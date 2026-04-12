Bebek\'te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında

12.04.2026 01:16
İstanbul’da ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı “uyuşturucu” soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Bebek’teki Lucca adlı mekana düzenlenen baskında aralarında Elif Karaarslan ve Samet Liçina'nın da bulunduğu çok sayıda sosyal medya fenomeni gözaltına alınırken, soruşturmanın yeni isimlerle genişleyebileceği belirtildi.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi.

YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

Soruşturmanın yeni ve ünlü isimlerle genişleyebileceği belirtilirken, gazeteci Ceylan Sever ve Burak Doğan, oyuncu İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İnanoğlu’nun yurt dışında belirtildi. 

Konuya ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kim bunlar, parayı nereden bulmuşlar? 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
