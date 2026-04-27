Artmahall’de 23 Nisan’a özel uluslararası çocuk sergisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 ülkeden çocukların eserlerini buluşturan “Kafamın İçinde Bir Dünya Var 2” sergisi, 23 Nisan temasıyla Artmahall’de sanatseverlerle buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan “Kafamın İçinde Bir Dünya Var 2” Uluslararası Çocuk Sergisi, Artmahall’de kapılarını açtı. 22–26 Nisan tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayan sergi, farklı ülkelerden çocukların hayal dünyalarını bir araya getirerek dikkat çekici bir sanat platformu oluşturdu. Sergide, geçtiğimiz sene Altın İnsan Ödülü alan ressam Zeynep Reyyan Gören'in de bir resmi sergilendi.

15 ÜLKEDEN ÇOCUKLAR AYNI SERGİDE BULUŞTU

ABD’den Ukrayna’ya, Türkiye’den Norveç’e kadar uzanan geniş katılımla düzenlenen sergide, 15 farklı ülkeden çocukların eserleri sergilendi. Konsolos çocuklarının da katkı sunduğu etkinlikte, farklı kültürlerin bakış açıları tek bir çatı altında buluştu. Çocukların çizimlerinde şehir, doğa ve gökyüzü gibi temalar öne çıkarken, ortak bir anlatım dili dikkat çekti.

SANAT VE ÇOCUK DÜNYASI AYNI ÇATI ALTINDA

Artmahall A Salonu’nda çocukların eserleri sergilenirken, B Salonu’nda Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun çalışmaları yer aldı. Bu düzenleme, çocukların üretimleri ile profesyonel sanat pratiğini bir araya getirerek sanatseverlere farklı bir deneyim sundu. Serginin küratörlüğünü Ezgi Engin üstlenirken, organizasyon sürecinde geniş bir ekip görev aldı.

ULUSLARARASI SANAT PLATFORMU OLUŞTU

Açılışta konuşan Kaplanoğlu, çocukların sanatının daha sade ve doğrudan bir anlatım taşıdığını vurguladı. 26 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek sergi, 23 Nisan’ın evrensel bir sanat buluşmasına dönüşmesine katkı sağlayarak uluslararası ölçekte dikkat çeken etkinlikler arasında yer aldı.

Kültür, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 13:39:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.