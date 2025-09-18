Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

Türkiye ve Mısır\'dan 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz\'de ortak tatbikat
18.09.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın...

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türkiye- Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın, 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 19 Eylül Gaziler Günü ile Ulu Önder Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutlayarak, "Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve fedakar ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz" dedi.

Tuğamiral Aktürk, dün Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'a Allah'tan rahmet diledi.

'1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarındaki Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşmıştır" bilgisini paylaştı.

'8'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU, 540 KİŞİ YAKALANDI'

Hudut güvenliği faaliyetlerine değinen Aktürk, "Yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı sürdürülen etkin mücadele kapsamında; son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 677 olmuştur. Son bir haftada engellenen 864 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 308'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'ULUSLARARASI TOPLUM SOYKIRIMI ARTIK GÖRMEZDEN GELEMEZ'

Aktürk, İsrail'in saldırılarına da değinerek, "İsrail'in 16 Eylül sabahı Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatı, bölgede 2 yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır. İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu'yu bir kez daha topyekun istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez. Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE-MISIR DOSTLUK DENİZİ TATBİKATI İCRA EDİLECEK'

Daha etkin, daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir" açıklamasında bulundu.

'MUHTELİF MİKTARDA M60T TANKI ENVANTERE ALINDI'

Aktürk, TSK envanterine kabul edilen yeni silah sistemlerine ilişkin ise "Türk Silahlı Kuvvetlerimizi; yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz harp araç gereç ve mühimmatıyla donatma, ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmaya yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir. Bu kapsamda son bir haftada, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyonu tamamlanan M60T tankı ile yeni nesil Fırtına obüsü, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından ise çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır" dedi.

'TSK, MEŞRU MÜDAFAA HAKKI KAPSAMINDA SURİYE'DE'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'de konuşlu Türk birliklerinin durumuna ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur" açıklamasında bulundu.

Bakanlık kaynakları, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine ilişkin iddialara yönelik, "S-400 hava savunma sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

'KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ ALTINDADIR'

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), hava savunma sistemi tedarik etmesi haberlerine ilişkin olarak ise "GKRY'nin İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Halkla İlişkiler, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
Basketbolseverlere müjde Maçlar artık şifresiz kanalda Basketbolseverlere müjde! Maçlar artık şifresiz kanalda
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu
Korkutucu şekilde yayılıyor Yetkililer ’bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin’ diyerek uyardı Korkutucu şekilde yayılıyor! Yetkililer 'bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin' diyerek uyardı
Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Hakan Safi’den Sadettin Saran’ı kızdıracak sözler Hakan Safi'den Sadettin Saran'ı kızdıracak sözler
ABD, Irak’taki 4 İran destekli grubu ’yabancı terör örgütü’ ilan etti ABD, Irak'taki 4 İran destekli grubu 'yabancı terör örgütü' ilan etti
Ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi Ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi
Şam’da tarihi zirve MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi
Prof. Dr. Havva Kök Aslan’ın “Atatürk“ ve “Öcalan“ sözleri komisyonu karıştırdı Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın "Atatürk" ve "Öcalan" sözleri komisyonu karıştırdı
Mourinho, Benfica için Lizbon’a gitti Mourinho, Benfica için Lizbon'a gitti
Bakanlıktan Mabel Matiz’in “Perperişan“ şarkısına erişim engeli talebi Bakanlıktan Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
14:04
Fransa yanıyor Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
Fransa yanıyor! Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:35
Bakan Bolat duyurdu Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
Bakan Bolat duyurdu! Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
13:08
Spor gündemi alev aldı Ali Koç’tan TFF’ye çıkarma
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
11:55
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
11:54
Hayranından şaşırtan not Burcu Özberk’e yapılan yorum tepki çekti
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti
11:39
Şok üstüne şok Osimhen’den Galatasaray’a kötü bir haber daha
Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha
11:27
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail’den en çok nefret eden ülke
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
11:11
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
10:59
“Kartımı unuttum“ yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
"Kartımı unuttum" yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
10:57
Kabine’ye yeni koltuk geliyor Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı
Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı
10:57
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:48:14. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.