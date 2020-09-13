Charlie Hebdo'nun İslam'ı hedef alan çizimleri yeniden yayımlaması protesto edildi - Son Dakika

Şafak 40 Platformu isimli grubun üyeleri, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu eden hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki gösterdi.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan grup üyeleri, ellerindeki pankart ve afişlerle Fransa'ya tepki gösteren sloganlar attı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan protesto eyleminde, grup adına basın açıklamasını, 15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi'nin babası Ekrem Ekşi okudu.

Batı'da artış gösteren ve İslami değerleri hedef alan saldırılara tepki için toplandıklarını belirten Ekşi, şunları kaydetti:

"Bütün geçmişi İslam'ın mukaddesatına saldırılarla dolu olan haçlı emperyalizmi ve siyonizm, kirli yüzünü bir kez daha göstererek yüce İslam peygamberi ile aziz Kuran'a saldırma küstahlığını gösterdiler. İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılması ve tahkir edilmesinin yanında, Fransa'da o meşum Charlie Hebdo adlı dergi aziz peygamberimizin şahsiyetine saldıran şeytanca karikatürleri bir kez daha yayınlama cüretini gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu alçakça saldırı ve hakaretlere 'ifade özgürlüğü' diyerek destek çıktı. Bizler Müslümanız ve yüce peygamberimizi bütün varlığımızdan daha azizi canlarımızdan ve kanlarımızdan, analarımızdan ve babalarımızdan daha aziz biliyoruz."

Ekşi, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan bazı İslam ülkeleri de eleştirerek, "Hiç kimsenin en küçük şüphesi olmasın ki İslam ümmetinin ve direniş cephesinin gayretli evlatları Filistin davasına ve Kudüs'e ihanet eden Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu alçak yöneticilerinden mutlaka hesap soracak, bu affedilemez ihanetlerinin intikamını onlardan en ağır bir şekilde alacaklardır." ifadelerini kullandı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı protesto eylemi, basın açıklamasının ardından sona erdi.