Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek - Son Dakika
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Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali’nin 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında ikinci kez düzenleneceğini duyurdu. Dokuz gün sürecek festivalde konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri ve gastronomi etkinlikleri yer alacak. Artuklu Fuar Alanı’ndaki ücretsiz konserlerde Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Simge ve Kıraç gibi isimler sahne alacak.

Mardin, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ikinci kez sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Festival boyunca kentin tarihi mekanları, el sanatları ve mutfak kültürü farklı etkinliklerle ziyaretçilere tanıtılacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

DOKUZ GÜN SÜRECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali’nde konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan bir program uygulanacak. Festivalde Mardin’in taş mimarisi, geleneksel el sanatları, tarihi sokakları ve mutfak kültürü ziyaretçilere tanıtılacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

BAKAN ERSOY: KÖKLÜ MİRASI YAKINDAN TANIMASINI SAĞLAYACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, “Mardin, binlerce yıllık medeniyet birikimi, köklü inanç ve kültür geleneği, eşsiz mimarisi ve çok kültürlü yaşamıyla Türkiye’nin dünya kültür mirasına sunduğu en özgün değerlerden biridir. Mezopotamya’nın kadim hafızasını günümüze taşıyan bu şehir, farklı medeniyetlerin yüzyıllar boyunca oluşturduğu ortak mirasın ve birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerinden birini temsil ediyor” dedi.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Ersoy, “Mardin’de ikinci kez gerçekleştireceğimiz festivalle de kentin tarihi mekanlarını, kültürel mirasını, geleneksel sanatlarını ve zengin mutfak kültürünü dokuz gün boyunca kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacağız. Konserlerden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan programımızla her yaştan ziyaretçinin bu köklü mirası yakından tanımasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

ÜCRETSİZ KONSERLERDE SAHNE ALACAK İSİMLER

Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı’nda dokuz gün boyunca ücretsiz konserler düzenlenecek. Konserlerde Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut sahne alacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı ise Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi’nde konser verecek. Askeri marşlardan klasik Batı müziğine, cazdan Türk müziğine uzanan repertuvarın seslendirileceği konserde Anadolu’nun farklı yörelerinden ezgiler de yer alacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

ÜNLÜ ŞEFLER LEZZET NOKTALARINI ZİYARET EDECEK

Festivalin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Programa iki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak, Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz ile Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez konuk olarak katılacak. Konuk şefler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları’nı ziyaret ederek Mardin’e özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

Festival kapsamında 30'dan fazla Lezzet Noktası belirlendi. Esnaf lokantalarından konak restoranlarına, kebapçılardan kahvaltı mekanlarına uzanan rotada kaburga dolması, dobo, sembusek, ikbebet, irok ve kibe gibi yöresel yemeklerin yanı sıra Süryani çöreği, harire ve kahiye tatlıları da yer alacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

“OSMANLI’NIN MUKADDES EMANETLERİ” SERGİSİ

Mardin Müzesi’nde açılacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisinde, padişahlar tarafından hazırlanan hüsn-i hat örnekleri sergilenecek. Sergide ayrıca Haremeyn’e gönderilen surre keseleri ve altınlar, Kabe’nin iç ve dış örtülerinden günümüze ulaşan parçalar ile Kabe kuşağı örnekleri yer alacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ise “Yaşayan Miras: Mardin” sergisi açılacak. Sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserleri yer alacak. Aynı galeride geleneksel sanatları yaşatan ustaların hikayelerini anlatan “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” düzenlenecek. Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi’nin tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan karma sergi de aynı galeride ziyaretçilere açılacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

PUL SERGİSİNDE EL CEZERİ DETAYI

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’nde düzenlenecek “Mardin Kültür Yolu Festivali Pul Sergisi”nde, tarihi ve kültürel miras posta pulları üzerinden ele alınacak. Sergide El Cezeri, geleneksel mozaikler ve Mohaç kağıtlarının da aralarında bulunduğu farklı unsurlara ilişkin pul örnekleri yer alacak.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

15 TEMMUZ PARKI’NDA ÇOCUK KÖYÜ KURULACAK

Festival boyunca 15 Temmuz Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü’nde panayır çadırları, şişme oyun alanları, yaratıcı atölyeler, dijital oyunlar ve yarışmalar yer alacak. Karaoke Karavan etkinliğinde çocuklar sevdikleri şarkıları seslendirebilecek.

Mardin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde kütüphaneci Emine Cilasun eşliğinde masal ve hikaye, zeka oyunları, sokak oyunları ve satranç etkinlikleri düzenlenecek. Mardin Müzesi’nde ise çocuk ve gençlere yönelik “Kültür Koruyucuları” etkinliği gerçekleştirilecek.

Bakan Ersoy duyurdu! Mardin Kültür Yolu Festivali başlıyor, tam 9 gün sürecek

AÇILIŞ GÜNÜ FOTOMARATON

Festivalin açılış gününde Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak FotoMaraton Mardin ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile çocuklar, kentin taş sokaklarını, tarihi yapılarını ve günlük yaşamını fotoğraflayacak.

Festival programına ilişkin ayrıntılı bilgilere Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin resmi internet sitesi (kulturyolufestivali.com) ve @turkiye_kulturyolu Instagram hesabı üzerinden ulaşılabiliyor.

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