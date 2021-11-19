Bakan Ersoy: 2021'de 525 eserimizi yurt dışından getirdik - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik. Böylece 2002 yılından itibaren yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 4 bin 967'ye yükselmiştir" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Ersoy, Covid-19 salgını döneminde dünyaya örnek olan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlattıklarını, program kapsamında eylül ayı itibarıyla denetlenmiş ve sertifika almaya hak kazanmış toplam tesis ve araç sayısının 11 bin 595 olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Covid-19 tedbirleri nedeniyle turizm faaliyetlerinin tüm dünyada olduğu gibi pandemi öncesi seviyelere henüz ulaşamadığını söyleyerek, "Başarılı çalışmalar sonucunda sezon başında belirlemiş olduğumuz 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefimizi, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Burada sevindirici olan gelişme 2018 yılında 630 dolara düşen kişi başına harcamanın, 2021 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 830 dolar olarak gerçekleşmesidir. Pandemi koşullarının olumsuz etkileri azaldıkça hedeflediğimiz ziyaretçi sayısı ve turizm gelirine hızla ulaşacağımıza inancımız tamdır. Bu noktada tesislerimizin ağırlama kapasitesinin de yeterli olması gerekmektedir. 2021 Ekim ayı itibarıyla 13 bin 140 adet tesis sayısına ve 1 milyon 619 bin 447 adet yatak kapasitesine ulaşılmıştır. 2021 Eylül ayı itibarıyla 'Çevreye Duyarlı Tesis Belgesi'ne sahip tesis sayımız 451'e yükselmiş ve bu alandaki yatak kapasitemiz 292 bin 335'e ulaşmıştır. 2021 yılında 519 plajımız 'Mavi Bayrak' almaya hak kazanmıştır. 2022 yılında da 'Mavi Bayrak'lı plaj sayımızı artırarak ülkemizi daha üst sıralara taşımak Bakanlığımızın hedefleri arasında yer almaktadır" dedi.

'TURİZM BÖLGELERİNDE ALT YAPI SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK'Bakan Ersoy, 4 halk plajına 2021 yılında Çamyuva, Manavgat ve Marmaris-İçmeler olmak üzere 3 yeni plajı daha eklediklerini belirterek, "Girişleri ücretsiz olan 5 yıldızlı bu 7 halk plajımız, uygun fiyat ve yüksek hizmet standartları ile halkımızdan büyük ilgi görmektedir. Alt yapı çalışmalarımız kapsamında, Antalya ili Serik ilçesinde Serik 2 Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri projesi son aşamaya getirilmiş olup aralık ayı içerisinde atık su alınmaya başlanarak tesis devreye alınacaktır. Ayrıca söz konusu proje kapsamında Boğazkent Terfi Merkezi ve terfi hattı çalışmaları devam etmekte olup bu çalışmalar da 2022 yılı turizm sezonu başlamadan önce tamamlanacak ve tüm bölgenin atık su sorunu çözülmüş olacaktır. Muğla-Bodrum-Torba- Kızılağaç-Yalı ve İçmeler'de atık su arıtma tesisi ve bağlantılı alt yapı tesislerinin projelendirilmesi ve yapım işleri kapsamında; Torba-Kızılağaç-Yalı İçmeler Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri Yapım İşleri 2022 yılı Turizm Sezonu başlamadan önce, Atık Su Arıtma Tesisi yapımı ise 2022 yılı Aralık ayında tamamlanacaktır. Bu tarihte tüm tesisleri hizmete alarak bu bölgedeki alt yapı sorununu da çözmüş olacaktır" diye konuştu.'DİJİTAL ARKEOLOJİ ARŞİVİ' OLUŞTURULACAK'Arkeolojik kazı çalışmalarının sürelerinin uzatılması ve 12 ay boyunca daha etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu arasında bir iş birliği protokolü imzalandığını anımsatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu: "Yapılan protokol kapsamında 2019 yılında 20, 2020 yılında 42, 2021 yılında ise 65 olmak üzere toplam 127 arkeolojik kazı çalışması, 12 ay boyunca sürdürülerek ülkemizin arkeoloji alanındaki istihdamının artması sağlanmıştır. Bu sayının 2022 yılında eklenecek arkeolojik kazı çalışmalarıyla birlikte daha da artırılması planlanmıştır. Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje ile ülkemizin ilk milli arkeoloji enstitüsü olan 'Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün kurulmakta olduğu bilgisini de paylaşmak istiyorum. Enstitüde yer alacak arkeometri laboratuvarı ile de ülkemizin ilk 'Dijital Arkeoloji Arşivi' oluşturulacaktır. Temmuz 2020 itibarıyla 100 yıllık arşivlerimiz taranmış ve 1 milyon 650 bin belgenin sisteme aktarılması çalışmalarında sona gelinmiştir. Amacımız kültür varlıklarımızın sadece gün yüzüne çıkarılması değil, çevreleriyle birlikte korunması ve yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu amaçla 2021 yılında 19 adet koruma amaçlı imar planı çalışmasını yürütmekteyiz."'SON 10 YILIN EN YÜKSEK SAYISINA ULAŞTIK'Bakan Ersoy, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığının önlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası paydaşlar ile yakın koordinasyon içerisinde çalışıldığını söyledi. Bu kapsamda İran, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Çin, Peru, Türkmenistan, Özbekistan ve ABD ile 9 uluslararası anlaşma imzalandığını hatırlatan Bakan Ersoy, "Ayrıca yeni anlaşmalar için İsviçre ve Sırbistan ile çalışmalar sürdürülmektedir. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2021 yılında son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak 525 eserimizi yurt dışından getirdik. Bu yıl son olarak çoğunlukla Urartu Dönemi'ne ait önemli bronz eserlerden oluşan, Roma Dönemi'ne ait 14 altın sikkenin de aralarında yer aldığı 101 adet kültür varlığının Macaristan'dan iadesi sağlanmıştır. Böylece 2002 yılından itibaren yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 4 bin 96"ye yükselmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihinin insanlığın uygarlık tarihi ile özdeş olmasının getirdiği zenginliğin bir göstergesi olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki eserlerimizin sayısı, Malatya Arslantepe Arkeolojik Alanı'nın eklenmesiyle 2021'de 19'a yükselmiştir. Aday listede yer alan varlıklarımızın sayısı ise 84 olmuştur" dedi.'KÜLTÜR ENVANTERİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'Bakan Ersoy, diğer taraftan Şanlıurfa'da keşfedilen ve 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Alanı olarak tescillenen Göbeklitepe benzeri alanların da arkeolojik kazı, araştırma ve düzenleme çalışmaları ile mevcut destinasyona eklenmesi amaçlandığını belirterek, "Anadolu'nun ve özelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Şanlıurfa'nın Neolitik Çağ araştırmaları ile dünya bilim çevreleri ve dünya kamuoyuna sunulması adına Neolitik Çağ Araştırma Projesi yapılmıştır. Bu çerçevede Taş Tepeler Projesi ile başta Karahantepe olmak üzere Göbeklitepe benzeri en az 12 alanda, öncelikle uluslararası ekipli arkeolojik kazı ve araştırmalar yapılması planlanmış; bu çalışmaların sonuçları ile de bölgenin ve ülkemizin kültür turizmine ivme verecek, güçlü bir destinasyon oluşturulmaya başlanmıştır. Bu denli bir zenginliğin mirasçıları olarak, değerlerimizi korumak amacıyla kültür envanteri oluşturma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu kapsamda tescilli taşınmaz kültür varlıklarımızın sayısı 118 bin 336'ya, sit alanlarımızın sayısı da 21 bin 869'a yükselmiştir. Bakanlığımız, tarihi değerlerimizin yaşatılması noktasında restorasyon faaliyetlerine önem ve öncelik vermektedir. 2021 yılında toplam 295 kültür varlığımızın ve vakıf eserimizin restorasyonu tamamlanmış, 200 tanesi içinse çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. 'SEDDÜLBAHİR KALESİNİ 2022 YILINDA HİZMETE AÇACAĞIZ'

Bakan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri klasik binasının güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarının ikinci etabının tamamlandığını belirterek, "Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Nisan 2020 itibarıyla başlayan restorasyon çalışmalarının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Banisi Valide Sultan olan ilk kale ve Çanakkale Savaşları'ndaki ilk şehitlerimizin verildiği bölge olması nedeniyle özel önemi haiz Seddülbahir Kalesi'nin 2021 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılında, kalenin surlar içinde kalan alanının yaklaşık yüzde 70'lik kısmını ziyarete açacağız. Bunun yanında Çanakkale Savaşlarında askeri silah tamirhanesi olarak kullanılan Bigalı Kalesi'nin restorasyonu tamamlanmış olup kalenin savaştaki işlevini anlatan teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması sonrasında 2022 yılında hizmete açılacaktır. Kapadokya Alan Başkanlığımızın kurulması ile tarihi, kültürel ve doğal değerlerin yoğun olarak yer aldığı, turizm potansiyeli yüksek bir bölge olan Kapadokya Alanının korunması, denetlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması ile marka değerinin yükseltilmesine ve dünya turizmindeki gelir payının artırılmasına ilişkin çalışmalara hız verilmiştir. Alan Başkanlığımızca Kapadokya Üst Ölçekli Alan Planları ve Alan Yönetim Planı çalışmalarına başlanılmıştır. Söz konusu planın 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.