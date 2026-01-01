Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

Haberin Videosunu İzleyin
Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026\'nın ilk bebekleri
01.01.2026 03:43  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026\'nın ilk bebekleri
Haber Videosu

2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açan bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Yeni yılın ilk anlarında dünyaya "merhaba" diyen bebeklere, Alya, Poyraz, Alparslan, Arya, İpek, Muhammed Ali gibi isimler verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" diyen bebekler ailelerine büyük sevinç yaşattı. Bebeklere Alya, Poyraz, Alparslan, Arya, İpek, Muhammed Ali gibi isimler verilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

MALATYA'DA YILIN İLK BEBEĞİ: MUHAMMED ALİ

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semra ve Ali Çoban çifti, saat 00.08'de 3 kilo 570 gram olarak dünyaya gelen oğullarına 'Muhammed Ali' ismini verdi. Bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını belirten anne Semra Çoban, "4 kızım var. Oğlumu kucağıma almak yılın en güzel mucizesi oldu bize. Kızlarım erkek kardeş çok istiyorlardı, Rabbim nasip etti. Adını Muhammed Ali koyduk. Bebeğimizin yeni yılın ilk dakikalarında doğması hediye oldu bizim için. İkimizin de sağlığı çok iyi" dedi.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

Baba Ali Çoban ise, 10 gün önce annesini kaybettiğini ve dünyaya gelen çocuğunun kendisine moral olduğunu ifade ederek, "Evlat evlattır. Kızı erkeği yoktur. 10 gün önce annemi kaybettim. Buda bana bir destek ve güzellik oldu. 4 çocuğum vardı. 5'incisi de erkek oldu ve mutluyuz. Yeni yıl herkese sağlık ve mutluluk getirsin "şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Fatih Yiğit ise 2026'nın ilk bebeğinin doğumu gerçekleştirdiğini belirterek,' 2026 yılının ilk bebeğini dünyaya getirdik. Anne ve bebek şu an gayet sağlıklıdır. Bebeğimiz 3 bin 570 gram olarak dünyaya geldi. Kendilerine yeni yıl vesilesi ile sağlıklı güzel ömürler diliyoruz" diye konuştu.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

ADANA'DA YILIN İLK BEBEĞİ "POYRAZ" OLDU

Adana'da 2026 yılının ilk bebeği, Ömer (27) ve Nida Gökçe Tabur (26) çiftinin oğlu Poyraz oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ömer Tabur ile Nida Gökçe Tabur çiftinin bebekleri, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Akşam saatlerinde doğum sancısı başlayan Nida Gökçe Tabur, hastaneye kaldırıldı.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

Doğumhaneye alınan Tabur, yılın ilk saatlerinde Poyraz adını verdikleri erkek bebeklerini dünyaya getirdi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen Poyraz Tabur'un, çiftin ilk çocuğu olduğu öğrenildi.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

"ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Çocuklarının yılın ilk bebeği olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen baba Ömer Tabur, "Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Merve hocamıza, çocuğumuzu burada sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Bebeğimiz vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Normalde 7 Ocak'ta doğacaktı ancak Poyraz durmadığı için yılın ilk gününde dünyaya geldi. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz" dedi.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

"SAĞ SALİM ÇOCUĞUMUZ DÜNYAYA GELDİ"

Anne Nida Gökçe Tabur da çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok şükür çocuğumuzu sağ salim kucağımıza aldık. Aslında günü vardı ancak kendisi bugün gelmek istedi. Evladımızın inşallah bize uğur getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Şule Ece Bayrak ise yeni yılın ilk bebeğinin doğumuna vesile olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bayrak, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğumuna vesile olduğum için çok mutluyum. Bebeğimiz sağlıkla dünyaya geldi. Anne ve babaya doğum sonrası teslim ettik. Gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından ailemizi taburcu edeceğiz" dedi. (DHA)

ELAZIĞ'DA YILIN İLK BEBEKLERİ

Elazığ'da 2026 yılının ilk bebekleri, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında doğan Zeynep Hüma, Ahsen, Deniz ve Arel bebekler ailelerine mutluluk yaşattı.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri
Deniz bebek

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde dünyaya geldi. Nida ve Mahmut Karataş çiftinin bebekleri Zeynep Hüma, 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Sevda ve Murat Çoban çiftinin dördüncü çocukları Ahsen bebek 3 kilo 100 gram, Özge ve Ali Esmer çiftinin üçüncü çocukları Deniz bebek ise 3 kilo 200 gram olarak doğdu. Fatma ve Nizamettin Baydaş çiftinin üçüncü çocukları Arel bebek de 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri
Arel bebek

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, aileleri tebrik ederek bebeklere altın taktı.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri
Ahsen bebek

Vali Numan Hatipoğlu, "Fethi Sekin Şehir Hastanemizde 2026 yılını karşıladık. Şehir Hastanemizde gerçekleşen 4 doğum sonrasında bebeklerimizi ziyaret ettik. Kendilerine baht açıklığı diledik. İnşallah ülkemize, milletimize yararlı yurttaşlar olarak yetişirler, çocuklar, gençler olarak yetişirler gelecekte. Bu anlamda bizim için de bir güzellik oldu. 4 ayrı doğum olmuş olması bir güzellik. Ben tekrar 2026 yılının sağlık, huzur, güzellikler, esenlikler getirmesini diliyorum" dedi.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri
Zeynep Hüma

BURSA'DA YILIN İLK VE SON BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Bursa'da 2025 yılının son bebeği Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin oğulları Yakup Ali, 2026 yılının ilk bebeği ise Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin oğulları Alparslan oldu. Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekler ve aileleri kent protokolü tarafından ziyaret edildi.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

Bursa'da 2025 yılının son bebeği ile 2026 yılının ilk bebekleri, Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bursa protokolü, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek aileleri tebrik etti. Yeni yılın ilk bebeği, Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin oğulları Alparslan olurken, 2025'in son bebeği ise Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin oğulları Yakup Ali oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, aileleri hastanede ziyaret ederek bebeklere çeşitli hediyeler verdi ve sağlıklı ömürler diledi.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Gürkan, tüm vatandaşlara sağlık ve huzur dolu bir yıl temennisinde bulundu. Yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeklerin sembolik olarak ziyaret edildiğini de ifade eden Gürkan, "Yeni dünyaya gelen evlatlarımıza hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Tüm milletimize ve hemşehrilerimize hayırlı yıllar" dedi.

KONYA'DA "ALPARSLAN" SAAT 00.02'DE DÜNYAYA "MERHABA" DEDİ

Konya'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. Bebeğe, 'Alparslan' ismi verildi.

Konya'da Cemile (33) ve Hasan Özkara çiftinin bebekleri saat 00.02'de Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya geldi. Ailenin 'Alparslan' adını verdiği bebek 3 kilo 100 gram ağırlığında doğdu. Bebeğin ilk ziyaretçisi, Konya Valisi İbrahim Akın anneyi Cemile ve baba Hasan Özkara'yı kutladı.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

OSMANİYE'DE YILIN İLK BEBEĞİ "ELİN" OLDU

Osmaniye'de 2026 yılının ilk bebeği, Nour Alhosi–Mahir çiftinin 'Elin' ismini verdikleri kızları oldu.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Nour Alhosi–Mahir çiftinin 'Elin' adını verdikleri kız bebek, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Ailenin beşinci çocuğu olan Elin bebek, normal doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Hastane yönetimi tarafından aileye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirilerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

BAKAN GÖKTAŞ YENİ YILIN İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıl dolayısıyla Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde yeni doğum yapmış anneleri ve bebeklerini ziyaret etti. Bakan Göktaş, ilk olarak Kurt ailesinin 3'üncü bebeği olarak 4 kilo 250 gram olarak dünyaya gelen İpek bebeği ziyaret etti. Bebeğin annesi Gülsüm Kurt ile sohbet eden Bakan Göktaş bebeğe ve annesine hediye takdim etti. Ardından Ulutaş ailesinin ilk bebeği olan Alya'yı ve annesi Yasemin Ulutaş'ı ziyaret eden Bakan Göktaş, burada ilk doğumunu gerçekleştiren anne ile sohbet etti. Aile ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, doktorlara ve ebelere çok teşekkür etti. İlk hamileliğinden kaynaklı çok endişeli olduğunu belirten anne Ulutaş, çevrimiçi eğitimler sayesinde bu süreci çok kolay bir şekilde atlattığını ifade etti. Ziyaretlerin ardından lohusa şerbeti içen Bakan Göktaş, basın mensuplarına da şerbet ikram etti.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

"AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Yeni yılla beraber Ankara'da yeni doğan bebekleri ziyaret ettiklerini ve ailelerin heyecanını paylaştıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Biliyorsunuz bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı olarak ilan ettik. Aile yılında ailelere çok önemli destekler sunduk. Özellikle yeni doğan bebeklere geçtiğimiz yıl itibariyle doğan her bebeğin yanında olduk. İlk bebeğe 5 bin liralık tek seferlik bir destek, 2'nci bebeğe 1500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bini annelerinin hesabına 5 yıl boyunca yatırdığımız bir desteği başlatmış olduk. Tabi biz aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle bundan sonraki dönemde de aile ve nüfus 10 yılına doğru ilerliyoruz. Her bebek bizler için kıymetli, her aile bizler için kıymetli" ifadelerini kullandı.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

"721 BİN ÇOCUK İÇİN 8.7 MİLYAR DESTEK"

Nüfusun yaşlandığı ve doğurganlık hızının da azaldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattığımız yani 1 Ocak 2025 itibariyle başlattığımız doğum yardımlarında 2025 yılında 721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağlamış olduk. Bu desteklerimiz bu yıl da tabii ki devam edecek. 5 yıl boyunca bu doğan bebeklerimizin de ailelerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz. Aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızla beraber daha da umutla olacak ve her doğan bebek bizler için bir berekettir ve nüfus odaklı çalışmalarımızı biz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN YILIN İLK BEBEKLERİNE ZİYARET

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da 2026 yılının ilk bebekleri ile 112 Acil çağrı komuta merkezini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na İstanbul Valisi Davut Gül'de eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Çayırbaşı Ek Hizmet Binası'nda 2026 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Memişoğlu, hastane personelleriyle tek tek selamlaşarak yeni yılını kutladı, yeni doğan bebekler hakkında doktorlardan bilgi aldı. Aileleri ziyaret eden Memişoğlu, bebekleri kucağına aldı, anneleri tebrik etti.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

"MİLLETİMİZE HUZURLAR, MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Yeni yılda 3 kilo 895 gram olarak dünyaya gelen Arya isimli bebeğin ailesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Anne Aysel Kızıltaş ile sohbet eden Memişoğlu, "Ne güzel isim koymuşsunuz, Allah iyi nesillerle karşılaştırsın. Tebrik ediyorum sizi" dedi. Ardından bebeği kucağına alan Memişoğlu, "Allah seni iyilerle karşılaştırsın. Hayatı hep iyi olsun, mutlu olsun. Güzel kız maşallah, sanatçı olur muhtemelen. 2026'nın ilk prensesi" diye konuştu. Anneye hediye takdim eden Memişoğlu, "Normal doğumla 4'üncü doğum. Annesi sağlıklı, baba da huzurlu mutlu. Allah bağışlasın. Vatanımıza, milletimize huzurlar, mutluluklar diliyorum. 2026 daha iyi olsun inşallah. Ebelerimizle, doktorlarımızla, bütün Hamidiye Etfal ekibine, Sarıyer'deki hastanemizdeki tüm ekibimize teşekkür ediyoruz, mutlu seneler" şeklinde konuştu.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

HÜMEYRA İSİMLİ BEBEĞİ DE ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, aynı hastanede, yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Hümeyra isimli bebeği ve ailesini de ziyaret etti. Bebeği kucağına alan Memişoğlu, bebek için aileye sağlık başta olmak üzere iyi dileklerini iletti. Annenin sağlık durumu hakkında da bilgi alan Memişoğlu, aile ile sohbet etti. Ziyaretler sonrası hastane personelleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Memişoğlu, hastaneden ayrıldı.

Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri

TELSİZLE SAHADAKİ PERSONELİN YENİ YILINI KUTLADI

Bakan Memişoğlu daha sonra Hasdal'da bulunan 112 Acil çağrı komuta merkezini ziyaret etti. Sağlık personeli ile bir araya gelen Memişoğlu, çalışanların yeni yılını tek tek kutladı. Telsizle sahadaki personelin de yeni yılını kutlayan Memişoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Memişoğlu'na ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.

Kaynak: DHA

Gündem, Güncel, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankara null Ankara null:
    yazik gelecekleri yok bu ulkede.bime eleman olurlar artik 2 2 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Yalnız bu millet vekillerin hepsi cimri çıkmış bi çeyrek bile takamamislar. 2 0 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Evvvet sikmabas bakanımız 1 0 Yanıtla
  • 423881 423881:
    her yıl aynı şeyleri yapmaktan bıkmadınız mı 1 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    5 cocuk bu zamanda kafayi yemisler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu Anlamı hayrete düşürdü Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü
İran’da protestolar başladı Kaymakamlık binasını bastılar İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar
Madagaskar’da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi Madagaskar'da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi
Yusuf Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıktı Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı
Galatasaray MCT Technic’in yeni başantrenörü belli oldu Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü belli oldu
Taksim’de Yılbaşı Yoğunluğu Taksim'de Yılbaşı Yoğunluğu
Yeni teknik direktörü yapay zeka videosuyla açıkladılar Yeni teknik direktörü yapay zeka videosuyla açıkladılar
Göztepe’de rekorların yılı Göztepe'de rekorların yılı
Bakan Güler’den SDG’ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz
Benfica’dan Batagov’a dev teklif Benfica'dan Batagov'a dev teklif
Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi’ne zam Yurt dışına çıkış harcı ve Özel İletişim Vergisi'ne zam
Tedesco, ’’Kefilim’’ dedi Fenerbahçe’den transfer harekatı Tedesco, ''Kefilim'' dedi! Fenerbahçe'den transfer harekatı
Türkiye’den Çin kararı Vize muafiyeti sağlandı Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı
Futbolda 2025, Luis Enrique’nin yılı oldu Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’da sürpriz ayrılık Efsane isim veda etti Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Efsane isim veda etti
Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım
İnfial yaratan tufan kehaneti Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA’larla vurdular 24 ölü, 50’den fazla yaralı var Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar

15:03
TFF’den Galatasaray ve Trabzonspor’un başvurusuna yanıt
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
14:53
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak
14:52
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
14:29
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
13:52
Beşiktaş’ta yaprak dökümü Sergen Yalçın bir isme daha ’’Güle güle’’ dedi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha ''Güle güle'' dedi
13:51
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
13:42
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu Neymar imzayı atıyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
13:39
İstanbul’da lapa lapa kar yağıyor 9 ilde okullar tatil edildi
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 9 ilde okullar tatil edildi
13:11
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA’larla vurdular 24 ölü, 50’den fazla yaralı var
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:52
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat Saat verildi, kar fena bastıracak
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
12:37
Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi
Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi
12:25
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
12:22
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
12:09
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
11:55
Görüşmeler başladı Fenerbahçe’den yılın ilk transfer bombası
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
11:48
Van’da 2 mahalleye çığ düştü Kar altında kalan kadından acı haber geldi
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi
11:41
45 yaşındaki efsaneden hayranlarını büyüleyen performans
45 yaşındaki efsaneden hayranlarını büyüleyen performans
11:24
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
11:09
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen’i alır
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
10:43
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
10:25
Astrolog Can Aydoğmuş’un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
09:38
Yeni dönem bu sabah başladı ATM’ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor
Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor
09:25
İnfial yaratan tufan kehaneti Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı
09:23
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı 54 bin lira ödemek zorundalar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar
09:19
İsviçre’de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama Çok sayıda can kaybı var
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2026 15:10:16. #7.11#
SON DAKİKA: Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.