Almanya'da korona virüsün bulaşma oranı arttı - Son Dakika

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, yeni tip korona virüsün (Covid-19) insandan insana bulaşma oranının yüzde 1.1'e yükseldiğini açıkladı.

Korona virüs salgınına karşı tedbirleri gevşetme kararı alan Almanya'da virüsün bulaşma oranında yeniden artış görüldü. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, virüsün bulaşma oranının yüzde 0.7'den 1.1'e yükseldiği belirtildi.

Salgının yayılmasının azalması için bulaşma katsayısının yüzde 1'in altında olması gerektiğini kaydeden RKI, oranlardaki dalgalanmanın endişe verici olduğunu, sosyal mesafe, maske gibi önleyici tedbirlere uyulması gerektiğini açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Almanya'da 171 bin 324 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 549'a, iyileşenlerin sayısı ise 144 bir 400'e yükseldi.

(Mehmet Koca/İHA)