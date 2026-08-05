By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı - Son Dakika
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By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı

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Organizasyon sektörünün öncü markalarından By Mustafa Organizasyon, sektördeki 30. gurur yılını Gaziantep’te düzenlenen VIP Gala Gecesi ile taçlandırdı. The Green Park Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen davet; iş, sanat ve protokol dünyasından yaklaşık 300 seçkin ismi aynı çatı altında buluşturdu.

Organizasyon sektöründe kalite, estetik ve profesyonelliği bir araya getirerek binlerce başarılı projeye imza atan By Mustafa Organizasyon, 30. kuruluş yılını Gaziantep’te düzenlenen görkemli VIP Gala Gecesi ile kutladı.

By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı

300 SEÇKİN DAVETLİ KATILDI 

The Green Park Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen gece; İstanbul’dan gelen iş ve sanat dünyasının seçkin isimleriyle birlikte Gaziantep’in protokol üyelerini, iş insanlarını, otelcilik ve organizasyon sektörünün önde gelen temsilcilerini aynı salonda buluşturdu. Yaklaşık 300 seçkin davetlinin katıldığı organizasyon, şıklığı ve zarafetiyle davetlilerden tam not aldı.

By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı

Gecenin ev sahipliğini By Mustafa Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt ile Şamdancı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bozkurt üstlendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen dostlar ve sektör temsilcileri 30 yıllık başarı yolculuğunun gururunu paylaşırken, sunuculuğunu Kral FM’in sevilen ismi Afrikalı Ali’nin üstlendiği program sıcak ve coşkulu anlara sahne oldu.

SANAT VE İŞ DÜNYASI AYNI ÇATI ALTINDA

Gala gecesi, Türk müziği ve edebiyat dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine dönüştü. Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan’ın yanı sıra Türk müziğinin sevilen sanatçıları Safiye Soyman, Faik Öztürk, Latif Doğan, Mine Koşan, Ferman Toprak, Umut Akyürek, Oktay Ertuğrul, Devran İskender, Faruk Tuncel, İsmail Özkan, Adnan Orhan ve İhsan Güvenç geceye değer kattı.

By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı

İstanbul’dan gelen iş insanları Lütfü Sapmaz, Celal Altınbaş ve Muammer Kapucuoğlu başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli de By Mustafa Organizasyon’un bu özel gününde yerini aldı.

KUSURSUZ EV SAHİPLİĞİ 

Zarif balo salonu, göz alıcı dekorasyonu ve profesyonel servis anlayışıyla dikkat çeken The Green Park Gaziantep, misafirlerden büyük beğeni topladı. The Green Park Gaziantep Genel Müdürü Ali Karakaya ve ekibinin sergilediği kusursuz ev sahipliği, organizasyonun başarısını tamamlayan en önemli unsurlardan biri oldu.

By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı

PLAKETLER TAKDİM EDİLDİ 

Gecede, By Mustafa Organizasyon’un 30 yıllık yolculuğuna katkı sağlayan sanatçılara, iş ortaklarına, tedarikçilere ve dostlara anı plaketleri takdim edildi. By Mustafa Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt hazırlanan 30. Yıl Onur Plaketlerini sahibine teslim ederken, The Green Park Gaziantep Genel Müdürü Ali Karakaya da katkılarından dolayı onur plaketine layık görüldü.

30. YIL PASTASI VE GAZİANTEP'E ÖZEL ŞARKI 

Gecenin en renkli anlarından biri, sevilen sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen 30. yıl pasta kesim töreni oldu. Pasta kesiminin ardından konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, üç on yıla sığan emek, dostluk ve başarı hikayesini anlatarak yanında olan tüm ailesine, ekibine ve iş ortaklarına teşekkür etti. Türkiye’nin dört bir yanında aynı heyecan ve profesyonellikle üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından markanın 30 yıllık serüvenini anlatan özel video gösterimi ilgiyle izlendi. Gecenin finalinde ise Gaziantep açılışına özel hazırlanan şarkı ilk kez davetlilerle buluştu ve salonda coşkulu anlar yaşattı.

Sanat, iş ve cemiyet dünyasını buluşturan bu anlamlı gece, organizasyon sektöründe uzun yıllar konuşulacak prestijli projeler arasındaki yerini aldı.

By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı
By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı
By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı
By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı
By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı
By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı

Ahmet Selçuk İlkan, Ahmet Selçuk İlkan, Mustafa Bozkurt, Safiye Soyman, Ferman Toprak, Umut Akyürek, Ali Bozkurt, Faik Öztürk, Gaziantep, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Gaziantep By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı - Son Dakika

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