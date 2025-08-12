Başkan Altay: 'Şehrimiz Kuzeyden Güneye, Doğudan Batıya Raylı Sistemlerle Donatılacak'

Başkan Altay, yapım ihalesine çıkılan Barış Caddesi Tramvay Hattı, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'nın birinci ve ikinci etapları, Konyaray Banliyö Hattı ile ilgili bilgi verdi. Başkan Altay, "Konya'da bugüne kadar yapılan raylı sistem yatırımımız 26,7 kilometre. Şu anda bugün itibariyle çalışmaya devam ettiğimiz yeni hat uzunluğu 58 kilometre. Bu hatlarımız tamamlandığında şehrimiz kuzeyden güneye, doğudan batıya raylı sistemlerle donatılmış hale gelmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Barış Caddesi Tramvay Hattı'nda şehirde daha önce kullanılan eski tramvayları revize ederek kullanacaklarına dikkat çeken Başkan Altay, böylece belediyenin üstünde yeni bir borçlanma yükü oluşturmayacaklarını vurguladı. Hattın yapımı esnasında refüjlerdeki ağaçları kaldırmak zorunda olduklarını kaydeden Başkan Altay, "Bu tramvayı yapmak için bu ağaçları kaldırmak zorundayız. Bu konudaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Başka çaremiz olmadığı için bunu yapıyoruz. Bütün ağaçları tek tek taşıyarak başka bir yerde şehrimize hizmet etmesini sağlamayı arzu ediyoruz. Onların yaşatılması için elimizden geleni yapacağımızı Konyalıların bilmesini isterim" diye konuştu. Başkan Altay, şehir trafiğini rahatlatmak için yapılacak yeni köprülü kavşaklar ve köprülerdeki revizyon işlemleri konusunda da açıklamalarda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni raylı sistemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen toplantıda konuşmasına Balıkesir'deki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Başkan Altay, her zaman bir hizmetle, bir eserle Konyalıların karşısına çıkmaya gayret ettiklerini ifade etti. Başkan Altay, "Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızda, 'Konya Modeli Belediyecilik' diye hem şehrimize hem ülkemize ve dünyaya anlattığımız modelde, işimizin başında olmak ve her daim bir eser üretmek var. Bugün de çok önemli bir yatırımın sizlerle başlangıcını yapmak için bir araya geldik. Şehrimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Barış Caddesi Tramvay Hattı'nın İhale Süreci Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile şehrin raylı sistem hatlarını geliştirmek adına çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, "Bunlardan bir tanesi daha artık ete kemiğe büründü. Çarşamba günü itibariyle inşallah ihale sürecini başlatacağımız bir zamana geldik. Barış Caddesi Tramvay Hattımız'ın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hattımız 2030 Ulaşım Master Planı çerçevesinde planladığımız ve sizlere daha önceden takdim ettiğimiz o büyük haritadaki hatlardan birisi. Toplam 13,85 kilometre uzunluğundaki hattımız 18 durağı ile ilk etapta 88 bin kişiye hizmet edecek bir yapı oluşturacak. Barış Caddesi Hattımızda Fırat Caddesi'nden başlayacağız; Beyhekim Hastanesi, Beyhekim Caddesi, Barış Caddesi, Güzeldere Caddesi, Demirhan Caddesi ve Hadimi Caddesi'nden, öncelikle Kent Plaza Alışveriş Merkezi'ne, sonradan da YHT Garı'na ulaştıracağımız bir hattın başlangıcı için startını vermiş oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"Bahar Aylarıyla Birlikte Buradaki Hatta Bir An Önce Başlamayı Arzu Ediyoruz"

Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Öncelikle Beyhekim Hastanesi'ne ulaşımı sağlamış olacak. Dünya Bankası kredisiyle yapıyoruz. Uluslararası kredi olduğu için bunun süreçleri biraz uzun oldu. Yaklaşık 5 yıldır emek verdiğimiz bir iş. Amacımız, ihale tamamlandıktan sonra bahar aylarıyla birlikte buradaki hatta bir an önce başlamak ve Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapacağımız hatları tamamlamak."

"Barış Caddesi Hattında Eski Tramvayları Kullanacağız"

Barış Caddesi Tramvay Hattı'nda şehirde daha önce kullanılan, şu anda depoda olan eski tramvayların kullanılacağına dikkati çeken Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Burada dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan birisi de bu hattımızda mevcut eski tramvaylarımızı kullanmayı arzu ediyoruz. Bu tramvaylarımızı Sakarya Tramvay durağında bekletiyorduk. Şu anda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bunun modernizasyonuna uğraşıyorlar. İnşallah tamamlandığında şehrimize hizmet verecek hale gelmiş olacak. Böylece ekonomiye de çok ciddi bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Mevcut tramvaylarımızı değiştirdik ama hala borcunu ödemeye devam ediyoruz. Eğer bu hatta da yeni tramvaylar almak istesek bunun için de yeni bir uluslararası finansman ve şehrimize ciddi bir borç yükü oluşturacaktık. Onun yerine mevcut tramvaylarımızı kullanmayı tercih ediyoruz. Tramvaylar zaten çok uzun süre hizmet eden araçlar. Dünyanın birçok yerinde Viyana'da, Brüksel'de, Münih'te bizim tramvaylarımızdan çok daha eski tramvaylar şehirlerin ulaşımında kullanılıyor. Buradaki temel sorun iklimlendirme meselesi. Ona da inşallah bir çözüm üretiyoruz. Böylece makyajlanmış haliyle eski tramvaylarımızı da burada kullanacağımızı ifade ediyorum. Eski tramvaylarımızı restore ederek, güncelleyerek, güncel koşullarda, güncel konforda vatandaşımıza hizmet etmesini sağlayarak çok ekonomik bir hat yapmış oluyoruz. Böylece belediyemizin üstünde yeni bir borçlanma yükü oluşturmadan, sadece hattı finanse ederek şehrimizin kullanımına sunmuş oluyoruz."

"Bütün Ağaçların Korunmasıyla İlgili Bir Çalışmayı Yürütüyoruz"

Başkan Altay, hattın yapımı esnasında kaldırılacak ağaçlarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımızın dikkatini çekecek meselelerden biri de hat boyunca ağaçlarımız var. Bunları kaldırmamız, taşımamız gerekiyor. Bu tramvayı yapmak için bu ağaçları kaldırmak zorundayız. Bu konudaki hassasiyetimizi biliyorsunuz, arkadaşlarımız bununla ilgili hazırlıklarını yaptılar, inşallah bütün ağaçları tek tek taşıyarak başka bir yerde şehrimize hizmet etmesini sağlamayı arzu ediyoruz. Özellikle Barış Caddesi ve Güzeldere Caddesi'nde yoğun bir ağaç varlığımız var ama bu hizmeti yapabilmemiz için bunlarla ilgili bir işlem yapmamız gerekiyor. Biz inancımız gereği, Efendimizin Hadis-i Şerif'inde ifade ettiği gibi 'kıyamet kopacak olsa bile elinizdeki ağacı toprakla buluşturun' ifadesinden yola çıkarak buradaki bütün ağaçların korunmasıyla ilgili bir çalışmayı yürütüyoruz. Ağaçların hepsini dikkatli bir şekilde kaldırarak başka yerde yaşamasını sağlayacağız. Başka çaremiz olmadığı için bunu yapıyoruz. Üzerinde çok çalıştık ama bütün ağaçları koruyacağımızı, onların yaşatılması için elimizden geleni yapacağımızı Konyalıların bilmesini isterim."



Yeni Bir Trafik Kontrol Merkezi Hayata Geçirilecek

Barış Caddesi Tramvay Hattı Projesi kapsamında bir de Trafik Kontrol Merkezi yapacaklarını belirten Başkan Altay, "Onu inşallah başka bir toplantıda daha detaylı anlatmayı arzu ediyorum. O da afet durumlarında şehrimizin kullanabileceği özel bir merkez olacak. Yaklaşık 6 bin 340 metrekare büyüklüğünde olacak bu binada bütün trafik sistemimizi kontrol edebileceğimiz, şehir kameralarının hepsini görebileceğimiz ve bir afet durumunda şehrimizdeki bütün sistemi kontrol edebileceğimiz, müdahale edebileceğimiz, aynı zamanda bir Afet Koordinasyon Merkezi'ni de bu proje kapsamında ihale etmiş olacağız" dedi.



Şehir Trafiğini Rahatlatacak Bir Çalışmalar Devam Ediyor

Başkan Altay, yürütülen yatırımların çok kıymetli olduğunu vurguladı:

"Eski sanayinin kaldırılmasıyla Yeni YHT Garı'nda oluşturacağımız banliyö, metro istasyonumuzda; tüm raylı sistem hatlarının toplanacağı bir alan olacak. Böylece şehrimizin toplanma merkezinde hangi hattan gelirseniz gelin, indiğinizde diğer hatlarımıza çok rahatça ulaşmış olacaksınız. Ayrıca bu hattımızı şimdilik mevcut tramvay hattımıza da bağlıyoruz. Dolayısıyla Alaaddin Hattı'na da ulaşma imkânına kavuşmuş olacaksınız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Stadyum–Şehir Hastanesi Tramvayı'nın ikinci etabının temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Birinci etapta çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle Şehir Hastanesi–Yeni Sanayi Sitesi alanında arkadaşlarımız ve müteahhit firmamız yoğun bir şekilde çalışıyor. Aslım Caddesi'nde işlemlerimizin büyük bir kısmını tamamlamak üzereyiz. İnşallah en kısa sürede orta refüjdeki işlemlerimizi bitirerek trafiği rahatlatacak bir çalışma yapacağız ve Aslım Caddesi'ni de baştan sona yenileyerek şehrimize çok daha güzel ve kıymetli bir caddeyi daha kavuşturmuş olacağız. Stadyum tarafında da şantiye kurulma işlemleri devam ediyor. İnşallah orada da hızlı bir şekilde bu hattı birbirine bağlayarak Stadyum–Şehir Hastanesi–Adliye Tramvay Hattı'nı da böylece tamamlamış olacağız."

Şehir Demir Ağlarla Örülüyor

Raylı sistem yatırımları kapsamında yapılacak köprülü kavşak inşaatlarına değinen Başkan Altay:

"Stadyum–Şehir Hastanesi Hattımız kapsamında bugün sizlere anlatmak istediğim önemli bir konu da köprülü kavşak inşaatlarımız. Bu kapsamda iki yeni köprülü kavşak inşa ediyoruz, iki köprülü kavşakta revizyon yapıyoruz, ayrıca üç tane de yaya üst geçidi yapmış olacağız. Özellikle Otogar Kavşağı'nda hem raylı sistemimizi hem taşıtları üsten alacağımız bir köprülü kavşak yapmış olacağız. Böylece Otogar Kavşağı üç kademeli bir kavşak olacak. Tabii burada sorunlarımızdan bir tanesi de revize edeceğimiz köprülü kavşak. Özellikle Konya–Aksaray Yolu Köprülü Kavşağı yoğun trafiğin olduğu bir kavşak ama burayı maalesef yeniden yapmamız gerekiyor. Hem trafik aksının bulunduğu Aksaray Yolu hem de hızlı tren hattının bulunduğu köprülü kavşağın ikisini de yıkarak yeniden inşa edeceğiz ve raylı sisteme uygun hale getireceğiz. Bir diğer yeni köprülü kavşağımız TÜMOSAN kavşağımız olacak. Bildiğiniz gibi o kavşakta da karşıya geçişi iptal etmiştik. Aslım Caddesi'ne geldiğimizde sağa dönüp ilerde döner kavşaktan geliyordunuz. Şu anda planladığımız köprülü kavşakla trafiği üste alacağız, raylı sistem aşağıdan geçecek. Böylece Aslım Caddesi'nden Aksaray Yolu kavşağına katılmak için sağa dönüp ileriden U dönüşü yapmanız gerekmeyecek. Bununla birlikte de üç noktada da yaya üst geçidi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu hatlarımız tamamlandığında şehrimiz kuzeyden güneye, doğudan batıya raylı sistemlerle donatılmış hale gelmiş olacak."

Banliyö İnşaatı Kesintisiz Şekilde Devam Ediyor

Başkan Altay, KONYARAY Banliyö Hattı'nda da inşaatın hızla ilerlediğini belirtti:

"Banliyö inşaatında şu anda yüzde 70 aşamasına geldik. Bununla ilgili süreci takip ediyoruz. Adeta bu da şehri boydan boya geçen bir yatırım. Meram Gar'dan başlayıp Lojistik Merkezi'ne ve sonrasında Aşağı Pınarbaşı'na kadar uzanan 23 kilometrelik hattımızı TCDD kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor. Biz de İslam Kalkınma Bankası ile araç alım sürecini yürütüyoruz. İnşallah onun da yakında sürecine başlayarak araçların Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığı, hattın TCDD tarafından yapıldığı bir süreci tamamlamayı arzu ediyoruz."

Şu Anda Devam Eden Raylı Sistem Hatlarının Uzunluğu 58 Kilometre

Konya'nın raylı sistemle Anadolu'da ilk tanışan şehir olduğunu vurgulayan Başkan Altay:

"1987'li yıllarda başlamış yolculuğumuz. Ben o günden bugüne emeği geçen başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süre boyunca yaptığımız toplam raylı sistem yatırımımız 26,7 kilometre. Şu anda bugün itibariyle çalışmaya devam ettiğimiz KONYARAY Banliyö Hattımız 23 kilometre, Şehir Hastanesi–Stadyum hattımız 21,1 kilometre ve bugün sizlerle paylaştığım 13,85 kilometre uzunluğundaki Barış Caddesi Tramvayı'yla birlikte toplam hat uzunluğumuz 58 kilometre artmış olacak. Yani 1'in yanına 2 daha koymuş oluyoruz. Bu yaptığımız işin büyüklüğünü göstermek adına çok kıymetli ve önemli. İnşallah yakında daha önce paylaştığımız Fetih–Ahmet Özcan Caddesi'yle ilgili süreci de takip ediyoruz. Onun yatırım programına alınması sonrasında da NEÜ–Alaeddin ve Konya Teknik Üniversitesi hattının yapımıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Aslında gördüğünüz gibi Konya'yı demir ağlarla örüyoruz. Bütün üniversitelere, bütün hastanelere toplu ulaşımla ulaşmış olacaksınız. Ayrıca Konya tarihinde ilk kez Konya Gar, Otogar ve havaalanı da raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak."

Mobilyacılar Köprülü Kavşağı Yenilenecek

Trafik yoğunluğu nedeniyle Mobilyacılar Köprülü Kavşağı'nda yapılan çalışmaları aktaran Başkan Altay:

"Konya'da trafik probleminin yoğun olduğu iki alanda önemli müdahaleler yaptık. Bunu da ilk kez bugün sizlerle paylaşıyorum. Birincisi, Mobilyacılar Köprülü Kavşağı... Yani Adana Yolu–Ankara Yolu kesişiminde bulunan köprülü kavşakta maalesef dört şeritten iki şeride daraldığımız için günün her saatinde çok yoğun bir trafik oluşuyor ve yanlardan katılım, sığınma cebi olmadığı için sağlanamadığından çok büyük bir yoğunluk oluşuyor. Bu hatla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Müteahhit firmamız çalışmaya başladı. Burada da Türkiye'de şehir içinde ilk kez denenen bir kalıp yöntemiyle çok hızlı bir şekilde çalışma yapıyoruz. Mevcut köprülü kavşağı kaldıracağız, sonrasında özel olarak üretilmiş bir kalıp sistemiyle işi hızlandırmak adına orta refüjde bir perde duvar yaparak bu sistemi hızlıca kuracağız. Yandan bisiklet yolu için de bir tünel oluşturuyoruz. Özellikle yandan katılımları kesintisiz bir şekilde sağlayacağımız ve trafiğin kesintisiz şekilde sağlanacağı bir sürece başlamış olduk. Trafiğin en yoğun olduğu hat neredeyse iki ay kadar kapalı kalması planlanıyor; bu süre zarfında vatandaşlarımız bir miktar eziyet çekecek ama her gün eziyet çekmektense iki ay dişimizi sıkıp sonrasında burada ciddi bir rahatlama oluşturmayı planlıyoruz. İnşallah tamamlandığında yan yollarıyla, katılma cepleriyle ve kesintisiz trafik akışıyla şehrimizde önemli bir rahatlama oluşturacağını inanıyoruz."

Eski Sanayi Köprüsüne Taşıtlar İçin Tünel Yapılacak

KONYARAY Banliyö Hattı kapsamında Eski Sanayi Köprüsü'nün düzenlemesini anlatan Başkan Altay:

"Bildiğiniz gibi KONYARAY çalışmaları kapsamında Demiryolu Caddemiz şu anda kapalı. Bazı yerlerde kamulaştırma yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda Eski Sanayi Köprüsü'nde bir tünel çalışması yapacağız. Fore kazıklar çakarak öncelikle tramvayı askıya alacağız. Sonra fore kazıkları trafik akışını kapatarak tünel haline getirecek ve buradan da Demiryolu Caddesi'nin kesintisiz bir şekilde geçişini sağlamış olacağız. Bu da vatandaşlarımızı çok rahatsız edecek bir iş ama Demiryolu Caddesi'ni mutlaka açmamız gerekiyor. İnşallah Demiryolu Caddesi'nin devamında caddeyi çevreyoluna kadar uzatmakla ilgili bir çalışma yürütüyoruz; ama onunla ilgili planlamamız henüz tamamlanmadığı için paylaşmıyorum. Bunun da projesini çok uzun süre çalıştık. En az rahatsız edecek ve trafiği rahatlatacak şekilde çalışıyoruz ama burada da yaklaşık iki aylık bir süre zarfında çalışmamız olacak."

"Anadolu'nun En Güzel Ulaşım Altyapısına Sahip Bir Hale Geleceğiz"

Konya'da hayal gibi görünen işleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay:

"El ele verdik, Konya'nın hayallerini gerçekleştiriyoruz demiştim. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması Konya'nın önemli bir hayali. Konya Cephaneliği'nin taşınması da Konya'nın en önemli gündemlerinden biridir. Ağır Bakım Fabrikası'nın taşınması da Konya'nın bir hayali. Özellikle ulaşımda yaptığımız işler... İnşallah 116 kilometre şehrimize ilave hat kazandırmak istiyoruz; hepsi Konya'nın hayali. Böylece Konya, Anadolu şehirleri içerisinde raylı sistemde açık ara öne çıkmış bir şehir olacak. İnsanları toplu kullanılan alanlara raylı sistemlerle hızlı ve entegre bir şekilde ulaştırmak çok önemli. Aktarmalar gerçekleştirmek ve bu sayede şehrin en ücra noktasına giden insanların hastanelere, üniversitelere, otogara, tren garına ve havaalanına ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Master plan kapsamında yaptığımız işler tam da bunu sağlamış olacak. Konya'nın neresinde yaşarsanız yaşayın, otobüsle raylı sisteme ulaştığınızda tüm şehrin toplu kullanım, sanayi ve ticaret alanlarına erişebileceksiniz. Bunu bir kısmını öz kaynakla gerçekleştiriyoruz, bir kısmını Ulaştırma Bakanlığı gerçekleştiriyor. Bir kısmını da Barış Caddesi Tramvay Hattı'nda olduğu gibi uzun vadeli uluslararası kredilerle hayata geçiriyoruz. İş tamamlandığında inşallah Anadolu'nun en güzel ulaşım altyapısına sahip bir hale geleceğiz. Bu işte emeği geçen tüm arkadaşlarıma; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na, AYGM Müdürümüz Yalçın Eyigün'e, TCDD Genel Müdürümüz Veysi Bey'e; Barış Caddesi Tramvay Hattı finansmanında destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a; İlbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp Bey'e ve Genel Müdürümüz Recep Türk Bey'e teşekkür ediyorum. El ele verince yapamayacağımız iş yok."

"Konya Denince Akla Gelen, Birlikte Çalışma Kültürüdür"

Son olarak Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı:

"Konya, planlı çalışan, ne yaptığını bilen ve geleceğe dönük projeler üreten bir şehirdir. Bize bırakılan emaneti daha yukarıya taşımak için kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Necip Fazıl'ın dediği gibi; 'Devler gibi eserler bırakmak istiyorsanız, karıncalar gibi çalışmanız gerekiyor.' Çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrin her problemine çözüm bulmaya çalışıyoruz. Konya denince akla gelen birlikte çalışma kültürüdür. Bu sadece Konya'nın içindeki bir kültür değil; merkezi hükümetle de birlikte çalışmanın en yoğun olduğu şehirdeyiz. Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na kadar tüm kurumlarla çalışarak bu müthiş eserleri, Konya'nın hayali olan eserleri gerçekleştirmek nasip oldu. Bu şehre hizmet etmek bir şeref; ne kadar şükretsek azdır. Konya, kadim bir şehir, Selçuklu'nun başkenti ve belediyecilikte örnek bir şehir... Sorumluluk büyük ama bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir mutluluk. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum."