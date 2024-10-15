Yaz Yağışları Azaldı, Eylül\'de Artış Yaşandı

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YAZ mevsimi yağışlarının 1991-2020 yıllarını kapsayan süreçte normaline göre yüzde 9, geçen yıla göre yüzde 30 azaldığı Türkiye'de; Marmara Bölgesi'nde 21, Ege Bölgesi'nde 12 ve Karadeniz Bölgesi'nde son 11 yılın en düşük yağışı yaşandı. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından eylül ayı yağışında normaline göre yüzde 36, geçen yıl eylül ayına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2024 yılı yaz mevsimi yağışları, ülke genelinde normalleri ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Türkiye geneli yaz mevsimi yağışı 58,4 mm, 1991-2020 yıllarını kapsayan normali 64 mm ve geçen yıl yaz mevsimi yağışı 82,9 mm olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde yaz mevsimi yağışları normaline göre yüzde 9, geçen yıl yaz mevsimi yağışlarına göre yüzde 30 azalma gösterdi. Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde artış, diğer bölgelerde azalma yaşandı. En fazla azalma yüzde 66 ile Marmara Bölgesi'nde kaydedildi. Marmara Bölgesi'nde son 21, Ege Bölgesi'nde son 12 ve Karadeniz Bölgesi'nde son 11 yılın en düşük yağışı gerçekleşti. Yaz yağışları Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi. Erzincan, Tunceli, Erzurum, Giresun ile Antalya'nın doğu kesimlerinde ise yüzde 60'tan fazla artış kaydedildi.

EYLÜL AYI YAĞIŞI ARTTI

Yaz mevsimi yağışındaki azlığın ardından eylül ayı yağışı, Türkiye genelinde normali ve geçen yıl aynı dönemindeki yağışın üzerinde gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 33,8 mm gerçekleşen Türkiye'de 1991-2020 yıllarını kapsayan eylül ayı normali 24,9 mm, 2023 yılı eylül ayı yağışı 16,7 mm olarak kayıtlara geçti. Yağışlarda normaline göre yüzde 36, geçen yıl eylül ayı yağışına göre yüzde 100'den fazla artma meydana geldi.

NORMALİNE GÖRE YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTAN İLLER

Eylül ayında yağışlar İzmir, Manisa, Konya, Karaman, Mersin, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Samsun çevreleri ile Antalya'nın doğusunda, Gaziantep ve Kilis hariç Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda normallerine göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

DOĞU ANADOLU'DA 15 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Eylül ayı yağışlarında Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yüzde 40'ın üzerinde azalma meydana geldi. Bölge genelinde Marmara Bölgesi normali civarı, diğer bölgeler normali üzerinde yağış aldı. Normaline göre en fazla artış yüzde 100'den fazla artma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesi eylül ayı yağışları, son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

EN FAZLA RİZE, EN AZ KİLİS

İl genelinde en fazla yağış 141,6 mm ile Rize'de, normaline göre en fazla artış normalinin yaklaşık 5 katı artış ile Hakkari'de meydana geldi. En az yağış 11 mm ile Kilis'te ve normaline göre en fazla azalma yüzde 40 ile Karabük'te gerçekleşti. Hakkari ve Şırnak'ta son 65 yılın en yüksek eylül ayı yağışı kaydedildi. 1991-2020 normali 4,4 gün olan Türkiye genelinde, eylül ayında ortalama 6,1 gün yağış görüldü. Yağışlı gün sayıları İstanbul, Kastamonu, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 10-15 gün aralığında gerçekleşti. Ege Bölgesi sahil kesimi, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında 3 günün altına düştü.

MARMARA'DA GEÇEN YILDAN YÜZDE 89 FAZLA YAĞIŞ

Eylül ayı normali 41,7 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 22,2 mm olarak kayıtlara geçen Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışı 42,1 mm oldu. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken, 2023 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 89 artma meydana geldi. Ege Bölgesi'nin eylül ayı yağışı 23,7 mm olarak kayıtlara geçti. Normali 20,3 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 25,4 mm olan Ege Bölgesi'nde yağışlarda geçen ay normaline göre yüzde 17 artma, 2023 yılı eylül ayı yağışına göre yüzde 7 azalma gerçekleşti.

AKDENİZ, KARADENİZ'DE GEÇEN YILDAN YÜZDE 100 FAZLA

Akdeniz Bölgesi'nin eylül ayı yağışı 27,4 mm oldu. Normali 18 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 13,7 mm olarak kaydedilen Akdeniz'de yağışlarda normaline göre yüzde 52, 2023 yılı eylül ayı yağışına göre yüzde 100 artma gerçekleşti. İç Anadolu Bölgesi'nin eylül ayı yağışı ise 27,1 mm oldu. Normali 16,6 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 19,9 mm kaydedilen İç Anadolu'da yağışlarda normaline göre yüzde 63, 2023 yılı eylül ayı yağışına göre yüzde 36 artma gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nin eylül ayı yağışı 57,8 mm, normali 54,8 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 25 mm olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 6, 2023 yılı eylül ayı yağışına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA NORMALİNDEN YÜZDE 100 FAZLA

Doğu Anadolu Bölgesi'nin eylül ayı yağışı 34,2 mm, normali 16,6 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 8,6 mm olarak kayıtlara geçti. Yağışlarda normaline ve 2023 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti. Eylül ayı yağışı 16,2 mm ölçülen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin normali 6,9 mm ve 2023 yılı eylül ayı yağışı 1,6 mm olarak kayıtlara geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlarda normaline ve 2023 yılı eylül ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti.