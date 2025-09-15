Yeditepe Üniversity'den TEKNOFEST Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeditepe Üniversity'den TEKNOFEST Başarısı

Yeditepe Üniversity\'den TEKNOFEST Başarısı
15.09.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeditepe Üniversitesi, TEKNOFEST'te iki büyük ödül kazandı ve projelerini küresel pazara açmayı hedefliyor.

YEDİTEPE Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, üniversite bünyesinde geliştirilen ve TEKNOFEST'te tanıtılan ürünlerinin küresel pazara açılacağını belirterek, "SİHA kategorisinde 'En İyi Sistem Tasarım Ödülü'nü kazandık. İHA kategorisinde öğrencilerimiz şu anda Kocaeli'de yarışıyor ve ilk beşte oldukları bilgisi ulaştı. Ayrıca Hyperloop alanında da 'En İyi Tasarım Ödülü' aldı. Üniversitemiz, 2024 yılında Avrupa'daki tescil sıralamalarına göre ilk sırada yer alıyor ve 2025 yılı dahil toplam 185 patentimizi tescilledik. TEKNOFEST kapsamında en iyi buluşlarımız arasından seçilen 10 patentimizi tanıtacağız. 2 projemiz de Demoday'da sergilenecek. Bunlardan biri savunma sanayinde kullanılabilecek mayın tarama robotu, diğeri ise biyopolimer bazlı kaplama teknolojisi olacak. Bu demoların büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz, bu nedenle ziyaretçilerin mutlaka standımızı görmesini tavsiye ederim" dedi.

Yeditepe Üniversitesi bu yıl TEKNOFEST'e Savaşan İHA, Serbest Uluslararası İHA, Hyperloop (hızlı tren), Uydu Teknolojileri ve Güvenlikli Uydu Teknolojileri olmak üzere 5 dalda katıldı. Yaklaşık 50 öğrencinin görev aldığı projelerde ekipler, SİHA kategorisinde 'En İyi Sistem Tasarım Ödülü' ve Hyperloop alanında 'En İyi Tasarım Ödülü' kazandı.

Üniversitenin teknoloji alanındaki çalışmalarını ve TEKNOFEST'e katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, TEKNOFEST'in 8 yıldır hem öğrenciler hem de akademisyenler için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "2018'de başlayan bu serüven, artık K12 gibi daha küçük yaştaki öğrencileri teknoloji ve prototipe yönelik ürünler geliştirmek için sahaya çekti. Yeditepe Üniversitesi açısından en büyük katkısı, öğrencilerimizin hem derslerde hem de laboratuvarlarda ürün odaklı çalışmaları kümeleşerek yürütmeye başlaması oldu. Bundan sonraki süreçte, bu değerli girişimcilik faaliyetlerinin daha çok şirketleşmeye ve küreselleşmeye katkı sağlayacağı öngörülüyor. T3 Vakfı'nın bu ortak vizyonu, üniversitemizin vizyonuyla örtüşüyor. Yarışmalardan elde edilen başarılarla şirketlerimizin daha katma değerli ürünler geliştireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ VE AKADEMİSYENLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ'

Üniversitede Ar-Ge komisyonları, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), proje yönetim ofisi, araştırma merkezi ve Teknopark yönetimi gibi önemli birimlerde öğrencilerimizi ve akademisyenleri desteklediklerini vurgulayan Oğuz Bayat, "Dış paydaş olarak gördüğümüz kuruluşlara da kuluçka, ön kuluçka ve Teknopark gibi organizasyonlarımız aracılığıyla hizmet sunuyoruz. 14 araştırma merkezimiz aracılığıyla araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunu sürdürüyoruz. Tüm Ar-Ge ve girişimcilik paydaşlarının bir arada olması için, yeni nesil Venture Studios yapısını oluşturduk. Böylece tüm girişimcilik bileşenlerini tek bir çatı altında ortak bir sınıf mantığıyla birleştiriyor ve etkinliklerle destekliyoruz" dedi.

5 DALDA YARIŞMA, ÇİFTE BÜYÜK ÖDÜL

Yeditepe Üniversitesi'nin bu yıl TEKNOFEST'e 5 dalda katıldığını aktaran Prof. Dr. Oğuz Bayat, "Birincisi Savaşan İHA, ikincisi Serbest Uluslararası İHA yarışması, üçüncüsü ise Hyperloop adı verilen hızlı tren projesi. Ayrıca Uydu Teknolojileri ve Güvenlikli Uydu Teknolojileri dallarında yaklaşık 50 öğrencimiz TEKNOFEST Kulübü, Teknoloji Kulübü ve IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Kulübü olarak görev aldı. Şu anda öğrencilerimizin bir kısmı Gökçeada'da, bir kısmı Gebze'de, bir kısmı ise Kocaeli'de yarışmalara devam ediyor. Güzel haberler alıyoruz, bu süreç hepimiz için devam edecek. SİHA kategorisinde 'En İyi Sistem Tasarım Ödülü'nü kazandık. İHA kategorisinde öğrencilerimiz şu anda Kocaeli'de yarışıyor ve ilk beşte oldukları bilgisi ulaştı. Ayrıca Hyperloop alanında da 'En İyi Tasarım Ödülü'nü almış durumdalar ve yarışlar hızla devam ediyor. Üniversitemiz, 2024 yılında Avrupa'daki tescil sıralamalarına göre ilk sırada yer alıyor ve toplamda 185 patentimiz tescillendi" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST kapsamında en iyi buluşlarımız arasından seçilen 10 patentimizi burada tanıtacağız" diyen Prof. Dr. Bayat, TEKNOFEST Patent kurulunun belirlediği iki ürünü de demoday etkinliklerde sergileyeceklerini belirterek, "Bunlardan biri savunma sanayinde kullanılabilecek mayın tarama robotu, diğeri ise polimer bazlı kaplama teknolojisi olacak. Bu demoların büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz, bu nedenle ziyaretçilerin mutlaka standımızı görmesini tavsiye ederim. Ayrıca TEKNOFEST ve sonrasındaki girişimcilik ekosisteminde ortaya çıkan tüm ürünler, Teknoparkımız bünyesindeki diğer şirketlerle buluşturulacak ve hep birlikte küresel pazara açılacak" diye konuştu.

KÜRESEL PAZARA AÇILMA HEDEFİ

TEKNOFEST'te dereceye giren projelerini uluslararası platformlarda tanıtmayı planladıklarını belirten Bayat, "Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma kapsamında ABD ve İngiltere'de düzenlenen fuarlara Teknopark olarak katılım sağlayacağız. Bu süreçte büyük firmalarla iş birliği yapmayı, bakanlığımızın desteklediği demodaylar ve networking etkinlikleriyle yeni yatırımcılarla buluşmayı hedefliyoruz. Özellikle son dönemde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde ürünlerimizi dünyaya lisanslayarak ve ticari hale getirerek sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ"

Patent sayısının fazla olduğunu belirten Bayat patent portföyümüzden seçtiğimiz 50 patent için ticarileştirme çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. 29 yıllık üniversite olarak bu sayının önemine değinen Bayat sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak yatırımcılarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda en kolay ticarileştirilebilecek ve lisanslanabilecek ürünlere odaklandık. TEKNOFEST'e üniversitemizden yine güçlü bir katılım olacak. Ayrıca teknolojik girişimlerde bizimle çalışmak isteyen herkesi bu ekosisteme katılmaya davet ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi ve Teknopark olarak kucaklayıcı bir yaklaşımla kendilerini dinleyeceğiz."

'TEKNOFEST'TE SİHA ALANINDA HAZIRLADIĞIMIZ PROTOTİP ÇOK BEĞENİLDİ'

Bayat, "TEKNOFEST'te özellikle SİHA alanında hazırladığımız prototip hakemler tarafından çok beğenildi. Bu prototipin firmalarla yapılacak ortak çalışmalarla savunma sanayine entegre edilmesini hedefliyoruz. Serbest İHA kategorisinde ise 5G ile gelişen haberleşme teknolojileri doğrultusunda bu araçların taşımacılıkta kullanılabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle İHA alanında kısa süre içerisinde şirketleşme ve kümelenme çalışmalarını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Teknoloji, Teknofest, Rektör, Güncel, Bayat, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeditepe Üniversity'den TEKNOFEST Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Güpegündüz kadını zorla araca bindirip kaçırdı Güpegündüz kadını zorla araca bindirip kaçırdı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
Kerem Demirbay’ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ’’GS Store’’ poşeti rakip taraftarları çıldırttı Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı
Volkan Demirel’den Leroy Sane için olay yaratacak iddia Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Frankfurt’u yıkan haber Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt'u yıkan haber
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
Bin TL’ye aldığı boş bilgisayar kasasından servet çıktı Bin TL'ye aldığı boş bilgisayar kasasından servet çıktı
Milli Boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı Milli Boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
1 yıl ceza alan başkan, maçı kiraladığı vinçten izledi 1 yıl ceza alan başkan, maçı kiraladığı vinçten izledi
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart Lig tarihine geçti Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
Liverpool’da Arne Slot, kendisini yere atarak sarı kart gören oyuncusuna cezayı kesti Liverpool'da Arne Slot, kendisini yere atarak sarı kart gören oyuncusuna cezayı kesti
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin

10:51
Süper Lig’de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
Süper Lig'de şehri karıştıran maç: Düdük astırmazsak adam değiliz
10:51
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
10:41
CHP’nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
10:36
Galatasaray’ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:37
Taraftarla burun buruna Ali Koç’un zor anları
Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:11
Ali Koç’tan Trabzon Belediye Başkanı’na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:37
Görüntü Türkiye’den ve bunu yapan da 10 yaşındaki bir çocuk
Görüntü Türkiye'den ve bunu yapan da 10 yaşındaki bir çocuk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 11:10:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yeditepe Üniversity'den TEKNOFEST Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.