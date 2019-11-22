BSL'de 9. hafta oynanacak! KBSL'de 6. hafta maçları var...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)
15.15 TOFAŞ- Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)
17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma (Ankara)
24 Kasım Pazar:
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)
17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)
15.00 OGM Ormanspor- Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet Tazegül)
16.00 BOTAŞ- İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
24 Kasım Pazar:
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Antakya)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Bornova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
18.00 1881 Düzce Belediyespor- Akhisar Belediyespor (Düzce Kalıcı Konutlar Merkez)
19.00 Merkezefendi Belediyespor- Gemlik Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
14.30 Final Gençlik- Petkimspor (Bursa Atatürk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Muradiye)
16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Konyaspor (Kurtdereli)
16.00 Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Mamak Belediyesi)
17.00 Samsunspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
13.30 Nesibe Aydın- Bayraklı Belediyespor (TOBB ETÜ)
Yarın:
14.00 Mardin Büyükşehir Başak-BOTAŞ Gelişim (Yeni Artuklu)
14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP (12 Eylül)
16.00 Sakarya Yükseliş- Edremit Belediyesi Gürespor (Sakarya)
24 Kasım Pazar:
14.00 Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut (Metro Enerji)
14.00 Mersin Üniversitesi- Antalya 07 Basketbol (Mersin Üniversitesi)
17.00 Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)
25 Kasım Pazartesi:
17.00 İstanbul Üniversitesi-Bursa Büyükşehir (Ahmet Cömert)
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