Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, Omicron varyantı geçirdiklerini belirtti.
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Zonguldak'taki bir açılış törenine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan, programa video konferans yöntemi ile İstanbul'dan bağlandı. Öğle saatlerindeki törende online bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soğuk algınlığı sebebiyle gelemedim, kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika