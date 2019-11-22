BSL'de 9. hafta oynanacak! KBSL'de 6. hafta maçları var...

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 Gaziantep Basketbol- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)



15.15 TOFAŞ- Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)



17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma (Ankara)



24 Kasım Pazar:



13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)



17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)



25 Kasım Pazartesi:



20.00 Bahçeşehir Koleji- Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)



15.00 OGM Ormanspor- Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet Tazegül)



16.00 BOTAŞ- İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)



24 Kasım Pazar:



15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Antakya)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



18.00 Bornova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)



18.00 1881 Düzce Belediyespor- Akhisar Belediyespor (Düzce Kalıcı Konutlar Merkez)



19.00 Merkezefendi Belediyespor- Gemlik Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)



Yarın:



14.30 Final Gençlik- Petkimspor (Bursa Atatürk)



15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Muradiye)



16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Konyaspor (Kurtdereli)



16.00 Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Mamak Belediyesi)



17.00 Samsunspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



13.30 Nesibe Aydın- Bayraklı Belediyespor (TOBB ETÜ)



Yarın:



14.00 Mardin Büyükşehir Başak-BOTAŞ Gelişim (Yeni Artuklu)



14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP (12 Eylül)



16.00 Sakarya Yükseliş- Edremit Belediyesi Gürespor (Sakarya)



24 Kasım Pazar:



14.00 Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut (Metro Enerji)



14.00 Mersin Üniversitesi- Antalya 07 Basketbol (Mersin Üniversitesi)



17.00 Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)



25 Kasım Pazartesi:



17.00 İstanbul Üniversitesi-Bursa Büyükşehir (Ahmet Cömert)

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