Çocuğu, çocuklara öldürtmüşler! Casperler suç örgütü iddianamesinde kan donduran detaylar

'Casperlar' suç örgütüne yönelik, 145'i tutuklu, 223 sanık hakkında, 839 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. İddianamede, 'Casperlar' suç örgütü yöneticilerinin, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğunu öne sürdükleri 16 yaşındaki çocuğu, yine yaşları 16 ile 20 arasında olan 3 kişiye öldürttüğü tespit edildi. Bahçelievler'de Hüseyin Asil (16)'in öldürülmesine ilişkin, Batıkan K.'nın, 'online oyun' sitesinden tanıştığı 'Casperlar' suç örgüt yöneticisi tarafından İstanbul'a çağırıldığı ve cinayet planına dahil edildiği belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının İsmail Atız, yöneticilerinin ise İsmayil Göleli, Hüseyin Kaan Akkuş, İsa Doğan, Mehmet Erhan Atız, Serhat Başakçi ve Süleyman Doğan olduğu kaydedildi. İddianamede, bu kişilerin eylem planlaması, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetimi konularında aktif rol aldığı belirtildi.

Örgütün, 2008-2018 yılları arasında etkin olan bazı yerel suç yapılanmalarının dağılmasının ardından güç kazanmaya başladığı, 2020 yılı sonrasında ise İsmail Atız liderliğinde yeniden yapılandığı aktarıldı. 2021 yılı itibarıyla örgütün yurt dışı merkezli bir yönetildi.

DALTONLAR İLE GÜÇ SAVAŞI

İddianamede, 'Casperlar' silahlı suç örgütü ile 'Daltonlar' silahlı suç örgütü arasında Bahçelievler'de hasım gruplar olarak güç savaşı içerisinde bulundukları, taraflar arasında çok sayıda silahlı çatışmanın yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

HÜCRE EVİNDE CİNAYET PLANI

Bu kapsamda, Bahçelievler'de 6 Mart 2025 tarihinde Hüseyin Asil (16)'in öldürülmesine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. 'Casperlar' suç örgütü yöneticileri, 'Daltonlar' üyesi olduğunu öne sürdükleri Hüseyin Asil'i öldürmek için yaptığı planda, yaşları 16 ile 20 arasında olan 3 kişi belirledi. Bu kişiler Bahçelievler'de hücre evine yerleştirildi.

'BANA BARINMA İMKANI DA SAĞLAYACAKTI'

Batıkan K ifadesinde, "Ben Muğla'da arkadaşım Hasan E. ve ailesi ile birlikte ikamet ediyordum. Benim babam İzmir'de, annem ise Kuşadası'nda ikamet eder. Ben tek çocuğum ve ne annemle ne de babamla yaşamıyorum. Muğla'da 2023 ortalarından 2024 sonlarına kadar ikamet ettim. 3 Mart 2025 günü Muğla'dan İstanbul'a otobüs ile geldim. Benim amacım burada işe girmekti. Benim burada tanıdığım kimse yok. Online oynanan 'Mobil legend' isimli oyun üzerinden tanıştığım kendisini 'Burak' olarak tanıtan kişi beni İstanbul'a davet etti. 'Burada iş bulabilirsin' dedi. Ayrıca bana barınma imkanı da sağlayacaktı. Burak ile yüz yüze hiç görüşmedim. Bir kez görüntülü olmak üzere birkaç kez telefonla görüştüm. Görüntülü görüşmemiz whatsapp isimli uygulama üzerinden oldu. İstanbul'a gelince Burak ile telefonla görüştüm. Kendisi bana bir konum attı ve bana bu attığı konumdaki evde kalabileceğimi söyledi. Evin kimin olduğunu ve adresini bilmiyorum.

Sonra bu eve gittiğimde, Ferman isminde bir şahıs beni karşıladı. Eve beni götürerek anahtarı da verdi ve gitti" dedi. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede ise örgüt yöneticilerinden Burak Bulut kod adlı İsmayil Göleli'nin eylemlerde kullanmak üzere örgüte yeni üyeler kazandırdığı, yeni üyeler için barınma imkanı sağladığı anlaşıldı. 'Casperlar' silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun örgüte üye kazandırmak konusunda var olan bütün yöntemlere başvurduğu, bu noktada online oyun sitelerini ve uygulamalarını da aktif olarak kullandığı belirtildi. İddianamede, suça sürüklenen çocukların aile içerisinde yaşamış oldukları ilgi eksikliği, aile içi şiddet, aile üzerinde var olan ekonomik koşullar, arkadaş çevresi, eğitim eksikliği veya denetimsizlik nedenlerinden bir ve birkaçının bir arada çocuk nezdinde bulunması çocuğun suça olan meylini arttırdığı ve ailesi, çevresi ve okulda saygınlığını kabul ettirmek amacı ile suç örgütlerine katıldıkları ve örgüt liderleri ve yöneticilerinin talimatı örgüt içerisinde yer aldıkları tespit edildiği belirtildi.

DALTONLAR'A GÖZDAĞI PANKARTI

16 yaşındaki Ömrüm K. ise, Hamuş Atız ve İsa Doğan ile yaklaşık 4 yıl önce bir baklavacıda tanıştığını, Hamuş Atız'ın sevdiği bir rap müzik sanatçısı ile fotoğraf çektirmesine yardım etmesi nedeniyle kendileriyle selamlaşmaya başladığını, bunun dışında herhangi bir samimiyetinin bulunmadığını söylediği belirtildi. Ömrüm K.'nın yaklaşık iki yıl önce 'Casperlar' örgütünün üyeleri ile bayramda Şirinevler'de toplu bir fotoğraf çektirdiklerini, yaklaşık 1,5 yıl önce Daltonlar suç örgütü ile Casperlar suç örgütünün savaş halinde olduğunu duyduğunu, Casperlar grubundan olan ve mahalleden tanıdığı Ahmet Cangi'nin kendisine Daltonlar suç örgütüne gözdağı vermek amacıyla pankart açacaklarını söylediğini, pankartta "Bu mahalleye daltonlar ve yandaşları giremez, giren bedelini en ağır şekilde öder, Casperlar" şeklinde yazı bulunduğunu, pankartın etrafında kalabalık görünmesi amacıyla kendisinin de fotoğrafa girdiğini, fotoğraf çekilirken maske taktıklarını ve söz konusu fotoğrafın örgütün sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını beyan ettiği belirtildi.

"ABİ HEDEF ÇIKTI, SANA ATACAĞIM KONUMA KOŞ"

İddianamede, Ömrüm K.'nın Ahmet Cangi'nin yaklaşık 1 ay önce Deren Su isimli bir kız tarafından, Daltonlar isimli örgütün yönlendirmesi sonucunda öldürüldüğünü duyduğunu, Deren Su'nun bu iş karşılığında 1,5 milyon lira aldığını işittiğini, Ahmet Cangi'nin öldürülmesi nedeniyle 4 Mart 2025 tarihinde babasıyla birlikte elektrik işi sebebiyle şantiyede bulunduğu sırada İsa Doğan'ın kendisini yabancı ülke kodlu bir numaradan aradığını ve telefon hediye etmek istediğini söylediğini, kendisinin bu teklifi kabul etmediğini belirtti. İsa Doğan'ın Şirinevler'e gittiğinde kimseyi aramadan kendisini aramasını istediğini, Şirinevler'e gittiğinde İsa Doğan'ı aradığını ve İsa Doğan'ın yanına tanımadığı bir kişiyi gönderdiğini ifade etti.

Ömrüm K. Yanına gelen kişinin kendisini örgütün firar dairesi olarak kullandığı eve götürdüğünü, eve girişte üstünün arandığını, telefonunun ve hesap kartının alındığını, nedenini sorduğunda İsa Doğan'ı kastederek 'Çakinin emri' şeklinde cevap verildiğini, eve çıktığını, evde Batıkan K. ve Bekir İ.'nin bulunduğunu, bu kişileri ilk kez orada gördüğünü söyledi. Ömrüm K. Bekir İ.'yi daha önce iş yeri kurşunlama olaylarından duyduğunu, Bekir'in kendisine silah verdiğini ve birlikte sök-tak işlemleri yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 30 dakika sonra İsa Doğan'ın Bekir'i görüntülü arayarak 'abi hedef çıktı, sana atacağım konuma koş, uzun şarjörü al' dediğini, Bekir'in evden çıktığını, kendisinin de Bekir'e uzun şarjörü verdiğini, Batıkan ile birlikte evde beklediklerini, yaklaşık 40 dakika sonra Bekir'in nefes nefese dönerek 'kaçırdık' dediğini, Bekir'in İsa Doğan ve Burak isimli şahıslarla görüştüğünü ve polislerin olay yerinde bulunması nedeniyle eylemin gerçekleşmediğini anladığını belirtti.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ: AHMET'İ VURANLAR KARŞINA ÇIKARSA NE YAPARSIN?

İddianamede, Ömrüm K.'nın İsa Doğan'ın telefonla kendisiyle konuşarak Ahmet Cangi'nin Daltonlar tarafından öldürüldüğünü ve bu durumun Daltonlar üyelerince paylaşıldığını söylediğini, 'Ahmet'i vuranlar karşına çıkarsa ne yaparsın' şeklinde sözler sarf ettiğini, kendisinin de böyle bir durumla karşılaşırsa yapamayacağı bir şey olmayacağını söylediğini, daha sonra telefonun kapandığını, bir süre sonra Hamuş Atız'ın Bekir'i yurt dışına çıkarma teklifinde bulunduğunu ancak Bekir'in bunu kabul etmediğini duyduğunu, o gece evde üç kişinin uyuduğunu ve ertesi gün öğlen saatlerinde uyandıklarını ifade ettiği yer aldı.

"YERİ BİLİYORSUN ÇOCUKLARI HAZIRLA"

Ömrüm K., 14.00 sıralarında İsa Doğan'ın Bekir'i arayarak 'abi yeri biliyorsun, çocukları hazırla, Ömrüm de sizinle gelecek' dediğini, hep birlikte evden silahlarla çıktıklarını, uzun şarjörün Bekir'de olduğunu, taksiye bindiklerini, önce yanlış adrese gittiklerini ve İsa'nın bu duruma sinirlendiğini, Burak isimli şahsın görüşmeye dahil olarak 'abi kaçacak, taksiden inin' şeklinde yönlendirdiğini, Yenibosna metro durağında taksiden indiklerini anlattığı yer aldı.

"ATEŞ ETMEZSEN SENİ HAVAYA UÇURURUM"

Ömrüm K., konuma vardıklarında Bekir'in karşı kaldırıma geçtiğini, Batıkan'ın elindeki telefondan İsa Doğan ile görüşerek kendisine 'abiciğim sen bir şey yapmayacaksın, silahı kendini korumak amaçlı aldın' dediğini, bir süre sonra Hamuş Atız'ın Batıkan'ın telefonunu arayarak 'eğer ateş etmezsen seni sokağın başına kadar havaya uçururum' dediğini, Batıkan'ın kendisine hedef şahısların fotoğraflarını gösterdiğini, yürümeye devam ettiklerini, Batıkan'ın sağ tarafa geçerek silahını çıkarıp ateş etmeye başladığını, Bekir'in de ateş ettiğini, kendisinin de hedef gözetmeden üç el ateş ettiğini ve kimin vurulduğunu ya da yaralandığını görmediğini belirttiği ifade edildi.

ÖRGÜT, RUHSAL SORUNLAR ETKİSİNDEKİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDE ETKİN

İddianamede, 'Casperlar' silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun yönettiği sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen propaganda amaçlı paylaşımların fiziksel ve ruhsal sorunlar etkisinde kalan çocuk ve genç bireyler üzerinde etkili olduğu, ailesi ve çevresi tarafından dışlanan ve kabul görmeyen çocukların kendini ispatlama güdüsüyle ve sosyal hayat içerisinde bir yer edinme amacı ile de hareket etmek suretiyle örgüte katılım için gönüllü olduklarına ilişkin birçok tespitin soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi.

İSTANBUL'A ÇAĞIRILIP HÜCRE EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmede; örgüt üyesi şüpheli Batıkan K.'nın örgüt yöneticilerinden İsmail Göleli tarafından İstanbul'a silahlı saldırı eyleminde yer almak üzere çağrıldığı, örgüte ait hücre evine yerleştirildiği, daha sonra Murat kod adlı Bekir İ. ve suça sürüklenen çocuk Ömrüm K.'nın da örgüt yöneticisi İsa Doğan'ın talimatıyla aynı hücre evine yerleştirildikleri ve eylem anına kadar burada kaldıkları, olay tarihinde, Hüseyin Asil ile Şehmus, Enes ve Furkan'ın bulunduğu konuma gidildiği, konum bilgilerinin örgüt yöneticileri tarafından temin edildiği, şüphelilerin eylem öncesinde örgüt yöneticileri İsmail Atız, İsa Doğan ve İsmail Göleli ile sürekli irtibat halinde oldukları, görüntü inceleme tutanakları ve olay yeri delillerinden şüphelilerin iki ayrı gruba ayrılarak müştekilere seri şekilde hedef gözeterek ateş ettikleri belirlendi.