yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın ve iki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kızlarının tedavisi devam ediyor. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan Rekor Oyla Seçildi
    15:07 CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan Rekor Oyla Seçildi

    CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Şahan, teşekkür mesajında birlikte başarıya imza attıklarını ve şehri daha güzel günlere taşıyacaklarını belirtti.

  • Esenler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı
    15:07 Esenler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı

    Esenler'de bir iş merkezinin kontrollü yıkımı sırasında iş makinesi operatörünün tek hamlesiyle 5 katlı bina yerle bir oldu. Yıkım sırasında büyük panik yaşandı ve yan taraftaki iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

  • Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
    15:06 Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu inşaat işçisi Rasim Yılmaz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Manavgat Belediye Başkanlığı CHP Adayı Niyazi Nefi Kara'nın
    15:02 Manavgat Belediye Başkanlığı CHP Adayı Niyazi Nefi Kara'nın

    31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Manavgat Belediye Başkanlığını CHP Adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Niyazi Nefi Kara 142 bin 883 geçerli oydan 64 ibn 219'unu alırken AK Parti adayı Süleyman Okudan 58 bin 590, Bağımsız aday Sedat Manav 11 bin 943 oy aldı.

  • Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı
    15:01 Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyerek üçer beraberlik ve galibiyet elde etti.

  • Aydın'ın Nazilli ilçesinde anne ve oğlu evde ölü bulundu
    15:00 Aydın'ın Nazilli ilçesinde anne ve oğlu evde ölü bulundu

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Boyunca İftar İkramlarına Devam Ediyor
    15:00 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Boyunca İftar İkramlarına Devam Ediyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Antalya'nın farklı noktalarında iftar yemekleri dağıtmaya devam ediyor. Mobil Aşevi Tırı ve Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ikramlarla binlerce kişiye yemek dağıtılıyor.

  • Mustafa Geyikçi, Muhittin Böcek'i tebrik etti
    15:00 Mustafa Geyikçi, Muhittin Böcek'i tebrik etti

    Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yerel seçimlerde tekrar seçilmesinin başarısını Muhittin Böcek başkan ve diğer yol arkadaşlarına bağladı. Geyikçi, Antalya genelinde CHP'nin 16 belediye kazandığını da belirtti.

  • 31 Mart'a damga vurdu! Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü
    14:59 31 Mart'a damga vurdu! Muhtarlık pusulasını broşür sanan vatandaşlar zarfa koymayıp eve götürdü

    31 Mart seçimlerinde vatandaşlar oy pusulalarının fazlalığı ve uzun oluşları nedeniyle zor anlar yaşarken, kabinde ön tarafa doğru dizilen muhtar aday pusulalarının fark edilmediği ve zarflara yerleştirilmedikleri ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarda muhtarlık pusulalarını reklam broşürü sanıp zarfa atmak yerine ceplerine koyup evlerine getirdiğini yazdı.


14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
10:53 İstanbul’da 12 ilçe daha CHP’ye geçti Beyoğlu’nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi İstanbul'da 12 ilçe daha CHP'ye geçti! Beyoğlu'nda 35 yıl sonra gelen seçim zaferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:08:47. #1.13#
SON DAKİKA: TEKİRDAĞ SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement