Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik İyilik Parkuru Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti - Son Dakika
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Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik İyilik Parkuru Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti

Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik İyilik Parkuru Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti
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Türkiye’de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonu Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, Beykoz’da 6. kez düzenlendi. Gün doğumuyla başlayan yarış, İstanbul Boğazı’nın benzersiz atmosferinde bir kez daha nefes kesen anlara sahne oldu.

Türkiye’de şarjlı diş fırçası ve diş macunu pazarında inovasyon öncüsü olarak, kullanana güç ve güven duygusu veren, tıpkı bir triatlet gibi güç, performans ve her zaman 1 numara olma içgüdüsüne sahip olan Oral-B’nin herkesi içindeki triatleti çıkarmaya, her gün daha iyiye ulaşmaya, güçlü ve beyaz dişler için ŞAMPİYON gibi fırçalamaya davet ettiği yarışta yerli ve yabancı yaklaşık bin sporcu kıtalar arası mücadele verdi.

Nefes kesen mücadele, bu yıl anlamlı bir dayanışmaya da ev sahipliği yaptı. Oral-B ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle hayata geçirilen projede, zorlu parkuru tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan her sporcu çocukların sağlıklı gülümsemesine aracılık etti.

Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik <a class='keyword-sd' href='/iyilik/' title='İyilik'>İyilik</a> Parkuru Oral-B <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonuyla ve Türkiye’de şarjlı diş fırçası ile diş macununda inovasyonun öncüsü, dünyada ise diş hekimlerinin bir numaralı tercihi Oral-B’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, 16 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Yarış öncesinde o yenilmez güveni veren ve herkesi ‘Şampiyon Gibi Fırçalamaya’ davet eden Oral-B’nin destekleriyle büyük ilgi gören yarış, 6. kez sporseverleri bir araya getirdi. 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, gün doğumuyla birlikte P&G Türkiye & Kafkasya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın verdiği startla başladı.

Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik İyilik Parkuru Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti

Yerli ve yabancı yaklaşık bin sporcunun katıldığı dünyanın kıtalararası ilk ve tek triatlon organizasyonunda triatletler; 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan çetin parkurda kıtalararası bir mücadele verdi. Kanlıca-Küçüksu arasındaki yüzme etabı ile başlayan yarışta sporcular, trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya’dan Avrupa’ya pedal çevirdi, ardından Küçüksu-Çubuklu arasındaki koşu etabı ile zorlu parkuru tamamladı. Zorlu ve çekişmeli geçen mücadelenin ardından Erkekler Genel Klasman kategorisinde Mikhail Venediktov, Kadınlar Genel Klasman kategorisinde ise Ece Calp birinciliği elde etti.

Organizasyon kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Aquatlon yarışında ise sporcular, 2,2 kilometre yüzme ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda dayanıklılıklarını sergiledi. 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu bu yıl anlamlı bir dayanışmaya da ev sahipliği yaptı. Oral-B ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle hayata geçirilen projede, zorlu parkuru tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan her sporcunun mücadelesi, çocukların sağlıklı gülümsemesine dönüştü.

Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik İyilik Parkuru Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti

Erdem: Her sporcu bir çocuğun sağlıklı gülümsemesine katkı sağladı

Başarıyla tamamlanan yarışın ardından açıklamalarda bulunan P&G Türkiye & Kafkasya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem, “Procter & Gamble olarak tüketicilerin yaşam kalitesini yükselten yüksek performanslı ürünler sunarken iyi bir kurumsal vatandaş olarak sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü desteklemeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla Oral-B markamızla tam 6 yıldır kıtaları birleştiren bu benzersiz triatlon organizasyonunun ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fiziksel sınırların zorlandığı bu zorlu disiplinde başarılı bir performansın temeli güçlü ve sağlıklı bir vücuttan, vücut sağlığı ise ağız bakımından geçiyor. Üstün teknolojili ürünlerimizle sporcularımızın ihtiyaç duyduğu bakımı sağlarken, herkesi içindeki triatlet ruhunu keşfetmeye ve her gün daha iyiye ulaşmaya, güçlü ve beyaz dişler için ‘Şampiyon Gibi Fırçalamaya’ davet ediyoruz” dedi.

Erdem, AÇEV ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl bu büyük spor buluşmasını AÇEV ile hayata geçirdiğimiz anlamlı bir dayanışmayla çok daha değerli bir noktaya taşıdık. Zorlu parkuru başarıyla göğüsleyen her sporcunun mücadelesini çocuklarımızın sağlıklı gülümsemelerine dönüştürdük. Boğaz’da atılan her kulaç, pedal çevrilen her metre ve atılan her adım, sporun iyileştirici gücüyle çocuklarımızın hayatına dokundu. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve bu iyiliğin bir parçası olan tüm sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik İyilik Parkuru Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti

Yalçınkaya: Uluslararası Yarışlarından Biri Olmaya Devam Edecek

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Oral-B, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetim temsilcileri olmak üzere geniş bir paydaş grubunun desteğiyle gerçekleşen başarılı bir organizasyonu daha geride bırakmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Triatlon ve aquatlon branşlarında bireysel ve takım mücadelesinde yer alan triatletler, bu sporun doğasında bulunan kararlılık, dayanıklılık ve son ana kadar pes etmeme motivasyonları ile örnek sporcu olmaya devam ediyor. Dünyanın tek kıtalar arası triatlon yarışı olan Oral-B Boğaziçi Triatlonu, Türkiye’nin uluslararası çapta vizyon yarışlarından biri olmaya devam edecek. Heyecanımıza ortak olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu’nda alınan sonuçlar:

Triatlon Yaş Grubu Erkekler Genel Klasman

Ad Soyad Kulüp Adı

1. Mikhail Venediktov Ata Yahşi Spor Kulübü

2. İlker Kökçe Ferdi

3. Bahadır Tama Antalyaspor Kulübü

Triatlon Yaş Grubu Kadınlar Genel

Ad Soyad Kulüp Adı

1. Ece Calp Ata Yahşi Spor Kulübü

2. Sinem Yalçınkaya Battal Yüzme ve Triatlon Spor Kulübü

3. İrem Görmüş Triatlon Spor Kulübü

Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik İyilik Parkuru Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti

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Son Dakika Triatlon Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik İyilik Parkuru Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya’dan Avrupa’ya Uzanan 52 Kilometrelik İyilik Parkuru Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu Çocukların Sağlıklı Gülümsemesi İçin Gerçekleşti - Son Dakika
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