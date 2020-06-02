Başkentte zehir tacirlerine darbe - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bazı kişilerin uyuşturucu madde satma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine narkotim ekipleri Mamak ve Çankaya ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, 30,2 kg esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 99 bin 420 TL ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA