Türkiye'de 5G Dönemi Başlıyor

01.03.2026 10:56
Ulaştırma Bakanı, 1 Nisan'da Türkiye genelinde 5G hizmetlerinin sunulacağını açıkladı.

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de bir ay sonra "5G'li hayat" başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"2 Ocak'ta işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgelerini verdik. 1 Nisan itibarıyla ülke genelinde 81 il merkezimizde 5G'yi vatandaşların hizmetine sunacağız"

"5G hizmetlerini 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasındaki vatandaşımıza ulaşır hale getireceğiz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- İran'ın Hürmüz hamlesine petrol piyasalarından sert yanıt bekleniyor

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian:

"Asya piyasaları açıldığında ham petrol fiyatlarında 10 dolar ve üstünde artış olabilir"

George Mason Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Uzmanı Umud Shokri:

"Brent petrol fiyatı başlangıçta yüzde 20-50 aralığında yükselebilir"

(Duygu Alhan/Ankara)

3- Emtia piyasalarında ABD-İran gerilimi etkili oldu

JPMorgan, uzun vadeli altın fiyat beklentisini 4 bin 500 dolara yükseltirken, 2026 sonu için 6 bin 300 dolar tahminini korudu

Brent petrol, jeopolitik risklerin etkisiyle haftayı 73 dolar seviyesinden kapatarak Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

4- 10 soruda kira beyannamesi

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren vergi beyan dönemi bugün başlarken konutlardan yıllık 47 bin liranın, iş yerlerinde 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahiplerinin beyanname verme zorunluluğu bulunuyor

Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksiti de 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- KOSGEB destekleriyle 2026'da 53 bin girişimci KOBİ'ye ulaşacak

Kurum, KOBİ'lerin orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında üretimini artırabilmeleri için bu yıl 2 bin 250 işletmeye destek verecek

İkiz dönüşümün bir ayağı olan dijital dönüşüm, KOSGEB'in 2026'daki önceliklerinden biri olacak, bu kapsamda söz konusu alan için 143 işletmeye destek planlanıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- 5 soruda Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı

Program, bölgelerin ekonomik potansiyelini harekete geçirmek, üretimini artırmak ve istihdamını güçlendirmek hedefiyle uygulamaya alınıyor

Başvuruların yarın başlayacağı program kapsamında yatırımcılara, vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi, ve gümrük vergisi muafiyeti gibi çeşitli teşvikler sunulması öngörülüyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

7- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek, Libya ile imzalanan bir anlaşma ele alınacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

8- Mobil Dünya Kongresi yarın Barselona'da kapılarını açacak

Mobil iletişim sektörünün en önemli platformlarından biri olma özelliğini taşıyan kongrede, çok sayıda ülke ve bölgeden katılımcının yer alması bekleniyor

Kongrede dünyanın en büyük girişimleri ve teknoloji devi şirketleri en son yeniliklerini tanıtacak

(Mert Davut/Ankara)

9- Antarktika'da göl ve deniz ekosistemleri üzerine çok disiplinli çalışma

Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Öğretim Üyesi Meltem Çelen:

"Kalıcı organik kirleticiler havada, suda ve karada birikebiliyor. Bu kirleticilerin Antarktika'ya kadar ulaşıyor olması üzücü. Bu kirleticiler hangi kaynaklardan buralara ulaşıyor? Bunu araştırmak üzere bir proje yürütüyoruz"

(Şebnem Coşkun/Antarktika) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kara çorba

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde tavuk eti ve kızamık bitkisiyle hazırlanan kara çorba, mayhoş tadıyla özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak amacıyla tüketiliyor

(Özgür Alantor/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güveçte kuru fasulye

Nevşehir'de yetiştirilen kuru fasulye, yörede yapılan toprak güveçlerde pişirilerek sofralara lezzet katıyor

(Tunahan Akgün/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Boğaz'la bütünleşen yalı camisi: Beylerbeyi Hamid-i Evvel

"Beylerbeyi Camisi" olarak da bilinen, Osmanlı mimarisinin barok etkilerini yansıtan öncü eserlerden biri olan yapı, İstanbul Boğazı'nın cephesini vurgulayan iki minaresiyle dönemin estetik anlayışını gösteriyor"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Efdaluddin Kılıç:

"Özellikle de yalı tipi, sahilin çok kenarında olması dolayısıyla kendine mahsus farklı bir enerjisi, farklı bir güzelliği var. Deniz tarafından bakıldığında eğer minareleri ve kubbeyi görmezden gelecek olursanız sahilde sivil mimari görüntüsü de sunabiliyor"

(Ali Osman Kaya-Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1061. maçına çıkacak

2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Sırbistan'ı ağırlayacak Türkiye, 90 yıllık tarihinde oynadığı 1060 müsabakada 550 galibiyet, 509 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı

Ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde çıktığı 97 karşılaşmanın 53'ünü kazandı, 44'ünden yenilgiyle ayrıldı

(Emre Doğan/İstanbul)

***

