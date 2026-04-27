Artmahall’de 23 Nisan’a özel uluslararası çocuk sergisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan “Kafamın İçinde Bir Dünya Var 2” Uluslararası Çocuk Sergisi, Artmahall’de kapılarını açtı. 22–26 Nisan tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayan sergi, farklı ülkelerden çocukların hayal dünyalarını bir araya getirerek dikkat çekici bir sanat platformu oluşturdu. Sergide, geçtiğimiz sene Altın İnsan Ödülü alan ressam Zeynep Reyyan Gören'in de bir resmi sergilendi.

15 ÜLKEDEN ÇOCUKLAR AYNI SERGİDE BULUŞTU

ABD’den Ukrayna’ya, Türkiye’den Norveç’e kadar uzanan geniş katılımla düzenlenen sergide, 15 farklı ülkeden çocukların eserleri sergilendi. Konsolos çocuklarının da katkı sunduğu etkinlikte, farklı kültürlerin bakış açıları tek bir çatı altında buluştu. Çocukların çizimlerinde şehir, doğa ve gökyüzü gibi temalar öne çıkarken, ortak bir anlatım dili dikkat çekti.

SANAT VE ÇOCUK DÜNYASI AYNI ÇATI ALTINDA

Artmahall A Salonu’nda çocukların eserleri sergilenirken, B Salonu’nda Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun çalışmaları yer aldı. Bu düzenleme, çocukların üretimleri ile profesyonel sanat pratiğini bir araya getirerek sanatseverlere farklı bir deneyim sundu. Serginin küratörlüğünü Ezgi Engin üstlenirken, organizasyon sürecinde geniş bir ekip görev aldı.

ULUSLARARASI SANAT PLATFORMU OLUŞTU

Açılışta konuşan Kaplanoğlu, çocukların sanatının daha sade ve doğrudan bir anlatım taşıdığını vurguladı. 26 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek sergi, 23 Nisan’ın evrensel bir sanat buluşmasına dönüşmesine katkı sağlayarak uluslararası ölçekte dikkat çeken etkinlikler arasında yer aldı.