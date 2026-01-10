Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları - Son Dakika
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

10.01.2026 14:53
10.01.2026 14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
Sancaktepe'de eski eşini boğarak öldürüp oğluyla birlikte hafriyat alanına gömüldüğü belirlenen Nuriye Dilmaç'ın şeytani bir planla öldürüldüğü ortaya çıktı. Her şeyi itiraf eden oğlu Eren D., her ay annesini gömdükleri yere gidip dua ettiğini, alanı satın alarak mezar yaptırmayı planladığını söyledi. Eski eşinin ailesi tarafından öldürülmesine karar verilen Dilmaç cinayetindeki diğer detaylar kan dondurdu.

Sancaktepe'de kayıp olarak aranan Nuriye Dilmaç'ın şeytani bir planla öldürüldüğü ortaya çıktı. Eski eşinin boğarak öldürdüğü ve oğluyla birlikte hafriyat alanına gömdüğü tespit edilen Dilmaç cinayetindeki detaylar kan dondurdu.

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

4 AY ÖNCE TELEFONU KAPANMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip 13 Temmuz 2024 tarihinde kaybolan Nuriye Dilmaç'ın bir cinayete kurban gittiğini belirledi. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede 5 Çocuk annesi Nuriye Dilmaç'ın eşinden bir süre önce ayrıldığını ancak eski eş Dursun D.'nin bir türlü peşini bırakmadığını tespit etti.

Nuriye Dilmaç için daha önce de eski eşi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ancak ekipler tarafından bulunan Dilmaç'ın "Ben onunla görüşmek istemiyorum" dediği öğrenildi. Yapılan incelemede Nuriye Dilmaç'ın kızı Zilan tarafından yapılan son kayıp müracaatından yaklaşık 4 ay önce telefonun kapandığını tespit etti.

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

ESKİ EŞİ "ONU BAHÇEYE GÖMECEĞİM" DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şiddetli geçimsizlik yüzünden 17 yıllık evliliğin ardından ayrılan Nuriye Dilmaç'ın eski eşi Dursun D.'nin bu süre içinde sürekli ona ulaşmaya çalıştığı, Ağrı'da yaşayan ailesini tehdit ederek "Onu bulup eski evimizin bahçesine gömeceğim" dediğini tespit etti. Dursun D.'nin ayrıca Nuriye Dilmaç'ın Dalaman'da yaşayan erkek kardeşini de yanındaki 3 kişiyle birlikte öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı.

9 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmaların ardından İzmir ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda Dursun D. (47) ile oğlu Eren D., Zakir D., Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharemm S. gözaltına alındı.

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

AİLE MECLİSİ KARARIYLA CİNAYET

Olayla ilgili yapılan çalışmadan edinilen bilgiye göre Dursun D.'nin ailesi, Nuriye Dilmaç'ın boşandıktan sonra uygunsuz bir hayat sürdüğünü iddia ederek ölüm kararını verdi. Polis ekipleri cinayet için Dursun D.'nin yaptığı planı da ortaya çıkardı. Cinayet için arkadaşından yardım isteyen Dursun D.'nin başka bir hat alarak eski eşiyle başka biriymiş gibi mesajla görüştüğü öğrenildi. Ancak yine iddiaya göre "kadının kamerayı aç ya da fotoğraf gönder" istekleri üzerine Dursun D.'nin telefonu arkadaşı Muharrem S.'nin yanına götürerek eski eşiyle konuşması ve onu buluşmaya ikna etmesini istediği öğrenildi.

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

BULUŞMA GÜNÜ CİNAYET PLANINI DEVREYE SOKMUŞLAR

Bir süre sonra Nuriye Dilmaç'ın buluşmaya ikna edilmesi üzerine Dursun D.'nin hazırladığı planı uygulamaya koyduğu belirtildi. Muharrem S., Dursun D. ve oğlu Eren D.'nin otomobile binerek buluşma yerine gittikleri, kadın gelmeden Dursun D. ile Eren D.'nin hafif ticari aracın bagaj kısmına saklandıkları öğrenildi. Muharrem S.'nin yol üzerinde bekleyen kadını "Ön koltuğa su döküldü. Sen arkaya otur" diyerek kandırmasından bir süre sonra bu kez 'Aracın lastiği indi galiba' diyerek araçtan kaçtığı tespit edildi.

Polise ifade veren Muharrem S.'nin "Bana kadını öldüreceklerini söylemediler. Onu buluşmaya ikna etmemi, bir araya geldiklerinde barışacaklarını söylediler. Ben de buluşmayı sağladıktan sonra araçtan ayrılıp, bir taksiye binip oradan ayrıldım. Ne oldu tam olarak bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

OĞLU CİNAYETİ İTİRAF EDİP TÜM DETAYLARI ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işledikleri cinayeti anlatan tek şüpheli oğul Eren D.'nin ise "Ben şoför koltuğuna geçtim. Babam da annemin yanına oturdu. Tartışmaya başladılar. Babam anneme vurunca bayıldı. Ardından babam onu iple boğarak öldürdü" dediği öğrenildi.

"CESEDİ ÇUVALA KOYUP BAHÇEYE GÖMDÜK"

Cinayetin tüm detaylarını anlatan Eren D. "Cesedi alarak daha önce oturduğumuz Paşaköy'de bulunan evin oraya gittik. Burada akrabalarımız vardı. Cesedi araçtan indirerek bir çuvala koyduk. Harfiyatçı olduğumuz için bir kamyon bahçe toprağı bulduk. Cesedi o bahçe toprağının içine gömerek. Döküm sahasına atmak için yola çıktık. Cesedin bulunduğu kamyonu ben kullanıyordum. Babam beni arkadan moloz yüklü bir kamyonla takip ediyordu. Ancak yolda onun aracının lastiği patlayınca benim bulunduğum araca geçti. Birlikte İBB Şile, Sahil köy, harfiyat döküm sahasına gittik. Orada kamyondaki bahçe toprağını boşalttık. Ancak çuval açığa çıkınca babam çuvalı tekrar toprağın içine gömdü" dedi.

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN TELEFONUNU 4 GÜN DOLAŞTIRMIŞ

Polis ekipleri olayın ardından Dursun D.'nin eski eşinin telefonunu polisleri yanıltmak için 4 gün boyunca yanında dolaştırdığını ve gelen çağrıları açarak 10 saniye konuşmadan bekledikten sonra kapattığı öğrenildi. Şüphelinin bu yöntemle polisin başka kişilere yönelerek kendisinden ve ailesinden uzak tutmayı amaçladığı öğrenildi.

HER AY CESEDİ ATTIKLARI YERE GİDİP DUA EDİYORMUŞ

Öte yandan cinayeti itiraf eden Eren D.'nin olaydan sonra vicdan azabı çektiğini ve her ay annesinin cesedini attığı yere giderek Dua ettiğini söylediği öğrenildi. Döküm sahalarının bir süre sonra yeşil alana çevrildiğini bildiğini söyleyen Eren D. "O alanı satın alarak anneme gizli bir mezar yaptırmak için 10 milyon lira biriktiriyordum. Amacım buydu. Her ay onu gömdüğümüz yere giderek dua ediyordum" dediği belirtildi.

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken eski eş Dursun D., oğlu Eren D. kardeşleri Zakir D., Ercan D., Cevdet D., ve Muharrem S. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan genç kadının cesedini bulmak için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları - Son Dakika

