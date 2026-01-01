Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026\'nın ilk bebekleri

2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" diyen bebekler ailelerine büyük sevinç yaşattı. Bebeklere Alya, Poyraz, Alparslan, Arya, İpek, Muhammed Ali gibi isimler verilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

MALATYA'DA YILIN İLK BEBEĞİ: MUHAMMED ALİ

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semra ve Ali Çoban çifti, saat 00.08'de 3 kilo 570 gram olarak dünyaya gelen oğullarına 'Muhammed Ali' ismini verdi. Bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını belirten anne Semra Çoban, "4 kızım var. Oğlumu kucağıma almak yılın en güzel mucizesi oldu bize. Kızlarım erkek kardeş çok istiyorlardı, Rabbim nasip etti. Adını Muhammed Ali koyduk. Bebeğimizin yeni yılın ilk dakikalarında doğması hediye oldu bizim için. İkimizin de sağlığı çok iyi" dedi.

Baba Ali Çoban ise, 10 gün önce annesini kaybettiğini ve dünyaya gelen çocuğunun kendisine moral olduğunu ifade ederek, "Evlat evlattır. Kızı erkeği yoktur. 10 gün önce annemi kaybettim. Buda bana bir destek ve güzellik oldu. 4 çocuğum vardı. 5'incisi de erkek oldu ve mutluyuz. Yeni yıl herkese sağlık ve mutluluk getirsin "şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Fatih Yiğit ise 2026'nın ilk bebeğinin doğumu gerçekleştirdiğini belirterek,' 2026 yılının ilk bebeğini dünyaya getirdik. Anne ve bebek şu an gayet sağlıklıdır. Bebeğimiz 3 bin 570 gram olarak dünyaya geldi. Kendilerine yeni yıl vesilesi ile sağlıklı güzel ömürler diliyoruz" diye konuştu.

ADANA'DA YILIN İLK BEBEĞİ "POYRAZ" OLDU

Adana'da 2026 yılının ilk bebeği, Ömer (27) ve Nida Gökçe Tabur (26) çiftinin oğlu Poyraz oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ömer Tabur ile Nida Gökçe Tabur çiftinin bebekleri, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Akşam saatlerinde doğum sancısı başlayan Nida Gökçe Tabur, hastaneye kaldırıldı.

Doğumhaneye alınan Tabur, yılın ilk saatlerinde Poyraz adını verdikleri erkek bebeklerini dünyaya getirdi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen Poyraz Tabur'un, çiftin ilk çocuğu olduğu öğrenildi.

"ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Çocuklarının yılın ilk bebeği olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen baba Ömer Tabur, "Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Merve hocamıza, çocuğumuzu burada sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Bebeğimiz vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Normalde 7 Ocak'ta doğacaktı ancak Poyraz durmadığı için yılın ilk gününde dünyaya geldi. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz" dedi.

"SAĞ SALİM ÇOCUĞUMUZ DÜNYAYA GELDİ"

Anne Nida Gökçe Tabur da çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok şükür çocuğumuzu sağ salim kucağımıza aldık. Aslında günü vardı ancak kendisi bugün gelmek istedi. Evladımızın inşallah bize uğur getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Şule Ece Bayrak ise yeni yılın ilk bebeğinin doğumuna vesile olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bayrak, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğumuna vesile olduğum için çok mutluyum. Bebeğimiz sağlıkla dünyaya geldi. Anne ve babaya doğum sonrası teslim ettik. Gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından ailemizi taburcu edeceğiz" dedi. (DHA)

ELAZIĞ'DA YILIN İLK BEBEKLERİ

Elazığ'da 2026 yılının ilk bebekleri, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında doğan Zeynep Hüma, Ahsen, Deniz ve Arel bebekler ailelerine mutluluk yaşattı.

Deniz bebek

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde dünyaya geldi. Nida ve Mahmut Karataş çiftinin bebekleri Zeynep Hüma, 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Sevda ve Murat Çoban çiftinin dördüncü çocukları Ahsen bebek 3 kilo 100 gram, Özge ve Ali Esmer çiftinin üçüncü çocukları Deniz bebek ise 3 kilo 200 gram olarak doğdu. Fatma ve Nizamettin Baydaş çiftinin üçüncü çocukları Arel bebek de 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Arel bebek

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, aileleri tebrik ederek bebeklere altın taktı.

Ahsen bebek

Vali Numan Hatipoğlu, "Fethi Sekin Şehir Hastanemizde 2026 yılını karşıladık. Şehir Hastanemizde gerçekleşen 4 doğum sonrasında bebeklerimizi ziyaret ettik. Kendilerine baht açıklığı diledik. İnşallah ülkemize, milletimize yararlı yurttaşlar olarak yetişirler, çocuklar, gençler olarak yetişirler gelecekte. Bu anlamda bizim için de bir güzellik oldu. 4 ayrı doğum olmuş olması bir güzellik. Ben tekrar 2026 yılının sağlık, huzur, güzellikler, esenlikler getirmesini diliyorum" dedi.

Zeynep Hüma

BURSA'DA YILIN İLK VE SON BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Bursa'da 2025 yılının son bebeği Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin oğulları Yakup Ali, 2026 yılının ilk bebeği ise Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin oğulları Alparslan oldu. Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekler ve aileleri kent protokolü tarafından ziyaret edildi.

Bursa'da 2025 yılının son bebeği ile 2026 yılının ilk bebekleri, Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bursa protokolü, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek aileleri tebrik etti. Yeni yılın ilk bebeği, Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin oğulları Alparslan olurken, 2025'in son bebeği ise Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin oğulları Yakup Ali oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, aileleri hastanede ziyaret ederek bebeklere çeşitli hediyeler verdi ve sağlıklı ömürler diledi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Gürkan, tüm vatandaşlara sağlık ve huzur dolu bir yıl temennisinde bulundu. Yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeklerin sembolik olarak ziyaret edildiğini de ifade eden Gürkan, "Yeni dünyaya gelen evlatlarımıza hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Tüm milletimize ve hemşehrilerimize hayırlı yıllar" dedi.

KONYA'DA "ALPARSLAN" SAAT 00.02'DE DÜNYAYA "MERHABA" DEDİ

Konya'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. Bebeğe, 'Alparslan' ismi verildi.

Konya'da Cemile (33) ve Hasan Özkara çiftinin bebekleri saat 00.02'de Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya geldi. Ailenin 'Alparslan' adını verdiği bebek 3 kilo 100 gram ağırlığında doğdu. Bebeğin ilk ziyaretçisi, Konya Valisi İbrahim Akın anneyi Cemile ve baba Hasan Özkara'yı kutladı.

OSMANİYE'DE YILIN İLK BEBEĞİ "ELİN" OLDU

Osmaniye'de 2026 yılının ilk bebeği, Nour Alhosi–Mahir çiftinin 'Elin' ismini verdikleri kızları oldu.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Nour Alhosi–Mahir çiftinin 'Elin' adını verdikleri kız bebek, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Ailenin beşinci çocuğu olan Elin bebek, normal doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Hastane yönetimi tarafından aileye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirilerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

BAKAN GÖKTAŞ YENİ YILIN İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıl dolayısıyla Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde yeni doğum yapmış anneleri ve bebeklerini ziyaret etti. Bakan Göktaş, ilk olarak Kurt ailesinin 3'üncü bebeği olarak 4 kilo 250 gram olarak dünyaya gelen İpek bebeği ziyaret etti. Bebeğin annesi Gülsüm Kurt ile sohbet eden Bakan Göktaş bebeğe ve annesine hediye takdim etti. Ardından Ulutaş ailesinin ilk bebeği olan Alya'yı ve annesi Yasemin Ulutaş'ı ziyaret eden Bakan Göktaş, burada ilk doğumunu gerçekleştiren anne ile sohbet etti. Aile ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, doktorlara ve ebelere çok teşekkür etti. İlk hamileliğinden kaynaklı çok endişeli olduğunu belirten anne Ulutaş, çevrimiçi eğitimler sayesinde bu süreci çok kolay bir şekilde atlattığını ifade etti. Ziyaretlerin ardından lohusa şerbeti içen Bakan Göktaş, basın mensuplarına da şerbet ikram etti.

"AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Yeni yılla beraber Ankara'da yeni doğan bebekleri ziyaret ettiklerini ve ailelerin heyecanını paylaştıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Biliyorsunuz bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı olarak ilan ettik. Aile yılında ailelere çok önemli destekler sunduk. Özellikle yeni doğan bebeklere geçtiğimiz yıl itibariyle doğan her bebeğin yanında olduk. İlk bebeğe 5 bin liralık tek seferlik bir destek, 2'nci bebeğe 1500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bini annelerinin hesabına 5 yıl boyunca yatırdığımız bir desteği başlatmış olduk. Tabi biz aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle bundan sonraki dönemde de aile ve nüfus 10 yılına doğru ilerliyoruz. Her bebek bizler için kıymetli, her aile bizler için kıymetli" ifadelerini kullandı.

"721 BİN ÇOCUK İÇİN 8.7 MİLYAR DESTEK"

Nüfusun yaşlandığı ve doğurganlık hızının da azaldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattığımız yani 1 Ocak 2025 itibariyle başlattığımız doğum yardımlarında 2025 yılında 721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağlamış olduk. Bu desteklerimiz bu yıl da tabii ki devam edecek. 5 yıl boyunca bu doğan bebeklerimizin de ailelerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz. Aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızla beraber daha da umutla olacak ve her doğan bebek bizler için bir berekettir ve nüfus odaklı çalışmalarımızı biz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN YILIN İLK BEBEKLERİNE ZİYARET

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da 2026 yılının ilk bebekleri ile 112 Acil çağrı komuta merkezini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Çayırbaşı Ek Hizmet Binası'nda 2026 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Memişoğlu, hastane personelleriyle tek tek selamlaşarak yeni yılını kutladı, yeni doğan bebekler hakkında doktorlardan bilgi aldı. Aileleri ziyaret eden Memişoğlu, bebekleri kucağına aldı, anneleri tebrik etti.

"MİLLETİMİZE HUZURLAR, MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Yeni yılda 3 kilo 895 gram olarak dünyaya gelen Arya isimli bebeğin ailesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Anne Aysel Kızıltaş ile sohbet eden Memişoğlu, "Ne güzel isim koymuşsunuz, Allah iyi nesillerle karşılaştırsın. Tebrik ediyorum sizi" dedi. Ardından bebeği kucağına alan Memişoğlu, "Allah seni iyilerle karşılaştırsın. Hayatı hep iyi olsun, mutlu olsun. Güzel kız maşallah, sanatçı olur muhtemelen. 2026'nın ilk prensesi" diye konuştu. Anneye hediye takdim eden Memişoğlu, "Normal doğumla 4'üncü doğum. Annesi sağlıklı, baba da huzurlu mutlu. Allah bağışlasın. Vatanımıza, milletimize huzurlar, mutluluklar diliyorum. 2026 daha iyi olsun inşallah. Ebelerimizle, doktorlarımızla, bütün Hamidiye Etfal ekibine, Sarıyer'deki hastanemizdeki tüm ekibimize teşekkür ediyoruz, mutlu seneler" şeklinde konuştu.

HÜMEYRA İSİMLİ BEBEĞİ DE ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, aynı hastanede, yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Hümeyra isimli bebeği ve ailesini de ziyaret etti. Bebeği kucağına alan Memişoğlu, bebek için aileye sağlık başta olmak üzere iyi dileklerini iletti. Annenin sağlık durumu hakkında da bilgi alan Memişoğlu, aile ile sohbet etti. Ziyaretler sonrası hastane personelleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Memişoğlu, hastaneden ayrıldı.

TELSİZLE SAHADAKİ PERSONELİN YENİ YILINI KUTLADI

Bakan Memişoğlu daha sonra Hasdal'da bulunan 112 Acil çağrı komuta merkezini ziyaret etti. Sağlık personeli ile bir araya gelen Memişoğlu, çalışanların yeni yılını tek tek kutladı. Telsizle sahadaki personelin de yeni yılını kutlayan Memişoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Memişoğlu'na ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.