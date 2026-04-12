Bebek\'te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında

İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında İstanbul Bebek’te bulunan Lucca adlı restorana operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Mika Slowana ile eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın yeni ve ünlü isimlerle genişleyebileceği belirtilirken, gazeteci Ceylan Sever ve Burak Doğan, oyuncu İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İnanoğlu’nun yurt dışında belirtildi.
Konuya ilişkin resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
