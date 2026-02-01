Almanya-İtalya İttifakı Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Almanya-İtalya İttifakı Güçleniyor

Almanya-İtalya İttifakı Güçleniyor
01.02.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merz ve Meloni, Avrupa'da yeni bir iş birliği ile Fransa'nın rolünü sorguluyor.

"Artık Almanya'nın Avrupa'daki başlıca müttefiki Fransa değil İtalya mı?"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, önceki hafta Roma'daki görüşmelerinde gazetecilerin bu çerçevedeki sorularına gülerek yanıt verdiler.

Meloni'nin "çocukça yorumlar" diye geçiştirdiği bu an kaçınılmaz olarak 2011'deki benzer bir vakayı akıllara getirdi.

Ancak o dönemde gülenler Almanya ve Fransa'nın liderleri Angela Merkel ve Nicolas Sarkozy, hakkında gülünen kişi ise İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ydi.

23 Ocak tarihli hükümetler arası zirve ve İtalya-Almanya İş Forumu, bu değişen roller nedeniyle Avrupa'da yakından takip edildi.

Yakın tarihte Almanya-Fransa iş birliği Avrupa'nın itici motoru olarak öne çıkarken son dönemde Merz'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan uzaklaşarak Meloni'yle yakınlaşması, Avrupa basınında "Avrupa'nın yeni güçlü çifti Meloni ve Merz", "Merzoni Avrupa'nın yeni rüya takımı", "Roma-Berlin: Eski kıtaya yeni motor" gibi yorumlarla karşılandı.

Alman Tagesspiegel gazetesinde Merz'in Roma'yı ziyaret ettiği gün yayımlanan bir makalede, "Bu dikkat çekici bir dönüşüm: Sadece bir yıl önce, CDU/CSU ittifakı içinde post-faşist Meloni ile görüşmenin bile uygun olup olmadığı tartışılıyordu. Şimdi ise Şansölye 10 bakanla birlikte Roma'ya gitti" ifadeleri kullanıldı.

Ortak noktalar Trump, otomotiv, göç

Bu dönüşümün ardında yatan nedenler arasında ABD Başkanı Donald Trump'a yaklaşım şekli ilk sıralarda sayılıyor.

Alman ve İtalyan liderler, örneğin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aksine Trump'ın Avrupa'yı endişelendiren söz ve eylemlerine yönelik sert tepkilerden kaçınma, Washington ile iyi ilişkileri koruma yanlısı bir tavır sergiliyor.

Analistler buna ek olarak Avrupa Birliği'nin Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile ticaret anlaşmasına ve dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya yardımı finanse etmekte kullanılmasına Fransa'nın direnmesinin Almanya'yı rahatsız ettiğini vurguluyor.

Fransa'da gelecek yıl yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle Macron'un görevinin sona erecek olması, öte yandan Meloni'nin İtalya'nın en istikrarlı hükümetlerinden birine liderlik etmesi de Berlin'in Roma'yla ittifakı sıkılaştırmasının gerekçeleri arasında gösteriliyor.

AB bürokrasisinde reform

Bu ittifak öncelikli olarak, Merz ile Meloni'nin AB içinde bir dizi reform için birlikte çalışma amacına hizmet ediyor.

Meloni, İtalya-Almanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada "Avrupa'nın iki ana üretim ekonomisi" olan İtalya ve Almanya birlikte çalışırsa "Avrupa Birliği'ni yöneten stratejik vizyonu, kuralları ve prosedürleri yenilemek için radikal bir değişiklik" yapabileceklerini söyledi.

Meloni ve Merz, iki ülke arasında "Stratejik İkili ve AB İşbirliği Eylem Planı Protokolü" ve "Güvenlik, Savunma ve Direnç Konusunda Geliştirilmiş İşbirliği Anlaşması" başlıklı ortak belgelere imza attı.

Ortak belgeler, AB düzenlemelerinin sadeleştirilmesi, sanayi, savunma, göç ve enerji gibi konularda daha yakın işbirliği öngörüyor.

Belgelerin imzalanması sonrası yapılan basın toplantısında Meloni, AB'nin Yeşil Mutakabakat düzenlemelerinin "ideolojik" bir vizyon olduğu ve Avrupalı işletmelere "diz çöktürdüğü" eleştirisi yaptı.

Küresel çapta daha rekabetçi bir AB istediklerini söyleyen Meloni, 12 Şubat'ta yapılacak AB liderleri gayri resmi toplantısında "Avrupa bürokrasisini sadeleştirmek, ortak pazarı güçlendirmek, otomotiv endüstrisini canlandırmak ve ortak kurallara ve eşit şartlara dayalı iddialı bir ticaret politikası" için bir ortak bildiri sunacaklarını açıkladı.

Merz de "Avrupa Birliği ile ABD ve Çin arasındaki büyüme farkı giderek açılıyor. Bu durum, Avrupa'nın hareket kabiliyetine ve Avrupa egemenliğine zarar veriyor" dedi.

Şansölye, "İtalya ve Almanya, Avrupa'ya yeni bir ivme kazandırmak istiyor" diye ekledi.

Merz, İtalya ile ortak hedeflerini "Avrupa'da bürokrasiyi gerçekten ve ciddi bir şekilde azaltarak daha rekabetçi hale gelmek istiyoruz" diye açıkladı.

Avrupa'da otomotiv sektörü açısından önde gelen ülkelerden olan Almanya ve İtalya, özellikle Çin'le rekabette zorlanılması nedeniyle, AB'nin 2035'ten itibaren içten yanmalı motorlu araçlara yönelik yasağını gevşetmek istiyor.

İki ülkenin girişimleriyle geçen ay Avrupa Komisyonu benzinli ve dizel araçların satışına izin verilmeye devam edilmesi yönünde bir plan açıkladı. Bu planın devreye girmesi için AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

'İtalyan-Alman motoru'

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Berlin ile Roma arasındaki bu yeni yakınlaşmayı "İtalyan-Alman motoru iş başında" başlıklı bir makaleyle analiz etti.

Burada, Avrupa'nın üç büyük sınavla karşı karşıya olduğu vurgulandı ve bunlar "ekonomik olarak gelişebilmek için daha rekabetçi olmak, jeopolitik olarak daha aktif rol oynamak ve güçlü bir siyasi liderlik" şeklinde sıralandı.

Bu bağlamda, "Roma'daki buluşma niteliksel bir değişime işaret ediyor, uyumdan ortak yönetime doğru bir değişime" denildi.

İtalya'da hükümetin çizgisine yakın Il Giornale gazetesi "Meloni-Merz ekseni" başlıklı yorumunda "Almanya ve İtalya pragmatizme açılıyor" dedi.

Il Domani gazetesi ise daha eleştirel bir tonla, "Meloni ve Merz: Yeşil Mutabakat'a ve göçmenlere karşı muhalefetleriyle birleşmiş bir çift" başlığını kullandı.

Almanya'da yayımlanan Handelsblatt gazetesinin "Merz ve Meloni – AB'de yeni bir ikili mi ortaya çıkıyor?" başlıklı yazısı da İtalya basınında sıklıkla alıntılandı. Bu yazıda da Fransa ile Almanya'nın arası açılırken "İtalya ile işler uzun zamandır olduğundan daha iyi gidiyor" denildi.

Fransa basını da bu gelişmeye ilgisiz kalmadı. Le Monde gazetesinde geçen haftasonu yayımlanan bir makalede, "Almanya anlaşmazlıklar nedeniyle Fransa'dan uzaklaşırken İtalya'yla yakınlaşıyor" denildi.

Alman Tagesspiegel gazetesi ise "Merz neden Meloni ile yeni bir ittifak arayışında" sorusunu sorarak şöyle devam etti:

"Alman hükümetindeki bazı kişiler artık Roma'nın yeni Paris olduğunu söylüyor. Nitekim Şansölye [Merz], Başbakan'ın [Meloni] dış politikada Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan çok daha güvenilir davrandığına inanıyor."

AB için ne anlama gelir?

Partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) kökleri aşırı sağa dayansa da Giorgia Meloni iktidara geldikten sonra dış politikada merkez sağa yakın bulunan bir çizgi izliyor.

Muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merz'in ise özellikle göç konusunda parti çizgisini daha sağa kaydırdığı yorumları yapılıyor.

CDU Avrupa Parlamentosu'nda merkez-sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) grubundayken, FdI aşırı sağcı cephede sayılan Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubunda.

Öte yandan hem Merz hem de Meloni'nin Atlantikçi dış politikada birleştiği de görülüyor.

Şimdi Merz'in Roma'da, "Almanya ve İtalya, tarihlerinin hiçbir döneminde olmadığı kadar yakınlar" diyerek özetlediği bu güç birliğinin Avrupa için ne anlama geleceği sorusu soruluyor.

İtalya'dan Il Giornale gazetesindeki bir analizde bu konuda şu öngörü yer alıyor:

"Arka planda, Merz ve Meloni'nin gelecekte Brüksel'i yöneten çoğunluğu ılımlılar ve sağdan oluşan bir koalisyonla değiştirme arzusu var."

Kaynak: BBC

Emmanuel Macron, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Almanya, İtalya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya-İtalya İttifakı Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
İşte futbol bu Galibiyet 9010’da geldi İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler
ABD’de federal hükümet kısmi olarak kapandı ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı Yerdeki kadının üzerine eğilmiş Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş
Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Süreç neden tamamlanmadı İşte Lookman transferinde son durum Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:19
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
08:16
ABD bugün İran’a saldıracak mı Trump’tan son dakika açıklaması geldi
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
07:58
Trump’ı zora sokacak görüntüler Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış
07:46
Türkiye, Suriye’den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu
03:19
Hamas’tan son 24 saatte katliam yapan İsrail’e rest
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest
02:45
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew’un ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini söyledi
İngiltere Başbakanı Starmer, eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 13:21:34. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya-İtalya İttifakı Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.