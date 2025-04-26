Türkiye, Papa'nın Cenaze Törenine Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, Papa'nın Cenaze Törenine Katılacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidiyor.

26.04.2025 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi temsilen, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un yarın Vatikan'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Valiliğini ziyaret edecek, Palandöken Ekonomi Forumu Açılışı, KUDAKAF'25 Kariyer Fuarı Açılışı ile 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri Açılış Seremonisi programlarına iştirak edecek.

(Erzurum/13.10/14.00/16.30/19.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenişehir Miting Alanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Mersin/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken Ekonomi Forumu Açılışı, Atatürk Üniversitesi KUDAKAF'25 Kariyer Fuarı Açılışı ve EİT 2025 Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Erzurum/14.00/16.30/19.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu" programına katılacak, programda ikili görüşmelere iştirak edecek.

(Edirne/13.00/16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuşacak.

(Rize/15.00) ?

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, ? Dünya Veteriner Hekimler günü programı ile Türkiye Yüzyılında Şehir ve Tarım Paneli'ne katılacak.

(Mardin/Ankara/09.30/13.00/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulukışla hızlı tren şantiyesinde incelemede bulunacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Karaman/12.30/15.00/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek, ardından Papa'nın naaşı Roma'daki Azize Büyük Meryem Bazilikası'nda defnedilecek.

(Vatikan/Roma)

2- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı'na, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde EİT ülkeleri adına hatıra ormanı fidan dikim seremonisine, Palandöken Ekonomi Forumu'na ve EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Erzurum/10.00/12.30/14.00/19.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasına; Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK- Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Sivas/16.00/Muğla/Gaziantep/19.00)

2- Nesine 2. Lig'in 33. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 30. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası; Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka- Manisa Basket Divissa ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.30/18.00/20.30)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

6- Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

7- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanı, Numan Kurtulmuş, Kültür Sanat, Yusuf Tekin, Diplomasi, Politika, Türkiye, Erzurum, Vatikan, Ekonomi, ankara, Güncel, Finans, Dünya, Spor, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Papa'nın Cenaze Törenine Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi Kadın taraftar, kendisine küfreden rakip takım taraftarlarına göğüslerini göstererek karşılık verdi
Korkutan görüntü Sahildeki ağaçları yuttu, evlere yaklaştı Korkutan görüntü! Sahildeki ağaçları yuttu, evlere yaklaştı
Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek Bahar havası yerini fırtına ve yağmura bırakıyor Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek! Bahar havası yerini fırtına ve yağmura bırakıyor
Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt

00:04
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
09:14
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
09:01
Narin cinayetinde 15 sanık ikinci kez hakim karşısında
Narin cinayetinde 15 sanık ikinci kez hakim karşısında
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Rusya, Kiev’i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
08:40
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
08:34
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
08:31
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 01:36:29. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Papa'nın Cenaze Törenine Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.